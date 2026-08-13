Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lịch sử Hàn Quốc trên bàn ăn

Cuốn sách của tác giả Youngha Joo không chỉ mang đến những kiến thức lịch sử giá trị mà còn giúp độc giả hiểu thêm nguồn gốc ra đời của nhiều món ăn độc đáo trong nền văn hóa ẩm thực xứ Kim Chi.

Sách hay Ebook

Món ăn nào từng được gọi là ‘bánh nghèo’ ở Hàn Quốc?

  • Thứ năm, 13/8/2026 06:00 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Bánh bột chiên Hàn Quốc từng được gọi là “bánh nghèo”, gắn với cuộc sống của người lao động Hàn Quốc và phổ biến tại các quán vỉa hè trong những ngày đông giá rét.

Trong thời thuộc địa của Nhật Bản, bánh bột chiên là một trong những thực đơn được nhiều người ưa chuộng ở các quán vỉa hè. Theo chuyên mục báo dài kỳ Gyongseong sau nửa đêm trên Nhật báo Đông Á ra ngày 3 tháng 7 năm 1926 có đăng: "Tầm khoảng hơn 1 giờ 30 phút, chuyến tàu đêm đang chạy thì đụng phải một cụ già từ phía sau.

Cụ già có tên là Cho Seong Nyeo 61 tuổi. Sau khi trở thành góa phụ, bà cùng con trai tên là Chong Seong Ryul (44 tuổi) và con dâu bán quán rượu, mùa đông thì bán bánh bột chiên, còn mùa hè thì bán hủ tíu mì suốt 30 năm ở gần nhà để làm kế sinh nhai.

Vào thời điểm đó, nếu như không có thu nhập gì ổn định thì người vợ của các gia đình khó khăn thường mở quán vỉa hè để kiếm sống. Đặc biệt là vào mùa đông khắc nghiệt, họ thường làm và bán bánh bột chiên. Vào những ngày lạnh giá, trên những con đường ở đô thị, những cái bánh bột chiên nóng hổi mà có thể mua và ăn ngay được rất nhiều người dân ưa chuộng".

Bánh bột chiên - bánh của người nghèo

Ngọn nguồn của chữ bánh bột chiên có thể được biết qua bài viết Bing Cha Tteok của Bang Jong Hyeon (1905 - 1952), học giả quốc ngữ hoạt động vào thời kỳ thuộc địa và ngay sau giải phóng. Bing Cha Tteok của Bang Jong Hyeon được xuất bản sau khi ông qua đời và được đăng trên cuốn Tập hợp một số vấn đề về quốc ngữ, vì thế mà không xác định rõ được viết chính xác vào thời điểm nào. Trong Bing Cha Tteok, ông đã mô tả về sự thịnh hành của bánh bột chiên vào giai đoạn sau giải phóng, cùng với đó ông đã giới thiệu về nhiều cách gọi của bánh bột chiên đương thời:

hàn quốc ảnh 1

Món bánh bột chiên, tên tiếng Hàn là Bin Dae Tteok, là món ăn phổ biến trong tầng lớp lao động ở Hàn Quốc vào thế kỷ 20. Ảnh: Maangchi.

“Sau giải phóng, món ăn mà đột nhiên nhiều một cách đặc biệt - có lẽ không có món nào sánh bằng bánh bột chiên. Một món rất khó để tìm và mua được ở các quán vỉa hè trước đây, nhưng sau giải phóng, nó thịnh hành đến mức, gần như không đâu là không có mặt của loại bánh này.

Ban đầu, ở những ngõ hẻm lâu lâu mới thấy 3 chữ được ghi trên tờ giấy nhỏ ‘Bánh bột chiên’ chứ không được ghi lên một tấm bảng hiệu nữa, dần dần về sau, không biết có phải do được sự đón nhận mọi người (thường dân) hay không mà nó đã vượt ra khỏi những con hẻm nhỏ đến những con đường lớn và có cả bảng hiệu hẳn hoi.

Ở đây cái tôi muốn nói đến không phải mùi vị riêng biệt nóng giòn của riêng bánh bột chiên, tôi chỉ đơn giản muốn đề cập đến một vài điều xung quanh cái tên của loại bánh này. ‘Bin Dae Tteok’ là cái tên thường gọi, ngoài ra còn có rất nhiều các tên gọi khác như ‘Bin Chae Tteok’, ‘Bin Ja Tteok’, ‘Bin Dae Tteok’, ‘Ji Jeom’, ‘Ji Jim’. ‘Bu Chim Kae’, ‘Mun Joo’, ‘Nok Tu Tteok’...”.

[...]

Cuốn sách Phương pháp chế biến món ăn kiểu mới độc nhất vô nhị Triều Tiên do Lee Yong Gi đã viết [...]: “Bánh này có tên là bánh Bin Ja, có nghĩa là bánh của người nghèo, loại bánh Bin Ja cũng là một loại bánh được dùng trong lễ cúng của đất nước, có nhiều khi thay nguyên liệu bột mì sử dụng trong các loại bánh xèo”.

Nếu như nói “Bánh bột chiên là món bánh chỉ có người nghèo mới ăn thì cũng được, nhưng cũng có người cho rằng các loại bánh xèo được làm bằng đậu xanh thay vì bằng bột mì đãi ở các buổi họp mặt trong cung dưới triều đại Joseon cũng là chỉ loại bánh này”.

Trên thực tế, những loại bánh bột chiên là Lee Yong Gi đưa ra, nhân của nó ngoài hành và rau cần thì còn cần có bắp cải trắng xắt dọc, cũng có khi có cả thịt bò, thịt lợn thái nhỏ nêm gia vị vào xào sơ qua rồi nêm các loại nấm, rau, hải sâm, bào ngư. Với bằng chừng ấy nguyên liệu thì không thể gọi là bánh Bin Ja Tteok (bánh nghèo) mà nên gọi là Bin Dae Tteok (bánh lớn, bánh giàu).

[...]

Bin Dae Tteok là món chiên có hình dạng giống bánh xèo. Vào cuối triều đại Joseon (1392-1910) ở trong cung người ta dùng dầu mè, nhưng vì người dân nghèo khó tìm mua được dầu. Đến cuối thế kỷ XIX khi người Trung Quốc vào sống nhiều ở Seoul, họ đã mang theo cách lấy mỡ từ lợn. Đương nhiên mỡ lợn có mùi khó chịu nên không hấp dẫn lắm, nhưng việc bánh Bin Dae Tteok được chiên ngập trong mỡ lợn thì cũng có thể coi đây là một món ăn có thịt.

Youngha Joo / NXB Tổng hợp TP.HCM

hàn quốc nghèo giàu bánh bột chiên

Bình luận

    Đọc tiếp

    Bài học từ những mối tình tan vỡ

    Bài học từ những mối tình tan vỡ

    0

    Có những người rất yêu nhau, nhưng lại không thể ở bên nhau cả đời. Những mối tình tan vỡ đem lại cho người trong cuộc nhiều bài học về cách trân trọng hiện tại.

    Vì sao nhiều người 'say' cà phê?

    Vì sao nhiều người 'say' cà phê?

    0

    Đột ngột nạp lượng lớn cafein, hiện tượng "say" cà phê diễn ra rất nhanh. Người uống có thể cảm thấy tim đập nhanh, người nôn nao, mất ngủ và căng thẳng, nó khó chịu hơn say rượu.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Trong văn phòng ở Hà Nội, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ về không gian làm việc, những bản thảo, giá sách và niềm vui của một nghề thầm lặng.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý