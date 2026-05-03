Du khách tố khách sạn ở Đắk Lắk 'chặt chém' phụ thu cao ngất

Ngày 3/5, lãnh đạo UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, xử lý thông tin du khách tố một khách sạn ở địa phương này phụ thu nhiều khoản tiền với mức bất thường.

Trước đó, tài khoản "Minh Do" đăng tải thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội Facebook với nội dung phản ánh "một trải nghiệm cực kỳ tệ" khi đến khách sạn Timothe Beach Hotel & Apartments, tọa lại tại tổ dân phố Vịnh Hòa, phường Sông Cầu.

Ngoài việc nhận xét phòng lưu trú rất bình thường, chủ tài khoản "Minh Do" cho biết nhà vệ sinh khách sạn không sạch sẽ, giá phụ thu quá cao.

Hóa đơn tính tiền do tài khoản "Minh Do" đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

"Nhà mình tự mua đồ đến nấu, dọn dẹp, ăn uống riêng thì phụ thu hơn 5 triệu đồng cho ngồi đó ăn uống, rửa bát. Bia thì tính 900.000/thùng, thuê lò than nướng thì 100.000/lò một lần thuê, chưa kể một đống phụ thu khác... Đi du lịch nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm tệ như vậy!", bài viết trên mạng xã hội chỉ trích.

Hình ảnh kèm theo bài viết là hóa đơn ghi phí "phụ thu phục vụ tối 29/4 là 1,8 triệu đồng; phí phụ thu phục vụ ăn sáng 30/4 là 900.000 đồng, phí phụ vụ ăn tối 2,5 triệu đồng… 2 lò than giá 200.000 đồng, 2 thùng bia Heineken giá 1,8 triệu…".

Theo đó, tổng chí phí mà nhóm du khách này phải trả trong hai ngày lưu trú tại khách sạn Timothe Beach Hotel & Apartments gần 14,4 triệu đồng.

Theo UBND phường Sông Cầu, ngay sau khi nắm được nguồn tin, trong ngày 1/5, tổ công tác của phường đã tiến hành làm việc với chủ khách sạn và khách hàng, sau đó khách sạn đã hoàn trả cho khách 2,5 triệu đồng.

Tại biên bản làm việc với Công an phường Sông Cầu ngày 1/5, bà Bùi Thị Kim Bình, chủ nhân khách sạn Timothe Beach Hotel & Apartments trình báo cơ sở này có giấy phép kinh doanh, có niêm yết giá công khai các dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Tối 29/4 nhóm du khách ở phía Tây Gia Lai, được một người quen đưa tới lưu trú đến sáng 1/5 với tổng số tiền gần 14,4 triệu đồng. Theo bà Bình, đối chiếu giá niêm yết trong kỳ nghỉ lễ và hóa đơn thanh toán không có chênh lệch, các khoản phụ thu là dịch vụ sử dụng lò than, chế biến thức ăn, thu dọn vệ sinh… đã được thỏa thuận từ khi nhóm du khách đến nhận phòng lưu trú.

Ngược lại, bà Lê Thị Trang Đài, trú tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, người đưa nhóm du khách đến khách sạn Timothe Beach Hotel & Apartments, cho biết khách sạn không báo trước mức giá phụ thu, không đưa bảng niêm yết giá, mà nhóm khách chỉ biết mức phụ thu quá cao khi xem hóa đơn tính tiền. Bà Đài đã đề nghị chủ khách sạn và cũng là người trực tiếp thu tiền kiểm tra lại mức phụ thu quá cao, nhưng sau đó chủ khách sạn chỉ hoàn trả 1 triệu đồng, còn lại 1,5 triệu đồng là do bà Đài bù vào.

Hiện UBND phường Sông Cầu tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.