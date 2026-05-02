Cuốn sách 'Pháp luật về hoạt động môi giới thương mại điện tử'

Môi giới thương mại điện tử là hoạt động môi giới thương mại, theo đó một thương nhân thông qua nền tảng số do mình sở hữu làm trung gian cho các bên được môi giới trong việc mua bán hàng hóa, tài sản, cung ứng dịch vụ, để hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới thương mại điện tử.

Bên môi giới và bên được môi giới thương mại điện tử không có mặt đồng thời khi dịch vụ môi giới được cung cấp. Quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu truyền dữ liệu hoàn toàn bằng các phương tiện điện tử được cung cấp theo từng yêu cầu của cá nhân.

Môi giới thương mại điện tử là hoạt động có nhiều ưu điểm, lợi ích, phù hợp với xu hướng mua sắm hiện đại. Trong tương lai, các loại hình dịch vụ môi giới thương mại điện tử được dự đoán phát triển ngày càng đa dạng về hình thức, sôi động về nội dung và hiệu quả về kinh tế.

Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, thực tiễn hoạt động thương mại điện tử trên Internet phát triển quá nhanh nên một số quy định pháp luật đã trở nên lạc hậu, còn có bất cập, vướng mắc, chưa phù hợp thực tế.

Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu pháp luật về hoạt động thương mại điện tử nói chung, pháp luật về hoạt động môi giới thương mại điện tử nói riêng để có công cụ quản lý phù hợp với bản chất hoạt động của từng loại hình, giúp phát triển môi trường kinh doanh, tránh thất thu thuế cho Nhà nước, cũng như giữ được niềm tin của người tiêu dùng dành cho thương mại điện tử là cần thiết.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc thêm một góc nhìn về hoạt động môi giới thương mại điện tử cũng như quy định pháp luật về hoạt động môi giới thương mại điện tử, Nhà Xuất bản Tư pháp tái bản (không sửa đổi, bổ sung) cuốn "Pháp luật về hoạt động môi giới thương mại điện tử" của TS. Nguyễn Ngọc Anh (Giảng viên Khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội).