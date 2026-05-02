Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách "Đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự" của TS Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Việc giải quyết các tranh chấp dân sự có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; tuy nhiên, không phải mọi vụ án đều kết thúc bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án mà trong một số trường hợp, do các lý do pháp lý hoặc thực tiễn, phải tạm dừng hoặc chấm dứt trước khi đạt được kết quả cuối cùng.

Để xử lý các tình huống này, pháp luật quy định về đình chỉ và tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, với các căn cứ, hậu quả pháp lý và trình tự, thủ tục cụ thể được ghi nhận trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Những quy định này góp phần bảo đảm tính công bằng, hợp lý và linh hoạt của quá trình tố tụng; song thực tiễn áp dụng vẫn còn phát sinh những khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi tiếp tục nghiên cứu để bảo đảm tính thống nhất và chính xác.

Cuốn sách "Đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự" của TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng (giảng viên Bộ môn Luật Tố tụng dân sự, Trường Đại học Luật - Đại học Huế) là một công trình nghiên cứu có giá trị trong lĩnh vực tố tụng dân sự.

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 5 chương, trình bày có hệ thống các vấn đề lý luận và quy định chung của pháp luật về đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự; đồng thời phân tích các căn cứ pháp lý và những trường hợp cụ thể trong thực tiễn áp dụng. Bên cạnh đó, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia, tác giả đã đưa ra những gợi mở nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.