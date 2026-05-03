Lời khai tài xế ôtô đánh lái chèn ngã xe máy ở Thanh Hóa

Tài xế ôtô khai mâu thuẫn với mẹ đẻ trong lúc lái xe nên mất tập trung, đánh lái va chạm khiến xe máy chạy cùng chiều ngã xuống đường.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News ngày 3/5, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã xác minh làm rõ sự việc tài xế ôtô con đánh lái thiếu quan sát, lấn làn va chạm với xe máy.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ôtô con đánh lái, lấn làn và gây tai nạn làm người đi xe máy ngã xuống đường. Vụ việc xảy ra chiều 1/5 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoạt Giang (tỉnh Thanh Hóa).

Hình ảnh ôtô lấn làn chèn ngã người đi xe máy. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 15h ngày 1/5, anh N.Đ.S. (SN 1980, trú phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) lái ôtô BKS 36A-691.65, chở theo vợ, mẹ ruột và con gái, chạy theo hướng Thanh Hóa đi Ninh Bình.

Trong quá trình di chuyển, tài xế xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với mẹ trên xe, dẫn đến mất tập trung khi lái. Khi đến Km 296+270 Quốc lộ 1A, do chuyển làn đường đột ngột, không bật tín hiệu theo quy định, ôtô của anh S. va chạm với xe máy BKS 36C2-424.XX do anh L.V.D. (SN 1983, trú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái đang chạy cùng chiều phía sau bên phải.

Cú va chạm khiến anh D. bị xây xát nhẹ ngoài da. Hai phương tiện bị hư hỏng với tổng thiệt hại ước tính khoảng 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong trạng thái kích động sau mâu thuẫn gia đình, tài xế S. không nhận thức được việc xe mình vừa va chạm với xe máy phía sau. Chỉ khi được người thân trên xe nhắc nhở, anh mới dừng phương tiện lại cách hiện trường khoảng 100 m.

Ngay sau đó, anh S. cùng gia đình đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để kiểm tra. Kết quả cho thấy anh Lê Văn D. chỉ bị trầy xước nhẹ, không có tổn thương nghiêm trọng.

Làm việc với cơ quan chức năng, nạn nhân xác nhận không quen biết và không có bất kỳ mâu thuẫn nào từ trước với tài xế ôtô.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định cả hai tài xế không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.