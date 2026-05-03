Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Ghen tuông, vợ thuê người ra Phú Quốc để chém chồng

  • Chủ nhật, 3/5/2026 17:07 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Ngày 3/5, Công an đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

5 đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Nguyễn Thị Sương (SN 1966, ngụ xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ), Trần Trọng Nghĩa (SN 2000, ngụ xã Đông Thuận, TP Cần Thơ), Trần Thành Đồng (SN 2004, thường trú xã Đông Thuận, TP Cần Thơ); Nguyễn Văn Mạnh (SN 2003) và Phạm Ngọc Hoài (SN 1997, cùng ngụ xã Thạnh Phú, TP Cần Thơ).

Ghen tuong, vo thue nguoi, ra Phu Quoc, chem chong anh 1

5 đối tượng bị khởi tố, tạm giam.

Do mâu thuẫn gia đình, bức xúc việc chồng ra đặc khu Phú Quốc sinh sống, để lại gánh nặng nợ nần và nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với người khác, Nguyễn Thị Sương đã thuê Trần Trọng Nghĩa với số tiền 40 triệu đồng để đánh, chém gây thương tích cho chồng mình là ông P.U.H.

Ngày 18/4, Nghĩa rủ thêm Trần Thành Đồng, Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Ngọc Hoài đến đặc khu Phú Quốc để xử lý ông H. như đã thỏa thuận. Khi đến khu vực Sân bay quốc tế Phú Quốc, Mạnh dừng xe chờ sẵn, còn Nghĩa cầm dao tự chế xông vào chém nhiều nhát trúng vai, tay và chân ông H.

Cùng lúc đó, Hoài sử dụng gậy ba khúc tấn công liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, nghe tiếng tri hô của người dân, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang điều tra, truy xét nhanh nhóm đối tượng gây án. Sau khi xác định nhóm đối tượng gây án, Công an đặc khu Phú Quốc phối hợp với Công an xã Thạnh Phú (TP Cần Thơ) mời các đối tượng đến Công an xã làm việc.

Tại đây, các đối tượng Nguyễn Thị Sương, Trần Trọng Nghĩa, Trần Thành Đồng, Phạm Ngọc Hoài, Nguyễn Văn Mạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cuốn sách "Đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự" được kết cấu thành 5 chương, trình bày có hệ thống các vấn đề lý luận và quy định chung của pháp luật về đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; đồng thời phân tích các căn cứ pháp lý và những trường hợp cụ thể trong thực tiễn áp dụng.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/ghen-tuong-vo-thue-nguoi-ra-phu-quoc-de-chem-chong-i804175/

Trần Lĩnh/Công an nhân dân

Ghen tuông vợ thuê người ra Phú Quốc chém chồng An Giang Phú Quốc Ghen tuông vợ thuê người ra Phú Quốc chém chồng

    Đọc tiếp

    Khoi to 3 doi tuong khai thac dat trai phep hinh anh

    Khởi tố 3 đối tượng khai thác đất trái phép

    9 giờ trước 14:22 3/5/2026

    0

    Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Trần Minh Cường (SN 1975); Lê Thanh Toàn (SN 1971, đều trú tại xã Yên Thọ) và Nguyễn Văn Lục (SN 1978 trú tại xã Như Thanh) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý