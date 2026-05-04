Đang chờ giao hàng, nam shipper cùng 10 giàn pháo hoa bị bắt giữ

Trong khi đang chờ giao hàng, nam shipper bị tổ công tác 141 kiểm tra, phát hiện, thu giữ 10 giàn pháo hoa.

Vừa qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường Trường Chinh, Tổ công tác Y5/141 - Công an TP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển môtô nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 29X5-802.69, dừng đỗ trước số 72 Trường Chinh, phường Kim Liên, có biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nam shipper bị phát hiện vận chuyển 10 giàn pháo hoa mang đi giao cho khách.

Thanh niên khai nhận là Nguyễn Công Phong (SN 1994, trú tại xã An Khánh, Hà Nội). Qua kiểm tra túi nylon treo ở phần khung xe máy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong chứa 10 hộp pháo hoa dạng giàn do Bộ Quốc phòng sản xuất, gồm 2 giàn phun hoa và 8 giàn phun viên, cùng một số hóa đơn bán hàng không ghi thông tin người mua.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận được thuê vận chuyển số pháo hoa trên từ khu vực Xuân Phương đến giao cho khách tại đường Trường Chinh. Tuy nhiên, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số pháo hoa, cũng như không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định tại Điều 14 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổ công tác Y5 đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật bàn giao cho Công an phường Kim Liên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.