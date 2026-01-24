Người phụ nữ tá hỏa phát hiện bạn trai tử vong trước cửa phòng trọ

Ngày 24/1, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ trường hợp tử vong tại khu nhà trọ trên địa bàn phường Dĩ An.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một phụ nữ sống ở khu nhà trọ trên đường số 2 (khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An, TP.HCM) khi mở cửa phòng, thì tá hỏa phát hiện bạn trai tử vong trong tư thế treo cổ tại hành lang.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an phường Dĩ An đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM sau đó đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh S.M.B. (29 tuổi, quê Đắk Lắk).

Theo lời chị A., chị và anh S.M.B có quan hệ tình cảm. Đêm 23/1, anh B. đến phòng trọ của chị A. Nghĩ bạn trai say rượu, nên chị A. giận không mở cửa cho vào.

Đến sáng hôm sau, khi chị A. mở cửa phòng thì phát hiện bạn trai trong tình trạng kể trên.