Bão số 15 đổi hướng và tiếp tục di chuyển chậm

Bão số 15 vẫn giữ nguyên cường độ nhưng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây (lúc 13 giờ hướng Tây Tây Bắc) và tiếp tục di chuyển chậm với tốc độ 5-10 km/h.

Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15.

Dự báo đến 16h ngày 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260km về phía Tây Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 3-5 km/h.

Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Lực lượng chức năng phun thuốc khử khuẩn đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Ảnh: Tường Quân/TTXVN.

Đến 16h ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 3-5 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16h ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 3-5 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 3-5 km/h, sau đó có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 5-10km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do tác động của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng và ngày 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhiều vùng biển gió mạnh, sóng cao

Trên biển, hiện trạng đã qua: ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa), đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Lý Sơn, trạm Phú Quý và Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo, đêm 27/11 và ngày 28/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển mạnh, sóng cao 5-7 m.

Phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao 5 -7 m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao 5-7 m.

Từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 4-6 m.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau đêm cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Ngày 28/11, gió giảm dần, sóng cao 3-5 m; vịnh Bắc Bộ 2-4 m.

Thời tiết các khu vực đêm 27/11, ngày 28/11

- Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

- Thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

- Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

- Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.