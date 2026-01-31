Cô gái TP.HCM cao 1m84, khóc ấm ức khi bị chê 'chân voi'

Cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa, Diệu Âm từng tự ti vì ánh nhìn xung quanh. Trải qua nhiều va vấp, cô dần biến chiều cao thành lợi thế của mình.

Diệu Âm luôn cao vượt trội so với bạn bè, đồng nghiệp.

Cao 1m84, nặng 60 kg, Diệu Âm (sinh năm 2003, sống tại TP.HCM) dễ dàng trở thành tâm điểm ở mọi nơi mình xuất hiện. Từ năm lớp 7, cô cao vượt hẳn các bạn nữ cùng lớp, cao ngang hoặc hơn nhiều bạn nam.

Sự chênh lệch về vóc dáng khiến Diệu Âm sớm cảm nhận rõ ràng cảm giác “không giống ai” trong môi trường học đường. “Thời điểm đó, tôi khá hoang mang vì lúc nào cũng cao hơn mọi người xung quanh”, cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mỗi lần bước vào cửa hàng quần áo, Diệu Âm thường nhận được cùng câu trả lời: “Bên em chỉ có size cho người bình thường thôi”. Từ quần jeans đến chân váy, gần như chưa bao giờ cô mua được đồ may sẵn ở bên ngoài.

Những chiếc váy vừa số đo 3 vòng của Diệu Âm thì luôn thiếu chiều dài. Có chiếc đủ dài để che chân lại quá rộng. Không ít lần, cô cầm váy lên ướm thử rồi lặng lẽ đặt xuống vì biết chắc không thể mặc vừa. Với Diệu Âm, việc mua quần áo không mang lại niềm vui, mà thường là buồn tủi nhiều hơn.

Chiều cao quá khổ từng là rào cản trong cuộc sống của Diệu Âm.

Sở hữu bàn chân lớn, Diệu Âm mang size giày 43-44, con số hiếm gặp với một cô gái. Cô gần như không thể tìm được giày nữ phù hợp, thường xuyên phải mang dép nam, lang thang ra chợ để tìm những đôi hiếm hoi có kích cỡ vừa chân.

Ký ức khiến Diệu Âm nhớ mãi là năm lớp 8, khi tham gia diễn văn nghệ của trường. Vì con gái cần một đôi giày búp bê để biểu diễn, mẹ dắt cô ra chợ đi từ sạp này sang sạp khác, nhưng hầu như không có đôi nào vừa. Có người bán buột miệng nhận xét về đôi chân quá khổ của cô: "Chân con gái mà như chân voi".

Hai mẹ con đi gần hết khu chợ vẫn không tìm được đôi giày phù hợp. Trở về nhà, Diệu Âm khóc ấm ức nhiều ngày liền. Vì vậy, mỗi khi tìm được món đồ phù hợp, cô luôn giữ gìn cẩn thận, sử dụng trong thời gian dài.

"Bố tôi cao 1m70, mẹ 1m65 nên trong gia đình tôi là người cao nhất. Chỉ những người có vóc dáng ngoại cỡ mới thực sự thấu hiểu cảm giác này", Diệu Âm trải lòng.

Trải qua thời gian khó khăn, cô gái 23 tuổi học được cách tận dụng chiều cao như một lợi thế cho công việc hiện tại.

Đến hiện tại, Diệu Âm đã học cách tận dụng chiều cao như một lợi thế trong các công việc liên quan đến hình ảnh, thời trang và sáng tạo nội dung. Vóc dáng nổi bật giúp cô tự tin hơn trước ống kính, đồng thời trở thành nền tảng để chia sẻ trải nghiệm và kết nối với những người có chiều cao tương tự.

Cô gái 23 tuổi cũng đã trải qua vài lần hẹn hò. Ở giai đoạn đầu, việc làm quen không phải lúc nào cũng thuận lợi, bởi có thời điểm đối phương tỏ ra thiếu tự tin khi đứng cạnh một cô gái cao vượt trội. Dù vậy, Diệu Âm không xem chiều cao là yếu tố quyết định. Cô chọn tiếp tục chờ đợi một người phù hợp, hòa hợp về tính cách và không bị áp lực bởi sự chênh lệch ngoại hình.

"Người yêu tương lai của tôi cao bao nhiêu mét không quan trọng, điều cốt lõi vẫn là sự đồng điệu trong cách nghĩ và cách sống", Diệu Âm bộc bạch.