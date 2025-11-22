Lũ cuốn trôi vườn sen đá tiền tỷ của chủ vườn lớn nhất Đà Lạt

Chỉ sau khoảng 1 tiếng, dòng nước đục ngầu đã cuốn phăng 1/3 diện tích sen đá trong khu vườn rộng 3.000 m2, có tổng giá trị lên đến tỷ đồng của gia đình anh Đoàn Bá Vương.

Clip lũ dữ cuốn phăng vườn sen đá tiền tỷ ở Đà Lạt Mưa lớn kéo dài khiến dòng lũ từ con suối hiền hòa bên cạnh tràn vào vườn canh tác sen đá của gia đình anh Vương, gây thiệt hại ước tính 400 triệu đồng.

9h sáng 17/11, cơn lũ dâng bất ngờ cuồn cuộn tràn vào khu vườn sen đá của anh Đoàn Bá Vương ở chân đèo Prenn thuộc phường 3 TP Đà Lạt cũ (tỉnh Lâm Đồng). Chỉ trong khoảng một tiếng, dòng nước đục ngầu chảy xiết đã cuốn phăng 1/3 diện tích sen đá trong khu vườn rộng 3.000 m2, có tổng giá trị lên đến tỷ đồng.

"Vườn sen đá của tôi nằm ở vị trí cao ráo, chưa bao giờ bị ngập lụt. Thế nhưng cơn mưa kéo dài từ đêm hôm trước khiến nước ở con suối bên cạnh dâng cao, tràn vào vườn", anh nói với Tri Thức - Znews, ước tính con số thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Dòng lũ đục ngầu cuốn trôi hàng chục nghìn chậu sen đá trong vườn sáng 17/11.

Trong video được chủ vườn chia sẻ, dòng nước lũ cứ thế cuốn phăng hàng nghìn chậu sen đá, khiến khu vườn đẹp đẽ trở nên hoang tàn, trong khi anh chỉ biết đứng nhìn trong bất lực.

Anh Vương cho biết đã sinh sống ở Đà Lạt 7 năm và làm vườn sen đá 5 năm. Anh chưa bao giờ chứng kiến trận lũ lớn, gây ngập lụt như vậy tại khu vực canh tác. Anh thừa nhận có sự chủ quan, chỉ thực hiện một số biện pháp phòng chống đơn giản.

"Cũng may lúc đó là ban ngày, có nhân viên túc trực nên vớt vát được một phần, khoảng 10.000 cây. Nhưng đặc thù sen đá ngâm nước, lại là nước phù sa nữa sẽ bị thối rễ, dễ chết nên khả năng cứu sống lại khá thấp", anh bộc bạch.

Trận lũ bất ngờ hôm 17 ảnh hưởng nặng đến lượng đơn hàng cung cấp ngày 20/11 và dịp Tết Nguyên đán. "Tuy nhiên, nhà tôi có tất cả 3 vườn, với tổng diện tích 3 ha (30.000 m2 - PV) nên có thể chuyển lấy cây từ vườn khác để xoay nguồn hàng dịp lễ", anh nói.

Vườn sen đá của anh Vương trước trận lũ lớn.

Gia đình anh Vương hiện tại cũng là hộ gia đình có diện tích canh tác sen đá lớn nhất tại Đà Lạt. Anh cho biết thiệt hại trong cơn lũ vừa qua là rất lớn, mất nhiều thời gian để phục hồi lại.

"Chúng tôi cũng động viên nhau cố gắng vượt qua, đồng thời khẩn trương thu dọn, khắc phục để tái thiết sản xuất", anh nói, cho biết nhiều nhà vườn ở khu vực lân cận cũng ngập trắng, thiệt hại lớn vì mưa lũ chưa từng thấy.

Cũng trong sáng 17/11, khi vườn của anh Vương bị lũ tràn qua, cách đó không xa đã xảy ra vụ sạt lở đèo Prenn, đoạn qua phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều tuyến đường đèo khác vào trung tâm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bị sạt lở, khiến giao thông bị chia cắt. Khuya 19/11, đoạn cuối đèo Mimosa tại Km 226+500 (hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt) bất ngờ bị sạt lở, tạo thành một hố lớn, toàn bộ mặt đường bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Trước đó, đêm 16/11, đèo Khánh Lê đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) sạt lở, khiến 6 người chết, làm gián đoạn tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với Nha Trang.