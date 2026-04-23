Bắt giữ gần 26 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

  Thứ năm, 23/4/2026 06:27 (GMT+7)
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết lực lượng quản lý thị trường đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy lô thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng khối lượng 25,8 tấn.

Trước đó, rạng sáng 18/4, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra kho lạnh tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 10,5 tấn chân gà đông lạnh, chứa trong 700 thùng carton, không có thông tin trên bao bì. Chủ hàng là ông Nình A Dảu (trú xã Hải Sơn) khai nhận mua trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bat gan 26 tan, thuc pham dong lanh, khong ro nguon goc anh 1

Đến 10h cùng ngày, tổ công tác tiếp tục kiểm tra kho lạnh tại khu phố Hải Xuân 12, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, do ông Sẻn Văn Lèng (trú phường Móng Cái 3) làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện 3,3 tấn cánh gà đông lạnh, đựng trong 220 bao tải dứa. Chủ hàng khai nhận thu mua từ nhiều người không quen biết để bán lại, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tiếp đó, vào 12h cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra kho lạnh tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, do ông Sằn A Sàu làm chủ, phát hiện 12 tấn chân heo đông lạnh cắt khúc, chứa trong 600 bao dứa, không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc. Chủ hàng khai nhận mua gom trôi nổi trên thị trường để kinh doanh.

Tổng khối lượng hàng hóa vi phạm được xác định là 25,8 tấn, gồm chân gà, cánh gà và chân heo đông lạnh, đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hoàng Dương/Tiền Phong

