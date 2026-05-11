Dùng bè vận chuyển 850 kg nầm lợn đông lạnh qua biên giới

  • Thứ hai, 11/5/2026 18:54 (GMT+7)
Ngày 11/5, lực lượng chức năng Quảng Ninh bắt giữ bè mảng vận chuyển 850 kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc trên khu vực cửa sông Bắc Luân.

Nguyễn Văn Chung cùng số tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Tiền Phong.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Trà Cổ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện, bắt giữ bè mảng vận chuyển 850 kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc trên khu vực cửa sông Bắc Luân.

Theo đó, hồi 8h30 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa sông Bắc Luân, thuộc vùng biển phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện bè mảng gỗ xốp không biển kiểm soát, di chuyển theo hướng từ khu vực mốc 1378 về vùng biển khu phố Tràng Vỹ, phường Móng Cái 1, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã phát tín hiệu yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra. Người điều khiển bè mảng được xác định là Nguyễn Văn Chung (SN 18/6/1992, trú khu phố Tràng Lộ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh). Chung đồng thời là chủ phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên bè mảng có 17 bao tải dứa màu xanh. Bên trong mỗi bao tải có một thùng xốp, chứa nầm lợn đông lạnh. Mỗi thùng có khối lượng khoảng 50 kg, tổng khối lượng hàng hóa khoảng 850 kg.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nguyễn Văn Chung khai, điều khiển bè mảng ra khu vực giàn nuôi hàu ở cửa sông Bắc Luân, thuộc vùng biển Trung Quốc, để nhận số hàng trên, sau đó vận chuyển về khu phố Tràng Lộ, phường Móng Cái 1 cho một người đàn ông tên Chiến để lấy tiền công.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Chung không xuất trình được giấy tờ liên quan phương tiện, cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số nầm lợn đông lạnh.

Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ đã yêu cầu Nguyễn Văn Chung đưa phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa về đơn vị để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Hoàng Dương/Tiền Phong

