Tình cờ đánh giá 5 sao, cô gái Việt cưới chủ nhà hàng Nam Phi ở TP.HCM

Một dòng review sau bữa ăn tình cờ tại TP.HCM đã mở ra mối duyên vợ chồng giữa Mai Anh và chủ nhà hàng người Nam Phi.

Mai Anh tìm được bạn đời sau một lần đánh giá 5 sao trên Google.

Tháng 9/2022, sau 4 năm du học tại Anh, Lê Mai Anh (27 tuổi, Quảng Ninh) về nước sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Một buổi tối, theo lời rủ của bạn bè, cô ghé một nhà hàng mới mở ở khu trung tâm. Chủ quán Cawood Matthew Blaze (28 tuổi, quốc tịch Nam Phi) khi ấy trực tiếp ra chào khách. Anh cũng vừa bắt đầu hành trình kinh doanh tại Việt Nam.

Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra ngắn gọn, xoay quanh thực đơn và khẩu vị. Matthew giới thiệu từng món, hỏi thăm cảm nhận của khách và đi một vòng quan sát không khí nhà hàng. Sự chỉn chu trong cách làm việc cùng thái độ thân thiện của anh khiến Mai Anh lập tức có thiện cảm.

“Anh ấy nói chuyện rất lịch sự, chín chắn, quan tâm từ nhân viên đến khách hàng”, cô kể với Tri Thức - Znews.

Sau bữa ăn, vì cảm thấy đây là một địa điểm xứng đáng được giới thiệu, Mai Anh để lại đánh giá 5 sao trên Google. Hai ngày sau, cô bất ngờ nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ Matthew. Anh cảm ơn cô vì lời review tích cực và ngỏ ý mời cô đi cà phê để cảm ơn.

Về sau, Matthew chia sẻ anh đã để ý Mai Anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi thấy review 5 sao trên Google, chàng trai Nam Phi mỉm cười vì sự trùng hợp “đúng lúc” khi Facebook cũng gợi ý đúng tài khoản của cô gái xinh đẹp.

Cuộc “phỏng vấn” online của phụ huynh

Những buổi gặp sau đó diễn ra nhẹ nhàng. Mai Anh cảm nhận rõ sự nghiêm túc và ổn định trong cách Matthew nói chuyện, từ công việc đến cuộc sống. Còn với Matthew, Mai Anh gây ấn tượng bởi sự duyên dáng, chỉn chu và cảm giác dễ chịu khi trò chuyện.

Sau khoảng 5 lần hẹn hò, Mai Anh nhận ra đối phương không phải kiểu người hời hợt. Hai người nói chuyện hợp, có lối sống khoa học và “cùng tần số”. Matthew cũng nhìn thấy ở Mai Anh hình ảnh một phụ nữ Việt Nam trẻ trung, độc lập, dám nghĩ dám làm.

“Tôi biết ơn cô ấy vì giúp tôi quay lại phòng gym, duy trì thói quen ăn uống lành mạnh”, Matthew bộc bạch.

Gia đình hai bên đón nhận mối quan hệ theo cách tích cực. Người thân Matthew tỏ ra vui mừng, thường xuyên hỏi han và muốn xem hình ảnh của cô gái Việt Nam mà anh nhắc đến.

Anh chàng người Nam Phi từng bước chinh phục cô gái Việt nhờ sự chín chắn, nhẹ nhàng.

Với gia đình Mai Anh, mẹ cô luôn tin tưởng và tôn trọng lựa chọn của con gái. Tuy nhiên, bố Mai Anh cũng lo con gái duy nhất sẽ chịu thiệt thòi vì khoảng cách địa lý, khác biệt ngôn ngữ. Ông đề nghị một cuộc "phỏng vấn online" trước khi chính thức ra mắt.

Matthew chuẩn bị cho buổi gặp mặt kỹ càng như đi tuyển dụng. Anh tập trả lời mọi câu hỏi khó. Nhưng khi đối diện bố mẹ vợ qua màn hình, anh chọn cách nói thật về cảm xúc và đưa ra cam kết: "Nếu Mai Anh muốn về Hạ Long, cháu sẵn sàng chuyển theo".

Những câu hỏi của phụ huynh xoay quanh mức độ nghiêm túc, trách nhiệm và cách Matthew chăm sóc Mai Anh. Sau cuộc trò chuyện đó, bố Mai Anh hoàn toàn yên tâm. Năm 2024, đám cưới của cặp đôi diễn ra sau hai năm hẹn hò.

Dung hòa những khác biệt

Cả Mai Anh và chồng đều có trải nghiệm sống dài hạn ở nước ngoài. Mai Anh ở Anh 4 năm, Matthew cũng từng sinh sống tại Việt Nam hơn 4 năm nên những khác biệt văn hóa ban đầu không tạo ra cú sốc lớn.

Tuy nhiên, điều Mai Anh cần thời gian thích nghi là sự thẳng thắn trong giao tiếp của chồng. Matthew có thói quen hỏi trực tiếp cảm nhận, mong muốn của đối phương trong mọi việc và sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ cá nhân. Trong khi đó, Mai Anh quen giữ cảm xúc ở mức chừng mực, ít bộc lộ.

Sau khi kết hôn khoảng nửa năm, hai vợ chồng chuyển về Hạ Long sinh sống để Mai Anh nhận được sự hỗ trợ từ gia đình trong giai đoạn mang thai. Việc thay đổi môi trường sống khiến khác biệt văn hóa bộc lộ rõ hơn trong sinh hoạt hàng ngày.

Trong khi văn hóa phương Tây đề cao không gian riêng và tính cá nhân, văn hóa Việt lại coi trọng sự gắn kết gia đình. Từ giờ giấc ăn uống, thói quen tiếp khách đến khái niệm “nhà là không gian riêng”, cả hai đều cần thời gian để điều chỉnh.

Nhìn lại mối duyên với Matthew, Mai Anh cảm thấy mọi thứ bắt đầu thật tình cờ nhưng rất đặc biệt.

Ví dụ, gia đình Việt quen nấu sẵn bữa ăn và ăn đúng giờ, còn Matthew có thói quen ăn cách nhau 4-5 tiếng, linh hoạt theo lịch làm việc. Hay việc ở Việt Nam, nhà thường mở cửa đón hàng xóm, người thân ghé chơi bất chợt, trong khi với anh, chỉ khi chủ nhà mời thì khách mới đến.

Có giai đoạn, khi Mai Anh im lặng vì buồn, Matthew lại nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Đỉnh điểm là lúc 3 tháng sau kết hôn, Matthew đề nghị được có thêm không gian riêng. Ban đầu, Mai Anh cảm thấy hụt hẫng, vì cô từng nghĩ yêu là phải làm mọi thứ cùng nhau. Sau đó, cô tìm hiểu về “ngôn ngữ tình yêu” và chủ động điều chỉnh, dành thời gian cho bạn bè, chăm sóc bản thân, trong khi chồng có khoảng riêng cho thể thao, đọc sách. Sau đó, cả hai thống nhất một nguyên tắc: mọi cảm xúc đều cần được nói ra rõ ràng và kịp thời.

Nhìn lại mối duyên với Matthew, Mai Anh cảm thấy mọi thứ bắt đầu thật tình cờ nhưng rất đặc biệt. “Tôi chấm 5 sao chỉ để động viên một người xa lạ, không ngờ lại mang về cho mình một người bạn đời”, Mai Anh nói.