Vụ cháy ôtô ở Đà Nẵng: Tài xế khai lý do không mở cửa cứu 2 nạn nhân

Làm việc với cơ quan công an, tài xế khai do hoảng loạn, nên đã không kịp mở cửa xe để cứu 2 nạn nhân ngồi trong xe, nhưng công an sẽ làm rõ dấu hiệu bất thường hay không.

Sáng 3/5, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố, cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy ôtô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc khoảng 15h25 ngày 1/5, ôtô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào trụ bơm xăng số 1 của cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng.

Hiện trường - nơi xảy ra vụ việc.

Trên xe lúc này có T.H.T (SN 2009, trú tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và D.A.K (SN 2010, trú thôn Tú Phương, xã Thăng Điền). Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong bên trong xe.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

Đáng chú ý, liên quan đến thông tin về việc ngay khi xe vừa phát cháy nhưng tài xế không có động thái mở cửa để cứu 2 nạn nhân ở trong xe và không báo có nạn nhân mắc kẹt bên trong, tài xế khai do quá hoảng loạn nên chạy đi.

"Ban đầu tài xế khai do quá hoảng loạn quá, xe bùng cháy đột ngột nên hoảng sợ quá nên chạy đi. Tuy nhiên trong quá trình điều tra tôi cũng chỉ đạo phải làm rõ có ẩn ý gì bên trong không", Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết.

Lãnh đạo công an thành phố cho biết thêm, tài xế cũng là người làm công cho chủ xe và được nhờ lái xe. Số pin và ắc quy cũng không phải của tài xế này. Tuy vậy, tài xế và chủ xe đã vi phạm nội quy phòng cháy chữa cháy và có thể bị xử lý hình sự. Hiện công an giữ tài xế và chủ xe để lấy lời khai cũng như làm rõ vụ việc.