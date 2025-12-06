Búp bê tình dục giống trẻ em được rao bán ở Trung Quốc gây phẫn nộ

Một cuộc điều tra phanh phui việc bày bán búp bê tình dục mang dáng dấp trẻ em trên các sàn thương mại điện tử Trung Quốc, kéo theo làn sóng phẫn nộ và yêu cầu thắt chặt quản lý.

Một chiếc đầu búp bê tình dục giống trẻ em được quảng cáo là ma-nơ-canh trên trang Shein trước khi bị gỡ bỏ. Ảnh: ABC.

Theo bài điều tra bí mật công bố hôm 3/12 của The Paper, hàng chục mẫu búp bê được rao bán công khai với các từ khóa như "mặt trẻ con", "Lolita" hay "thiếu nữ". Những phát hiện này gây phẫn nộ và dẫn đến lời kêu gọi tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên.

Vụ việc được chú ý sau khi cơ quan giám sát người tiêu dùng Pháp công bố báo cáo vào tháng 11, phát hiện hãng thời trang Shein bán búp bê có hình dáng trẻ em. Cư dân mạng Trung Quốc sau đó tìm ra những sản phẩm tương tự trên nền tảng trong nước, thúc đẩy cơ quan điều tra.

Theo khảo sát, các mẫu búp bê cao 40-170 cm, thường có gương mặt trẻ con nhưng thân hình người lớn. Chúng được làm từ silicone, nhựa hoặc cao su, nhiều mẫu còn tích hợp chức năng sưởi hoặc hút. Giá bán dao động 230-3.700 nhân dân tệ (khoảng 30- 520 USD ).

Dù hiện các bài đăng đã bị gỡ xuống, trước đó nhiều bình luận công khai khen "dễ dùng" hoặc "rất thật".

Một cơ sở sản xuất búp bê tình dục tại tỉnh Quảng Đông hoạt động hơn 10 năm cho biết họ xuất khẩu hàng sang 96 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một con búp bê tình dục mang dáng trẻ em bày bán công khai trên các sản thương mại điện tử hồi tháng 9. Ảnh: ABC.

Một công nhân nói rằng sản phẩm đôi khi được dán nhãn "dụng cụ tập thể dục" để tránh bị kiểm tra. Một người khác cho biết hàng gửi đi không ghi rõ thông tin nhận diện của nhà máy.

Danh mục sản phẩm của một nhà sản xuất ở Huệ Châu còn có cả búp bê mang thai, cùng nhiều mẫu được mô tả như "phụ nữ mập cao 170 cm".

Chủ đề này đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên Weibo, với nhiều bình luận yêu cầu siết chặt quản lý.

Luật sư Sun Xuejie cho biết việc sản xuất và bán búp bê tình dục mang hình dáng trẻ em có thể cấu thành tội "sản xuất, buôn bán văn hóa phẩm đồi trụy" và vi phạm Luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên.

Bà nói: "Khi gắn hình ảnh trẻ em với nội dung khiêu dâm, đầu tiên, điều này có thể khiến trẻ vị thành niên dễ phạm tội liên quan. Thứ hai, nó cũng làm tăng nguy cơ trẻ bị xâm hại".

Các nền tảng Taobao, Pinduoduo, JD.com, Douyin và Xiaohongshu cho biết đã mở cuộc kiểm tra hoạt động mua bán các mẫu búp bê này. Khảo sát của Sixth Tone vào ngày 4/12 cho thấy kết quả tìm kiếm "búp bê mặt trẻ con" gần như không còn sản phẩm, dù một số mẫu vẫn xuất hiện trên JD.com.

Giới chức nhiều thành phố cũng vào cuộc điều tra các công ty liên quan. Nhà máy ở Huệ Châu đã dừng sản xuất. Chính quyền thành phố Đông Quan lập tổ công tác và đã tịch thu số búp bê bị phát hiện.

Luật sư Sun cho biết hiện các quy định pháp lý liên quan búp bê tình dục mang hình dáng trẻ em vẫn chưa rõ ràng, từ định nghĩa sản phẩm, tiêu chuẩn giám định đến khung xử phạt. Bà kỳ vọng Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ sớm làm rõ tính pháp lý và trách nhiệm hình sự trong hành vi sản xuất, phân phối và mua các loại búp bê này.