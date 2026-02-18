Tiết lộ bất ngờ của hoa hậu đòi yêu 2 người cùng lúc

Choi Mina Sue tiết lộ một câu nói đùa khiến khán giả gán cho mình hình ảnh “bắt cá hai tay”. Cô thực tế là người tôn trọng những chuẩn mực.

Choi Mina Sue gây tranh cãi dữ dội khi hỏi: “Không thể yêu 2 người cùng lúc hay sao?” ở mùa 5 Địa ngục độc thân.

Hiếm có thí sinh nào của show hẹn hò Địa ngục độc thân (Single's Inferno) mùa 5 tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội như Choi Mina Sue. Người khen Hoa hậu Trái đất 2022 thẳng thắn đến mức không cần xin lỗi ai, kẻ chê cô thiếu tinh tế, vô tâm.

Trở thành một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất mùa, nhưng phía sau ống kính, cô gái 26 tuổi lại cho thấy một hình ảnh khác: điềm tĩnh hơn, tự nhìn nhận thiếu sót của bản thân, ý thức rõ thế mạnh của mình và đặc biệt đề cao sự độc lập, theo Korea JoongAng Ilbo.

Không cố làm vừa lòng người khác

Vì công việc kinh doanh của cha, gia đình Choi Mina Sue thường xuyên chuyển nhà. Cô sinh ra ở Sydney (Australia) và học mẫu giáo ở đây. Năm 7 tuổi, cô về sống ở Hàn Quốc đến hết học kỳ một lớp 5, rồi chuyển qua Canada hoàn thành năm học.

Bắt đầu học cấp 2 ở Minnesota (Mỹ), Choi sau đó trở lại Hàn Quốc học tại Seoul Foreign School. Cô chuyển tới Shanghai American School (Thượng Hải, Trung Quốc) vào năm học lớp 9.

“Bố muốn tôi có những trải nghiệm đa dạng ở nước ngoài. Năm nay, tôi sẽ tốt nghiệp đại học”, cô chia sẻ.

Choi bày tỏ niềm yêu thích với ngành học Truyền thông tại Đại học Illinois Urbana-Champaign. Việc tham gia Miss Korea và Miss Earth giúp cô nhận ra giá trị của ngành truyền thông - lĩnh vực có thể hỗ trợ trong mọi công việc.

Trong Địa ngục độc thân, Choi thừa nhận có những lúc cô chưa thật sự hiểu cảm xúc và vô tình khiến người khác tổn thương. Sau khi chương trình kết thúc, cô chủ động trò chuyện và xin lỗi họ. “Ở vài khía cạnh, tôi đúng là còn non nớt”, cô bộc bạch.

Nhưng đồng thời, Choi nghĩ rằng nếu lúc nào cũng chỉ muốn làm vừa lòng người khác, cô chẳng thể làm gì. “Đó không phải lý do tôi tham gia chương trình. Đôi lúc, việc thể hiện cảm xúc thật của mình quan trọng hơn”, cô nói.

Choi Mina Sue gây tranh cãi nhất Địa ngục độc thân vì cá tính mạnh mẽ.

Nhiều khán giả cho rằng vì sinh sống ở nước ngoài lâu, Choi Mina Sue thiếu sự tinh ý trong giao tiếp của người Hàn Quốc. Hoa hậu trải lòng mình thực ra rất nhạy cảm.

“Khi quay hình, tôi chỉ nghĩ nên thành thật với cảm xúc của mình. Tôi cũng buồn khi cố làm dịu không khí lại bị hiểu là cư xử thô lỗ, Nhưng đó cũng là bài học quý giá”, cô nói.

Khi được hỏi về câu nói gây sốc trong chương trình: “Tôi không thể hẹn hò với 2 người sao?”, Choi bộc bạch: “Thật lòng tôi chỉ buột miệng nói đùa thôi. Nhưng câu đó liên tục xuất hiện trong teaser và cuối cùng gắn liền với hình ảnh của tôi. Ngoài đời, tôi khá tôn trọng những chuẩn mực”.

Tiết lộ về mối quan hệ với Lee Sung-hoon sau khi ghép đôi hẹn hò, Choi cho biết cả hai hiện là bạn bè. Sau khi kết thúc ghi hình, Lee trở lại New York, còn hoa hậu 26 tuổi quay về Illinois để hoàn thành học kỳ. Việc gặp nhau không dễ, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc.

“Khi chương trình phát sóng và tôi nhận nhiều chỉ trích, anh ấy đã hỏi thăm tôi có ổn không. Hiện tại, chúng tôi quyết định tập trung vào cuộc sống riêng và duy trì tình bạn tốt đẹp”.

Từng nặng tới 72 kg vì mê ăn

Lần đầu xuất hiện ở show hẹn hò đình đám, Choi Mina Sue gây sốt với chiếc váy vàng khoe trọn vóc dáng gợi cảm. Hoa hậu Trái đất 2022 cho biết trang phục này cô tự mua, có giá khoảng 50.000 won (gần 35 USD ).

“Tôi vui vì chiếc váy phá vỡ định kiến rằng tôi chỉ mặc đồ hàng hiệu. Tôi hiểu rõ ưu và khuyết điểm của cơ thể. Vai tôi khá rộng và cổ ngắn. Tôi chỉ là biết cách phối đồ để cân bằng những đặc điểm đó”, cô bày tỏ.

Choi tiết lộ thêm cô rất mê ăn uống. Hồi cấp ba, cô từng nặng đến 72 kg và phải nỗ lực rất nhiều để có được vóc dáng hiện tại.

Choi mô tả “gu” ăn uống của mình “rất Hàn Quốc”. Cô thích chân gà cay và thịt ba chỉ nướng. Cô mê rượu soju hơn whiskey và có thể uống hết một chai.

Chiếc váy 350 USD gây sốt của hoa hậu "bị ghét nhất Địa ngục độc thân".

Trước sự yêu - ghét của khán giả Địa ngục độc thân đối với mình, Choi Mina Sue tiết lộ điểm mạnh lớn nhất của mình là sự kiên cường. “Tôi thực ra rất nhạy cảm với những lời chỉ trích bên ngoài và dễ bị tổn thương. Tôi từng khóc trong chương trình khi một thành viên khác đối chất với mình. Nhưng tôi cũng vực lại tinh thần rất nhanh. Điều đó giúp tôi tiến về phía trước”, cô nói.

Trước khi bước sang tuổi 30, Choi tiết lộ nếu có cơ hội, cô muốn thử sức với công việc diễn xuất, dẫn chương trình và nhiều hơn nữa.

“Tôi muốn vượt ra khỏi hình ảnh hoa hậu thông thường và dùng ảnh hưởng của mình để truyền tải những thông điệp ý nghĩa. Đến giờ, tôi vẫn sống dưới sự hỗ trợ của bố mẹ, nhưng tôi muốn sớm tự lập”, cô bày tỏ.

Với Choi, việc được tồn tại độc lập là giá trị quan trọng nhất. “Tiền bạc, danh tiếng,gia đình đều quan trọng, nhưng tôi tin rằng cái tôi phải được đặt lên trước. Tôi muốn sống tự tin là Choi Mina Sue, dù trong hoàn cảnh nào”.