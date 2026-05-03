Ghen tuông, vợ thuê người ra Phú Quốc để chém chồng

Ngày 3/5, Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

5 đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Nguyễn Thị Sương (SN 1966, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ), Trần Trọng Nghĩa (SN 2000, ngụ xã Đông Thuận, TP Cần Thơ), Trần Thành Đồng (SN 2004, thường trú xã Đông Thuận, TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Mạnh (SN 2003) và Phạm Ngọc Hoài (SN 1997, cùng ngụ xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ).

Do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra đặc khu Phú Quốc sinh sống, để lại gánh nặng nợ nần và nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Thị Sương đã thuê Trần Trọng Nghĩa với số tiền 40 triệu đồng để đánh, chém gây thương tích cho chồng mình là ông P.U.H.

Ngày 18/4, Nghĩa rủ thêm Trần Thành Đồng, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Ngọc Hoài đến đặc khu Phú Quốc để xử lý ông H. như đã thỏa thuận. Khi đến khu vực Sân bay quốc tế Phú Quốc, Mạnh dừng xe chờ sẵn, còn Nghĩa cầm dao tự chế xông vào chém nhiều nhát trúng vai, tay và chân ông H.

Cùng lúc đó, Hoài sử dụng gậy ba khúc tấn công liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, nghe tiếng tri hô của người dân, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang điều tra, truy xét nhanh nhóm đối tượng gây án. Sau khi xác định nhóm đối tượng gây án, Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp với Công an xã Thạnh Phú (TP Cần Thơ) mời các đối tượng đến Công an xã làm việc.

Tại đây, các đối tượng Nguyễn Thị Sương, Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.