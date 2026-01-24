Người đàn ông chạy xe máy đập gương chiếu hậu ôtô trên phố tại TP.HCM

Chiều 24/1, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) tiếp nhận tin báo của một người dân về việc ôtô bị đập bể gương chiếu hậu khi đang đỗ bên đường.
Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, giữa trưa cùng ngày, chiếc ôtô đang đỗ trên đường Phú Lợi, đoạn gần ngã tư Chợ Đình (phường Phú Lợi, TP.HCM), bất ngờ một người đàn ông đi xe máy, không đội nón bảo hiểm đã dùng tay đập gương chiếu hậu.
|
Người đàn ông đi xe máy, không đội nón bảo hiểm.
Người đàn ông đầu trọc sau đó tiếp tục điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Sau khi quay lại xe, tài xế phát hiện gương chiếu hậu không còn, nên nhờ người dân gần đó trích xuất camera để tìm hiểu nguyên nhân.
Khi biết gương chiếu hậu ôtô bị người đàn ông đập phá, tài xế đã liên hệ Công an phường Phú Lợi để được giải quyết.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.