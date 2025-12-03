Xuất hiện hố tử thần giữa trung tâm Đà Nẵng, 3 ôtô bị 'nuốt chửng'

Khoảng 14h15 ngày 3/12, cơ quan chức năng thông báo về việc xuất hiện một "hố tử thần" ngay mặt đường Nguyễn Công Trứ, gần nút giao với đường Ngô Quyền, phường An Hải, khiến nhiều ôtô bị sụt lún.

"Hố tử thần" xuất hiện giữa trung tâm Đà Nẵng. Ảnh: VTC News

Theo ghi nhận, "hố tử thần" nằm sát lề bên phải đường Nguyễn Công Trứ (hướng đường Ngô Quyền đi Trần Hưng Đạo). Bề rộng hố chiếm gần nửa mặt đường, độ sâu tầm 2m.

Tại hiện trường, vị trí hố nằm sát rào tôn của một dự án đang thi công xây dựng. Có hai ô tô con đang đỗ sát lề đường bị rơi xuống hố, một ô tô con khác nằm vắt vẻo trên miệng hố.

Lãnh đạo UBND phường An Hải cho hay sự cố không gây thiệt hại về người, địa phương đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra vụ việc.

Miệng hố rộng hơn 3 m, dài hơn 10 m, sâu khoảng 2 m. Sự cố không gây thiệt hại về người, có 3 ôtô đang đậu đỗ ven đường bị sụt xuống hố. Địa phương đã cử cán bộ đến phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn cho người dân và kiểm tra, làm rõ vụ việc. Ảnh: TTXVN



Được biết, lòng đường tại đây đã xuất hiện vết nứt từ nhiều ngày trước. Không chỉ đường Nguyễn Công Trứ, mặt đường Ngô Quyền cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Cách đây hơn 1 tháng, cũng ở Đà Nẵng, mưa lớn gây sụt lún mố đầu cầu, tạo thành hố sâu khiến người chạy xe máy gặp nạn.

Cụ thể, khoảng 15h ngày 26/10, người dân báo tin cầu Ca Da nằm trên Quốc lộ 24C (giáp ranh giữa xã Trà My và Trà Tân, TP Đà Nẵng) bị sập, tạo thành hố sâu khiến người đi xe máy và xe máy rơi xuống.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương được huy động để tổ chức cứu hộ. Rất nhanh chóng, người bị nạn được đưa lên bờ an toàn, sau đó chiếc xe cũng được cẩu lên khỏi hố sâu.

