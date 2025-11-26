Chuyến đi bão táp của du khách Singapore

Kỳ nghỉ tự lái xe sang Thái Lan của ông Ronnie Toh, 74 tuổi, đã trở thành trải nghiệm kinh hoàng khi mưa lớn gây ngập nghiêm trọng miền nam nước này, trong đó có thành phố Hat Yai vốn đã được đặt trong tình trạng thảm họa.

Nhân viên y tế Thái Lan huy động trực thăng để chuyển gấp 50 bệnh nhân nặng đến Bệnh viện Songklanagarind đang xảy ra lũ lớn ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, ngày 26/11. Ảnh: Reuters

Trao đổi với CNA ngày 25/11, anh Vincent Toh, con trai ông Ronnie, cho biết cha mình bị tách khỏi gia đình và mất liên lạc khi rời khách sạn để ra trung tâm thương mại gần đó tìm sóng điện thoại mạnh hơn. Lúc đó, nước đã dâng đến đầu gối.

Bị kẹt giữa dòng nước lũ

Mưa mỗi lúc một lớn khiến khu vực thêm hỗn loạn. “Người dân bắt đầu hoảng loạn,” Vincent kể. Khi nước dâng tới bụng, ông Ronnie cố liên lạc với gia đình qua Facebook. Gia đình khuyên ông ở lại trung tâm thương mại vì nước chảy xiết, nhưng ông vẫn quyết định quay về khách sạn do lo thiếu đồ ăn, nước uống và không quen môi trường.

Trên đường về, nước lũ dâng quá nhanh buộc ông phải trèo lên mái che của một cửa hàng lưu niệm để tránh. “Lúc đó nước cao hơn chiều cao một người, có lẽ ngang tầng một,” Vincent nói.

Đến 17h ngày 25/11 (giờ địa phương), điện thoại của ông Ronnie hết pin, gia đình tại Hat Yai và Singapore đều mất liên lạc. “Trời tối dần, không ai biết ông ở đâu,” Vincent nói. Gia đình liên hệ cảnh sát Thái Lan nhưng nhiều giờ vẫn không có thông tin.

Gần nửa đêm, gia đình bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số Thái Lan - chính ông Ronnie thông báo mình đã an toàn.

Ông Ronnie kể lại rằng mình được một người đàn ông Thái Lan tên Viriya phát hiện và đưa về nhà trú tạm. “Gia đình họ đón bố tôi vào, cho ăn uống và thay quần áo”, Vincent chia sẻ. “Tôi nghĩ anh ấy là người hùng”.

Hai người bám vào một vật nổi và bơi khoảng 500 m qua dòng lũ để đến nhà ông Viriya. “Trời tối, nước chảy xiết, bố tôi thì lạnh cóng. Nếu không có anh ấy, mọi chuyện có thể đã rất tệ,” Vincent nói.

Chiếc xe của gia đình bị ngập hoàn toàn, khiến họ lỡ chuyến bay vì không thể tới sân bay ngày 26/11 Khi CNA liên hệ, ông Ronnie vẫn đang ở nhà ông Viriya và tìm cách quay lại tìm người thân.

Tương tự nhiều du khách khác - khoảng 1.000 người bị mắc kẹt tại các khách sạn và sân bay Hat Yai - hành trình trở về của họ vẫn đầy gian nan.

Du khách mắc kẹt, thiếu thực phẩm

Ông Ronnie Toh (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình ở Hat Yai trước khi xảy ra lũ lụt. Ảnh: Vincent Toh

Bà Sharon Toh, cháu gái ông Ronnie, cho biết nhóm đi cùng ông đa phần là người lớn tuổi, đang dùng thuốc và không còn đủ số thuốc mang theo. “Kế hoạch về trong hôm nay, nhưng thuốc của bố mẹ tôi chắc chỉ đủ thêm vài ngày,” bà nói. Bố bà, 69 tuổi, mắc bệnh tiểu đường.

Khách sạn họ đang ở không lớn, nguồn lực đã cạn kiệt. “Có lẽ chỉ còn một ít đồ khô,” Sharon nói. Điện bị cắt nên gia đình phải dùng máy phát để sạc điện thoại. Muốn có sóng, họ phải leo từ tầng 3 lên tầng 7, nhưng kết nối vẫn rất yếu.

Cách đó không xa, ông Tan Chin Chye, 69 tuổi, tài xế giao hàng, bị mắc kẹt trong khách sạn cùng 6 người bạn suốt ba ngày. “Nước ngập rất sâu, chúng tôi không thể ra ngoài”, ông nói. Điện mất hoàn toàn, ban đêm gần như không nhìn thấy gì. Ông và bạn bè phải tắt điện thoại để tiết kiệm pin.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn với CNA, ông Tan nói: “Bây giờ không có điện, không có thức ăn”. Hai ngày qua, nhóm chúng tôi không nhận được phần ăn nào.

Con gái ông, chị Vivian Tan, cho biết trong cuộc gọi video, chị thấy một chiếc nồi phía sau lưng cha và nghĩ rằng họ phải đun nước để uống. “Họ gần như không ăn được gì suốt hai ngày”, chị nói.

Chị Vivian cũng cho biết cả gia đình đều rất lo lắng: “Họ thật sự không biết khi nào mới thoát khỏi đó".