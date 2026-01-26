'Chặn đứng' một tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc trước khi lên bàn ăn

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 thùng xốp chứa hàng hóa do ông L.V.D là chủ sở hữu. Qua kiểm tra thực tế, hàng hóa bên trong các thùng xốp là 1.000 kg nầm lợn.
Tuy nhiên, trên nhãn hàng hóa và bao bì không thể hiện thông tin về nguồn gốc nơi sản xuất, xuất xứ của hàng hóa theo quy định. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định là 35 triệu đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện kho hàng vi phạm.
Làm việc với đoàn kiểm tra, ông L.V.D đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết số hàng hóa trên được mua để tập kết chờ tiêu thụ, nhưng chưa bán ra thị trường. Đồng thời, ông L.V.D cũng nhận thức được hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ là vi phạm pháp luật và cam kết chấp hành các quy định của cơ quan chức năng.
Căn cứ Khoản 13, Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, lực lượng phối hợp xác định số nầm lợn nêu trên là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội QLTT số 15 đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, người dân cần thận trọng trong việc mua bán thực phẩm, tránh mua phải các loại thực phẩm không đảm bảo chất lượng.
