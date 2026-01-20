Đọ chiều cao, hình thể 2 thủ môn khuấy đảo giải U23 châu Á

Tại VCK U23 châu Á đang diễn ra ở Saudi Arabia, Trung Kiên là lựa chọn số một trong khung gỗ U23 Việt Nam. Anh gây ấn tượng bằng những pha cứu thua xuất sắc, trong đó, phải kể đến màn trình diễn ở trận gặp đội chủ nhà U23 Saudi Arabia tại vòng bảng. Theo thống kê của FotMob, thủ môn 22 tuổi thực hiện 7 pha cứu thua ở trận đấu này, vượt trội so với thủ môn Hamed Al Shanqiti bên phía U23 Saudi Arabia (chỉ 1 lần). Sau trận, Trung Kiên được cộng đồng mạng gọi là "Người Nhện". Ảnh: Tran Trung Kien/Facebook.