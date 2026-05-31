Tìm thấy thi thể người đàn ông mất liên lạc sau khi nhắn tin, chuyển tiền cho vợ

  • Chủ nhật, 31/5/2026 15:36 (GMT+7)
Sau gần 2 ngày mất liên lạc, người đàn ông ở xã Xuân Quang (tỉnh Lào Cai) được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

Ngày 31/5, Công an xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai thông tin đơn vị đã xác định được tung tích anh Nguyễn Văn C (SN 1987, trú tại xã Xuân Quang) sau khi gia đình trình báo mất liên lạc.

Theo trình báo của chị Lù Thị D (SN 1989, vợ anh C), khoảng 7h ngày 29/5, anh C rời nhà tại thôn Tân Quang, điều khiển xe điện ba bánh, mặc quần vải màu đen và áo phông trắng.

Thi thể người đàn ông được xác định tại khu vực thi công bờ kè Phố Lu cũ. Ảnh: NDCC.

Đến khoảng 23h cùng ngày, anh C chuyển khoản cho vợ 2,45 triệu đồng kèm lời nhắn gửi gia đình. Sau đó, từ số điện thoại cá nhân, anh tiếp tục nhắn tin với nội dung thể hiện tâm lý bi quan và cho biết đã bán xe.

Lo lắng khi chồng mất liên lạc, chị D đã trình báo cơ quan công an, đồng thời cùng người thân tổ chức tìm kiếm.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Quang phối hợp với Công an xã Bảo Thắng xác định anh Nguyễn Văn C đã tử vong tại khu vực thi công bờ kè Phố Lu cũ.

Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thành Đạt/Tiền Phong

