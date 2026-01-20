Đọ chiều cao, hình thể 2 thủ môn khuấy đảo giải U23 châu Á

Tại VCK giải U23 châu Á 2026, bên cạnh những cuộc so tài chiến thuật và các bàn thắng đẹp mắt, vị trí thủ môn bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong đó, Trần Trung Kiên và Li Hao là 2 cái tên được quan tâm nhất nhờ khả năng cản phá xuất sắc và ngoại hình thu hút. Ảnh: AFC, Tân Hoa Xã.
Trung Kiên cao 1,91 m. Đây là chiều cao ấn tượng so với mặt bằng thủ môn trẻ Việt Nam. Thể hình săn chắc, sải tay dài và phản xạ tốt giúp thủ môn U23 Việt Nam chiếm ưu thế trong các pha không chiến, đồng thời tạo cảm giác vững chãi cho hàng phòng ngự phía trước. Ảnh: TPT Photography.
Tại VCK U23 châu Á đang diễn ra ở Saudi Arabia, Trung Kiên là lựa chọn số một trong khung gỗ U23 Việt Nam. Anh gây ấn tượng bằng những pha cứu thua xuất sắc, trong đó, phải kể đến màn trình diễn ở trận gặp đội chủ nhà U23 Saudi Arabia tại vòng bảng. Theo thống kê của FotMob, thủ môn 22 tuổi thực hiện 7 pha cứu thua ở trận đấu này, vượt trội so với thủ môn Hamed Al Shanqiti bên phía U23 Saudi Arabia (chỉ 1 lần). Sau trận, Trung Kiên được cộng đồng mạng gọi là "Người Nhện". Ảnh: Tran Trung Kien/Facebook.
Sau mỗi trận đấu, cái tên Trung Kiên lại được nhắc đến trên mạng xã hội và các diễn đàn bóng đá Việt Nam. Những khoảnh khắc tập trung trong khung thành, cái nhìn lạnh lùng khi đối mặt tiền đạo đối phương được chia sẻ rầm rộ. Lượng người theo dõi trên mạng xã hội của Trung Kiên tăng đáng kể chỉ trong thời gian ngắn của giải đấu. Ảnh: Duy Hiệu.
Ngoài sân cỏ, Trung Kiên hiếm khi chia sẻ về đời tư, đặc biệt kín tiếng chuyện tình cảm. Anh chủ yếu đăng tải hình ảnh liên quan đến bóng đá và gia đình trên trang cá nhân. Với chiều cao tốt và hình thể cân đối, nam thủ môn dễ dàng ghi điểm dù ăn mặc đơn giản. Ảnh: Tran Trung Kien/Facebook.
Trong khi đó, Li Hao bên phía U23 Trung Quốc cũng có lợi thế hình thể với chiều cao 1,88 m, thân hình rắn rỏi. Sải tay dài và khung người to giúp anh chiếm ưu thế rõ rệt trong các pha cản phá bóng bổng cũng như những tình huống tranh chấp trong vòng cấm. Nam thủ môn là một trong số cầu thủ được quan tâm nhất của U23 Trung Quốc tại giải. Ảnh: echofootball_en/Instagram.
Với màn thể hiện xuất sắc giúp U23 Trung Quốc làm nên lịch sử khi lần đầu tiên vào bán kết giải châu Á, Li Hao gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Những đoạn video cắt từ trận tứ kết, khoảnh khắc anh liên tục nhìn vào mẩu giấy trên chai nước thu hút hàng triệu lượt xem. Thủ thành của tuyển Trung Quốc gọi đó là trò chơi tâm lý giúp anh tự tin trước đối thủ. Bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông và người hâm mộ, Li Hao thừa nhận anh cảm thấy ngại ngùng, choáng ngợp. Ảnh: Xinhua.
Bên ngoài sân cỏ, chuyện tình cảm của Li Hao là chủ đề được cộng đồng mạng Trung Quốc quan tâm. Bạn gái chàng thủ môn hơn anh một tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Thượng Hải. Cô sở hữu ngoại hình thanh tú, phong thái dịu dàng và lối sống kín đáo. Cặp đôi quen nhau được 2 năm. Từng nói với Xinhua, Li Hao cho biết bạn gái là chỗ dựa tinh thần trong khoảng thời gian anh luyện tập ở nước ngoài. Ảnh: Douyin.
