Hai đối tượng trả công phí ship bằng cách cho nhân viên sử dụng ma túy

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra tại phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 5 bị can. Trong đó, Phạm Lệ Hương (SN 1993, trú tại phường Nghĩa Đô) và Nguyễn Thế Xuân (SN 1993, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Vũ Huyền Anh (SN 1988, trú tại Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội) bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy"; Trần Thái Dương (SN 1991, ở tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và Đỗ Hoài Nam (SN 1988, trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) về 3 tội danh gồm "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 24/10/2025, tổ công tác của Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Ngọc Hà, kiểm tra hành chính phòng 7705, nhà số 30 ngách 24/55 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Hà Nội đã phát hiện Huyền Anh, Dương, Nam, Xuân, Nguyễn Thị An Khánh (SN 1997, trú tại số 48 ngõ 118 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội) và Hương đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi phát hiện lực lượng Công an, Nam ném một khẩu súng qua cửa sổ phòng ngủ… Cơ quan Công an đã tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ. Kiểm tra nhanh chất ma túy trong nước tiểu của các đối tượng, xác định Huyền Anh, Dương, Nam, Xuân, Khánh và Hương đều dương tính với chất ma túy. Từ đây, vụ án được điều tra, làm rõ.

Có mặt tại cơ quan Công an, mẹ Nam, người phụ nữ có học thức rơi nước mắt, trong ánh mắt chứa đầy sự xót xa và bất lực. Sinh trưởng trong gia đình nề nếp, có bố là tiến sĩ, mẹ công tác tại một viện hàn lâm hàng đầu của cả nước, Nam từng là niềm tự hào của gia đình. Nam thông minh và cũng từng là sinh viên của một trường đại học hàng đầu trên địa bàn Hà Nội. Với xuất thân như vậy, lẽ ra anh ta có tương lai rộng mở trước mắt nhưng rồi chỉ vì đua đòi, Nam đã trượt dần trên con đường phạm tội…

Khi Nam bị Công an TP Hà Nội bắt giữ lần thứ 2 về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", cha của Nam không chịu được cú sốc đã qua đời. Song những biến cố của gia đình không làm anh ta thay đổi.

Khoảng tháng 8/2025, sau khi ra tù, Huyền Anh và Hoài Nam nảy sinh tình cảm. Vào thời điểm đó, Hoài Anh từng có trải qua 3 đời chồng, 4 người con riêng và kiếm sống bằng việc hành nghề xem bói tại gia. Sau khoảng 2 tháng qua lại, cả hai thuê căn nhà tại ngách 24/55 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà sinh sống như vợ chồng với nhau. Do không có công việc ổn định, Nam và Huyền Anh bàn bạc với nhau lấy ma túy để bán lẻ kiếm tiền chi tiêu sinh hoạt chung và sử dụng tại nhà cùng bạn bè.

Rạng sáng 23/10/2025, Nam liên lạc với Cu Anh mua 8 triệu đồng ma túy. Trong ngày 23/10/2025, Huyền Anh đã nhiều lần đóng gói ma túy rồi giao cho Dương để ship cho khách.

Khoảng 22h ngày 23/10/2025, Nguyễn Thị An Khanh là bạn xã hội của Huyền Anh đến phòng trọ chơi. Khi thấy Huyền Anh cùng Nam và Dương sử dụng ma túy đá tại phòng ngủ, Khanh đã ở lại cùng sử dụng. Khoảng 30 phút sau, Xuân và Hương cũng đến phòng trọ …

Khoảng hơn 0h ngày 24/10/2025, Cơ quan Công an kiểm tra hành chính căn phòng. Khi thấy Cơ quan Công an kiểm tra, Huyền Anh lấy toàn bộ số ma túy đã cất giấu gồm ma túy đá, ma túy nước vui, ma túy ke, kẹo mang vào nhà vệ sinh để tiêu hủy. Nhưng đối tượng mới tiêu hủy được một phần ma túy đá xuống bồn cầu nhà vệ sinh, số ma túy còn lại chưa kịp tiêu hủy thì bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an thu giữ tại phòng ngủ của Nam và Huyền Anh một lượng lớn ma túy. Số ma tuýketamine và ma túy kẹo trên, Huyền Anh khai mua của một người tên Vân, khoảng hơn 40 tuổi, nhà ở Hải Phòng, không rõ nhân thân lai lịch, địa chỉ cụ thể với giá 3,4 triệu đồng vào ngày 14/10/2025. Huyền Anh và Nam đã sử dụng 2 viên ma túy kẹo và một ít ma tuý ketamine, mục đích mua ma túy để sử dụng và bán lại khi có khách cần mua.

Số ma túy đá là do Huyền Anh và Nam bàn bạc từ trước. Sau đó, Nam liên hệ mua 1 gói ma túy đá tương đương 25 gam của một người tên Cu Anh là bạn xã hội của Nam mục đích để bán lẻ kiếm tiền lời. Huyền Anh cân thì biết gói ma túy đá này là 30 gam, Huyền Anh và Nam chưa trả tiền số ma túy này cho Cu Anh…

Ngoài các hành vi trên, Huyền Anh khai nhận có 2 lần bán ma túy đá cho Xuân. Lần thứ nhất vào tối 19/10/2025, Xuân gọi điện cho Huyền Anh hỏi mua 400.000 đồng ma túy đá để sử dụng. Huyền Anh đồng ý và bảo Xuân đến nhà lấy ma túy; lần 2 vào tối 22/10/2025, Xuân tiếp tục gọi điện cho Huyền Anh hỏi mua 400.000 đồng ma túy đá. Huyền Anh đồng ý và bảo Xuân đến nhà lấy ma túy. Xuân và Hương đến phòng trọ của Huyền Anh để nhận ma túy và chuyển khoản 400.000 đồng cho Huyền Anh…

Tháng 6/2025, sau khi Huyền Anh ra tù, Dương tiếp tục liên lạc với Huyền Anh… Sau đó, do không có việc làm ổn định, đối tượng thường xuyên đến phòng thuê của Huyền Anh và Nam để chơi và sử dụng ma túy đá. Trong quá trình này, Dương quen biết Xuân và Hương.

Do không có việc làm nên trong thời gian này Dương cũng thường xuyên đi ship ma túy cho Huyền Anh. Dương không nhận tiền công mà được Huyền Anh cho sử dụng ma túy tại phòng thuê không trả tiền. Các lần đi ship ma túy cho Huyền Anh, thì Dương chỉ đặt ship theo địa chỉ Huyền Anh ghi sẵn, không biết rõ chính xác là loại ma túy gì, khối lượng cụ thể và không thu tiền của người mua ma túy.

Ngày 22/10/2025, Huyền Anh nhắn tin bảo Dương đi mua túi nylon và cân điện tử cho Huyền Anh để chia nhỏ ma tuý đá bán lẻ. Dương mua cho Huyền Anh 50 túi nylon loại túi có trọng lượng 10 gam/túi về cho Huyền Anh. Dương khai việc Huyền Anh giao ma túy cho Dương mang đi ship cho khách mua thì Nam cũng biết nhưng Nam và Huyền Anh đều không có sự hứa hẹn gì với Dương về việc trả công, Dương cũng không đòi hỏi gì về việc này vì Dương thường xuyên sử dụng ma túy tại phòng thuê của Nam và Huyền Anh không phải trả tiền. Khoảng 0h15 ngày 24/10/2025, sau khi ship ma túy, Dương quay về phòng của Huyền Anh và Nam thì bị Cơ quan Công an kiểm tra hành chính.

Về phần Nam, trong quá trình đấu tranh, đối tượng liên tục thay đổi lời khai. Song căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an xác định Vũ Huyền Anh và Đỗ Hoài Nam có hành vi mua bán trái phép 32,880 gam ma túy loại methamphetamine; 12,182 gam ma túy loại ketamine; 100,300 gam ma túy loại MDMA và ma tuý loại ketamine.

Ngoài ra, Vũ Huyền Anh và Đỗ Hoài Nam phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại phòng 7705 nhà số 30 ngách 24/55, Hoàng Hoa Thám.

Đồng thời, Nam có hành vi tàng trữ trái phép 1 khẩu súng quân dụng và 1 viên đạn quân dụng. Hành vi của Nam đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Trần Thái Dương đã 4 lần nhận ma túy để đi bán ma túy trái phép cho Huyền Anh và Hoài Nam; Nguyễn Thế Xuân và Phạm Lệ Hương đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Căn cứ các tình tiết của vụ án, nguyên nhân điều kiện phạm tội của bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội kiến nghị các cơ quan chức năng, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nơi cư trú của các bị can cần có biện pháp tăng cường quản lý đối với các bị can ngay sau khi bị can chấp hành xong hình phạt tù về địa phương.

Cùng với việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, cần tiến hành có hiệu quả công tác quản lý, răn đe, cảm hóa giáo dục đối với bị can để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó, cần có những chính sách quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các bị can trên có công ăn việc làm ổn định để nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, tránh xa các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác.