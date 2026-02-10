Chàng trai ở TP.HCM 'không dám ra đường' sau khi làm tóc đón Tết

Nuôi tóc hơn 4 tháng nhưng thành quả sau lần làm tóc ở tiệm khiến Nguyễn Hải hoang mang khi nghĩ tới việc phải đi ngoài đường vào Tết này.

Nguyễn Hải (sinh năm 2004) hiện sinh sống và làm việc tại Bình Dương cũ (nay là TP.HCM). Giống nhiều bạn trẻ, Hải mong chờ dịp Tết không chỉ vì được nghỉ ngơi mà còn để "lột xác" cho năm mới. Sau hơn 4 tháng nuôi tóc, chàng trai 21 tuổi quyết định đi uốn để có diện mạo mới ăn Tết.

"Nuôi tóc mấy tháng trời nên tôi rất háo hức, mong ngóng tới ngày đi làm tóc. Kiểu tóc lựa chọn cũng đã có rồi, chỉ chờ thành quả thôi", anh kể.

Hải cho biết buổi làm tóc kéo dài gần 3 tiếng với chi phí 350.000 đồng. Khi còn ở tiệm khá đẹp, nhưng sau khi về nhà, thành quả khiến anh hoang mang. "Mái tóc uốn bị chia đôi, xẻ lung tung, không theo bất kỳ nếp nào", chàng trai mô tả.

Hải háo hức đi làm tóc đón Tết, nhưng kết quả không như mong đợi.

Từ sau hôm đó, Hải gần như không dám ra ngoài hoặc nếu đi có việc thì luôn mang theo chiếc mũ. "Chiếc mũ trở thành “vật bất ly thân” của tôi, che đi kiểu tóc khiến tôi mất tự tin", anh nói.

Theo Hải, nguyên nhân đến từ việc người trực tiếp làm tóc cho anh là thợ mới vào nghề. Mức chi phí bỏ ra anh thấy hợp lý, khá phổ biến với uốn tóc nam. Trước khi làm, Hải cũng đã hỏi nhiều nơi và nhận được báo giá tương tự. Dù không hài lòng với kết quả, anh không có ý định bắt đền hay khiếu nại.

“Chắc là không bắt đền đâu, tôi hết niềm tin rồi”, chàng trai 21 tuổi nói.

Hiện tại, Hải cho biết sẽ chờ đến gần Tết mới đi sửa lại tóc, hy vọng “vận xui” sớm qua. Còn bây giờ, chiếc mũ vẫn là lựa chọn an toàn nhất với Hải mỗi khi ra đường.

Câu chuyện đi làm tóc đón Tết được Hải chia sẻ lên kênh TikTok, nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Ở phần bình luận, nhiều người chia sẻ sự đồng cảm, động viên chàng trai. "Có thể là Tết này ở lì trong nhà không ra ngoài chơi", "Kinh nghiệm uốn tóc bao năm thì nên đi uốn trước Tết 1-2 tháng để còn kịp sửa" là một số lời nhắn nhủ của cư dân mạng.

Hải hạn chế ra đường sau khi làm tóc. Tuy không ưng ý, anh không có ý định bắt đền thợ tóc.