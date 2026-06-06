Tận thấy hố sâu suýt 'nuốt chửng' người lái máy cày ở Cao Bằng

|
Khoảng 17h ngày 3/6, tại khu vực ruộng của ông Đàm Văn Thắm, xóm Bản Hoong, xã Trường Hà xuất hiện một hố sâu bất thường. Vị trí hố nằm ngay sát đường dân sinh và cách khu dân cư khoảng 200 m.
|
Trong lúc ông Thắm đang điều khiển máy bừa trên ruộng bất ngờ bị sụt chân xuống hố. May mắn ông được máy kéo đi nên không rơi xuống.
|
Người dân đã mau chóng báo chính quyền xã để có phương án xử lý. Qua quan sát ban đầu miệng hố rộng khoảng 50-55 cm nằm ngay chính giữa ruộng của nhà ông Thắm.
|
Nhưng càng xuống sâu dưới lòng hố mở rộng hơn 9m. Người dân sử dụng gậy dài khoảng 5 mét để thả xuống nhưng vẫn chưa chạm đáy hố. Nước trên mặt ruộng liên tục bị hút xuống lòng hố, các hoạt động cấy cày tại khu vực phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.
|
Theo người dân, xã Trường Hà nằm trong vùng công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, khu vực nổi tiếng với hệ thống núi đá vôi, hồ nước và dòng chảy ngầm hình thành qua hàng trăm triệu năm tiến hóa địa chất.
|
Theo các nghiên cứu địa chất, đá vôi ở Đông Bắc Việt Nam bị hòa tan mạnh dưới tác động của nước mưa và nước ngầm, tạo nên mạng lưới hang động, khe nứt và các khoang rỗng dưới bề mặt. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để xuất hiện các hiện tượng sụt lún hoặc hố sụt cục bộ khi lớp phủ phía trên mất ổn định.
|
Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cán bộ và quân sự xuống kiểm tra, đo diện tích hố sụt lún đồng thời báo cáo lãnh đạo UBND xã Trường Hà để có phương hướng xử lý. Bà Linh Thanh Tuyền - Chủ tịch UBND xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng - cho biết đây là hố sụt lún thứ 2 xuất hiện trên địa bàn xã. Hố trước đó nằm cách vị trí hiện tại khoảng 10 km trên địa bàn xóm Bản Giàng, gần trung tâm xã.
|
Theo Chủ tịch UBND xã Trường Hà, trước mắt chính quyền tổ chức rào toàn bộ vị trí xung quanh hố sụt lún để tránh người dân hiếu kỳ đến gần gây nguy hiểm. Xã đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường.
|
Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, chính quyền địa phương đã triển khai rào chắn, cảnh báo đến người dân không đến gần khu vực nguy hiểm.
|
Đất được đắp quanh khu vực miệng hố nhằm hạn chế nước từ các thửa ruộng lân cận thấm xuống, tránh nguy cơ tiếp tục sụt lún.
Sách hay về môi trường
How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.
We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.