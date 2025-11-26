Thôn 800 người bị cô lập như 'ốc đảo', 1 tuần vẫn chìm trong biển nước

|
Một tuần trôi qua kể từ khi nước lũ bất ngờ tràn về, hơn 800 người dân trong thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng. Con đường duy nhất nối ra trung tâm xã bị dòng nước xiết bao vây, nhiều đoạn chìm sâu trong biển nước khiến phương tiện cơ giới hoàn toàn không thể tiếp cận. Sáng 26/11, nước đã rút dần, bộ đội đã tiếp cận thôn, chung tay dọn dẹp, khắc phục hậu quả với bà con. Ảnh: Nguyễn Văn Tuyến.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews về nguyên nhân dẫn đến tình trạng thôn bị cô lập, anh Nguyễn Văn Tuyến (ngụ phường Tuy Hòa) cho biết vị trí của thôn Hiệp Đồng nằm ở hữu ngạn sông Bàn Thạch, sóng kết hợp gió mạnh đánh vào thôn dẫn đến sập tường nhiều ngôi nhà lâu đời. "Hiệp Đồng năm nào cũng lũ, năm nay là nặng nhất. Hiện tại chỉ còn một số con đường nước đến đầu gối. Công tác tiếp cận hỗ trợ đã thông thoáng", anh Tuyến nói. Hình ảnh chụp khoảng 9h sáng 26/11. Ảnh: Nguyễn Văn Tuyến.
Hình ảnh bộ đội đến thôn hỗ trợ dọn dẹp vào sáng 26/11. Ông Đặng Hồng Lĩnh, Bí thư xã Hòa Xuân, cho hay trong lúc người dân cô lập, địa phương thành lập một bếp dã chiến để đảm bảo không ai bị đói, rét. Hình ảnh chụp khoảng 9h sáng 26/11. Ảnh: Nguyễn Văn Tuyến.
Khung cảnh hoang tàn tại một số căn nhà bên trong thôn Hiệp Đồng sau một tuần bị cô lập. Nhiều đoàn thiện nguyện cố gắng tiếp cận trong sáng 26/11, mang theo lương thực, quần áo và vật dụng sinh hoạt. Nhớ lại thời điểm nước dâng, người dân địa phương vẫn chưa hết hãi hùng. "Lúc nước lên, tôi chỉ kịp bế hai đứa nhỏ chạy sang nhà hàng xóm cao hơn. Giờ trở về, nhìn đồ đạc vương vãi, bùn non bám dày đặc, nhà tốc mái, tường sập, tôi không biết dọn dẹp thế nào nếu không có lực lượng chức năng hỗ trợ", chị Thủy, người dân địa phương, chia sẻ. Hình ảnh chụp khoảng 9h sáng 26/11. Ảnh: Nguyễn Văn Tuyến.
Theo lời kể của người dân địa phương, một tuần qua, khu vực không có sóng điện thoại, không nước sinh hoạt và điện. Nhiều người sống cầm chừng nhờ hàng cứu trợ. Trước tình trạng ngập hàng năm, cư dân chủ động xây nhà cao hơn so với mặt đường, tuy nhiên đợt lũ năm nay tương đối lớn, nước lũ lên đến 1,5 m nhấn chìm nhiều tuyến đường, vượt xa dự tính của người dân. Hình ảnh chụp khoảng 9h sáng 26/11. Ảnh: Nguyễn Văn Tuyến.
Trước đó, ngày 24/11, tuyến đường kết nối thôn và xã trung tâm bị ngập sâu. Người dân buộc dùng xuồng để nhận hàng cứu trợ. Tính đến thời điểm hiện tại, thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân là một trong số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất tại tỉnh Đắk Lắk trong đợt lũ vừa qua. Hình ảnh chụp một căn nhà cấp 4 tan hoang ngày 24/11. Ảnh: Võ Hoài Văn.
Thôn Hiệp Đồng bị nước lũ bao quanh, ảnh chụp từ trên cao ngày 24/11. Ảnh: Nguyễn Văn Cương.
Cảnh một con trâu chết vì ngạt nước lũ được chụp ngày 24/11 cho thấy bên cạnh thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng, người dân trong thôn còn phải đối diện với cảnh mất mát vật nuôi. Đây là nguồn sinh kế quan trọng của nhiều hộ gia đình trong thôn. Một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cho biết họ gần như mất trắng đàn gia cầm vì chuồng trại bị đánh sập, bò và dê bị nước cuốn trôi. Ảnh: Võ Hoài Văn.
