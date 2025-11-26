Thôn 800 người bị cô lập như 'ốc đảo', 1 tuần vẫn chìm trong biển nước

Khung cảnh hoang tàn tại một số căn nhà bên trong thôn Hiệp Đồng sau một tuần bị cô lập. Nhiều đoàn thiện nguyện cố gắng tiếp cận trong sáng 26/11, mang theo lương thực, quần áo và vật dụng sinh hoạt. Nhớ lại thời điểm nước dâng, người dân địa phương vẫn chưa hết hãi hùng. "Lúc nước lên, tôi chỉ kịp bế hai đứa nhỏ chạy sang nhà hàng xóm cao hơn. Giờ trở về, nhìn đồ đạc vương vãi, bùn non bám dày đặc, nhà tốc mái, tường sập, tôi không biết dọn dẹp thế nào nếu không có lực lượng chức năng hỗ trợ", chị Thủy, người dân địa phương, chia sẻ. Hình ảnh chụp khoảng 9h sáng 26/11. Ảnh: Nguyễn Văn Tuyến.