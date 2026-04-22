Dùng axit pha với nước lã để sản xuất ‘giấm nếp ủ men từ gạo’

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn (SN 1985) và Vũ Thị Dung (SN 1963), cùng trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giấm của Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng (tại tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Quang Hanh) phát hiện Phạm Thanh Tuấn đang thực hiện hành vi sử dụng hóa chất axit acetic pha loãng với nước máy (theo tỷ lệ 6 lít axit/200 lít nước) để sản xuất "Giấm nếp ủ men từ gạo" thay vì sản xuất bằng phương pháp lên men tự nhiên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn.

Tại nơi sản xuất, cơ quan Công an thu giữ 1.794 chai nhựa dán mác "Giấm nếp ủ men từ gạo" (loại 450 ml/chai) tương đương 807,3 lít, 2 can nhựa dung tích 30 lít chứa axit acetic cùng nhiều thiết bị, tem mác phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Vũ Thị Dung (mẹ đẻ của Phạm Thanh Tuấn) là người thành lập Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng. Bà Dung đã mua trang thiết bị, thực hiện hành vi sử dụng hóa chất axit acetic pha với nước lã để sản xuất "giấm" gắn mác "Giấm nếp ủ men từ gạo" từ năm 2018, đến tháng 9/2025 thì dừng sản xuất. Khi con trai Phạm Thanh Tuấn thực hiện hành vi sử dụng axit acetic để tiếp tục sản xuất giấm giả, bà Dung đã tiếp tay để bán số lượng giấm giả ra ngoài thị trường nhằm mục đích thu lời bất chính.

Việc dùng axit pha chế làm giấm giả có thể gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép. Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, số lượng giấm giả này được đưa ra thị trường sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.