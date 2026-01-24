Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo trên 300 triệu đồng

  • Thứ bảy, 24/1/2026 21:28 (GMT+7)
Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tuyết Nhung (SN 1975, ngụ Ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ năm 2016 đến năm 2023, Nhung đứng ra tổ chức nhiều dây hụi rồi mời gọi các hụi viên ở địa phương tham gia.

Quá trình chơi hụi, Nhung không lập danh sách hụi viên, không lập biên bản thỏa thuận, không đăng ký hoạt động hụi với UBND xã và không mở sổ theo dõi hụi theo quy định.

Đối tượng Nhung (giữa) tại cơ quan Công an.

Lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên, Nhung tự ý hốt khống 15 chân hụi và bán khống 3 chân hụi, chiếm đoạt trên 300 triệu đồng tại 2 dây hụi.

