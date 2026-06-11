Blogger kể hành trình 'xê dịch', cổ vũ giới trẻ tự tin trải nghiệm

Cuốn sách của tác giả Phan Thế Anh gửi gắm thông điệp: Đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là đi nhanh đến đâu, mà là vẫn giữ được niềm tin để tiếp tục bước đi trên hành trình

Tác giả Phan Thế Anh xuất hiện trong cuốn sách với hình ảnh của một người trẻ năng động. (Ảnh: NVCC)

Tuổi trẻ không chỉ là những năm tháng rực rỡ nhất, mà còn là hành trình của những lần vấp ngã, những chuyến đi, những lựa chọn, những mất mát và cả những điều khiến ta trưởng thành hơn mỗi ngày.

Đó là thông điệp mà blogger du lịch, nhà sáng tạo nội dung Phan Thế Anh gửi gắm thông qua cuốn sách mới “Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất” do Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Dân trí ấn hành.

Đây là một tác phẩm được viết riêng cho những người trẻ đang đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, những ai vẫn đang mang trong mình nhiều hoài bão, nhiều trăn trở cùng khát khao được sống một tuổi trẻ thật ý nghĩa.

Tiến sỹ Phan Thế Anh hiện là Giám đốc ngành Marketing, khoa Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế Miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh).

Lớn lên trong một gia đình lao động gốc Quảng Bình, tuổi thơ của anh gắn liền với hình ảnh ba mẹ làm lụng vất vả, chắt chiu từng đồng sau những ca làm việc nhọc nhằn ở nhà máy. Chứng kiến sự hy sinh thầm lặng ấy, Phan Thế Anh nuôi dưỡng ước mơ vươn ra biển lớn. Việc nỗ lực giành học bổng du học không chỉ là để thay đổi số phận, mà còn để mang lại niềm tự hào cho ba mẹ – những người từng xem việc học là một điều xa xỉ.

Anh trở thành người duy nhất trong dòng họ đạt học vị Tiến sỹ, nhưng cũng phải tự mình đối diện với những áp lực học thuật, sự chênh vênh và nỗi cô đơn hiện sinh xứ người. Trong những giai đoạn bấp bênh nhất, anh tìm đến xê dịch không phải để trốn chạy thực tại, mà là phương thức để rèn luyện ý chí, tháo gỡ những mối lo toan và tìm kiếm sự tĩnh tại qua việc hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ.

Trong sách, thiên nhiên hiện lên như một không gian chữa lành đặc biệt. Những lần leo núi, những buổi đứng lặng giữa rừng cây hay khoảnh khắc nhìn xuống thành phố từ trên cao không chỉ là trải nghiệm du lịch đơn thuần. Chúng giúp tác giả nhận ra giới hạn của bản thân, học cách chấp nhận sự mệt mỏi, cô đơn và áp lực thay vì cố gắng né tránh chúng.

“Đây không chỉ là một cuốn sách, mà còn là cuốn nhật ký cá nhân với những trải nghiệm đáng nhớ của tôi trong hành trình sống. Từng đi qua những ngày khó khăn, tôi càng hiểu rõ giá trị của tri thức và của những cơ hội. Khi trở thành giảng viên, tôi không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn tìm mọi cách hỗ trợ những sinh viên có cùng khát vọng như tôi ngày xưa,” tác giả Phan Thế Anh bày tỏ.

Cuốn sách gợi ra một suy nghĩ giản dị nhưng sâu sắc: Trưởng thành không phải lúc nào cũng là những chiến thắng lớn lao, mà đôi khi chỉ là việc ta học được cách bình tĩnh đi qua cô đơn và tiếp tục tin vào con đường mình đã chọn.

Khép lại bằng chuyến trở về quê hương, “Để tuổi trẻ là hành trình đẹp nhất” không cố đưa ra một thông điệp quá lớn lao. Tác phẩm mang đến một lời nhắn nhủ rằng tuổi trẻ không cần phải luôn toàn mỹ mới là đáng giá.

Những ngày ngập nắng, những khoảng lặng chông chênh, hay cả những phút giây tưởng chừng muốn bỏ cuộc, suy cho cùng đều là mảnh ghép quý giá kiến tạo nên sự trưởng thành mà ai rồi cũng sẽ đi qua.