Phát hiện vụ vận chuyển 800 kg nầm lợn đông lạnh nhập lậu

Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên khu vực vùng biển phường Móng Cái 1.

Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) thông tin đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện một vụ vận chuyển số lượng lớn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên khu vực vùng biển phường Móng Cái 1.

Cụ thể, vào hồi 11h30 ngày 22/1, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển thuộc địa phận phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) và Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện một bè mảng gỗ xốp không biển kiểm soát đang hành trình có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đội tuần tra kiểm soát đã phát tín hiệu yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra hành chính.

Phương tiện và tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. Nguồn: Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Qua kiểm chứng, người điều khiển phương tiện kiêm chủ phương tiện là Hoàng Văn Chung (sinh ngày 22/5/1983, trú tại khu phố Tràng Lộ, phường Móng Cái 1). Phương tiện có chiều dài 6,0 m, rộng 1,8 m, công suất 12 CV, đang chở 16 bao tải dứa màu xanh.

Kiểm tra thực tế bên trong mỗi bao tải chứa một thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh; mỗi thùng có khối lượng khoảng 50 kg, tổng khối lượng toàn bộ lô hàng là khoảng 800 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, Hoàng Văn Chung không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

Đối tượng khai nhận vận chuyển số nầm lợn này từ vùng biển Trung Quốc về khu Tràng Lộ cho một người đàn ông tên Hải lấy tiền công. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng Trà Cổ để xử lý theo quy định.

Đây là một trong nhiều vụ việc điển hình trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, thực phẩm bẩn của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh những ngày giáp Tết Bính Ngọ.