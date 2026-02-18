Diễn biến bất ngờ vụ cô gái bị bỏ chết cóng trên đỉnh núi cao nhất Áo

Mẹ của nạn nhân Kerstin Gurtner lên tiếng bảo vệ Thomas Plamberger - người bị cáo buộc ngộ sát con gái bà - ngay trước phiên tòa xét xử.

Kerstin Gurtner qua đời cách Grossglockner - đỉnh núi cao nhất Áo - chỉ gần 50 m. Ảnh: Kerstin Gurtner.

Kerstin Gurtner, 33 tuổi, qua đời chỉ cách đỉnh Grossglockner (cao 3.798 m) khoảng 50 m vào tháng 1/2024, khi nhiệt độ hạ xuống mức âm 20°C.

Ngày 19/2, Thomas Plamberger (39 tuổi) - bạn trai đồng thời là bạn leo núi của cô - sẽ ra hầu tòa với cáo buộc ngộ sát do cẩu thả. Các công tố viên cho rằng anh đã bỏ mặc bạn gái trong tình trạng “kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng”.

Tuy nhiên, trong một động thái khiến nhiều người bất ngờ, mẹ của Kerstin - bà Gertraud - lại công khai lên tiếng bênh vực Plamberger, theo Daily Mail.

“Tôi rất khó chịu khi người ta mô tả Kerstin như một cô gái ngây thơ, bị lôi kéo lên núi mà không có chính kiến riêng. Con bé không phải như vậy”, bà bức xúc nói.

Không tìm người để đổ lỗi

Bà Gertraud cũng cho rằng cách dư luận và truyền thông đối xử với người yêu của con gái mình là quá khắc nghiệt: “Có một cuộc ‘săn phù thủy’ đang diễn ra trên báo chí và mạng xã hội nhắm vào cậu ấy”.

Trả lời phỏng vấn từ nhà riêng ở Salzburg với tờ Die Zeit, bà Gertraud nhấn mạnh Kerstin và Plamberger luôn cùng nhau bàn bạc trước mỗi chuyến leo núi. Theo bà, mối quan hệ của họ dựa trên sự đồng thuận chứ không phải sự dẫn dắt một chiều.

“Hai đứa luôn đưa ra quyết định cùng nhau. Nếu Kerstin không đồng ý, họ sẽ không đi hoặc bạn trai con bé sẽ tự đi một mình. Vì thế, không thể coi cậu ấy là người hướng dẫn phải chịu toàn bộ trách nhiệm”.

Bà Gertraud khẳng định mình không đổ lỗi cho Plamberger: “Với tôi, cái chết của con gái là hệ quả của một chuỗi sự việc không may nối tiếp nhau. Đó là một bi kịch. Tôi không muốn biến bạn trai con bé thành người phải gánh mọi trách nhiệm”.

Khi được hỏi vì sao vẫn bảo vệ bạn trai của con gái, bà Gertraud đáp với những người làm cha mẹ như bà, điều quan trọng không phải là tìm ai để đổ lỗi, mà là tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, làm sáng tỏ sự thật và bảo vệ danh dự cũng như những ước mơ của con gái.

“Con bé yêu núi. Và ai cũng biết núi luôn có hai mặt - niềm vui và mất mát luôn song hành”, người mẹ bày tỏ, khẳng định những người đang chỉ trích Plamberger có lẽ chưa từng rơi vào hoàn cảnh như vậy.

“Tôi hy vọng họ sẽ không bao giờ phải trải qua tình huống khắc nghiệt ấy. Bởi không ai biết mình sẽ phản ứng thế nào khi thực sự đối mặt với nó. Ở trong ngôi nhà ấm áp của mình, ai cũng có thể dễ dàng trở thành ‘người hùng’”, bà bày tỏ.

Hình ảnh webcam cho thấy đèn khẩn cấp của Kerstin Gurtner và Thomas Plamberger trong quá trình họ leo lên đỉnh Grossglockner, lúc 18h ngày 18/1.

Chuyện gì đã xảy ra?

Những hình ảnh trích xuất từ webcam trên núi khiến nhiều người ám ảnh: khoảng 18h, gần 12 tiếng sau khi Kerstin Gurtner và Thomas Plamberger xuất phát, ánh sáng từ hai chiếc đèn đội đầu của cặp đôi vẫn lặng lẽ tiến dần về phía đỉnh. Nhưng vài giờ sau đó, chỉ còn lại một ánh đèn đơn độc di chuyển xuống núi.

Do gió mạnh cấp bão, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận Kerstin cho đến ngày hôm sau. Thi thể cô được tìm thấy ngay bên dưới cây thánh giá đánh dấu đỉnh Grossglockner - ngọn núi cao nhất Áo.

Trên trang cá nhân, Kerstin đăng tải hàng chục bức ảnh ghi lại những chuyến leo núi và trekking cùng Plamberger. Cô tự gọi mình là “đứa trẻ của mùa đông” và “người thuộc về núi”.

Tháng 12 năm ngoái, các công tố viên tại Innsbruck thông báo Plamberger sẽ bị đưa ra xét xử sau khi hoàn tất cuộc điều tra kéo dài 11 tháng về hoàn cảnh dẫn đến cái chết của Kerstin.

Trên các tài khoản mạng xã hội nay đã bị xóa, Plamberger tự giới thiệu mình là một “nhà leo núi giàu kinh nghiệm”. Tuy nhiên, phía công tố cho rằng cả hai thiếu sự chuẩn bị và “không kêu gọi trợ giúp”, đồng thời cáo buộc Plamberger đã “quay lưng bỏ đi”, để mặc bạn gái đối mặt với cái chết.

Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách đã phân tích dữ liệu từ điện thoại di động, đồng hồ thể thao và cả những bức ảnh lưu trong laptop mà cặp đôi chụp lại trên đường lên đỉnh. Từ đó, họ kết luận Plamberger đã mắc nhiều sai lầm nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra nhấn mạnh rằng hai người trang bị không phù hợp - Kerstin thậm chí mang giày trượt ván mềm thay vì giày leo núi chuyên dụng. Ngoài ra, giới chức cho rằng Plamberger đã “quay đi” dù có trực thăng bay thấp tìm kiếm trong khu vực.

Thomas Plamberger phải đối mặt với phiên tòa xét xử tội ngộ sát sau khi các công tố viên kết luận anh đã để bạn gái "kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng" trên đỉnh núi một mình.

Thông qua luật sư Kurt Jelinek, Plamberger bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định anh rời đi để tìm sự trợ giúp và đây chỉ là một “tai nạn bi thảm do số phận”.

Trong tuyên bố chính thức, Văn phòng Công tố tại Innsbruck nêu rõ: “Vào khoảng 2h sáng 19/1, bị cáo đã để bạn gái trong tình trạng không được bảo vệ, kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng, ở vị trí cách cây thánh giá trên đỉnh Grossglockner khoảng 50 m.

Người phụ nữ đã chết cóng. Do bị cáo là người dày dặn kinh nghiệm leo núi cao và lên kế hoạch cho chuyến đi, anh ta được xem là người chịu trách nhiệm chính với vai trò người dẫn đoàn”.

Công tố viên cũng cho rằng Plamberger không tính đến việc bạn gái mình còn rất thiếu kinh nghiệm và chưa từng thực hiện một chuyến leo núi cao dài như vậy. Anh còn bị cáo buộc khởi hành muộn hơn thời điểm an toàn khoảng 2 tiếng, đồng thời không mang theo đầy đủ thiết bị khẩn cấp cần thiết cho chuyến leo núi.

Phía công tố cho biết ngay cả khi rời bạn gái để đi tìm trợ giúp, Plamberger cũng không đưa cô đến vị trí khuất gió, cũng không sử dụng túi ngủ khẩn cấp (bivouac sack) hay chăn cứu hộ bằng nhôm để giữ ấm cho cô.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với gió giật lên tới 74 km/h và nhiệt độ âm 8°C (nhưng cảm nhận thực tế xuống tới âm 20°C), công tố viên cho rằng bị cáo lẽ ra phải quay đầu sớm hơn thay vì tiếp tục hành trình.

Tại phiên tòa ở Innsbruck, công tố cũng sẽ lập luận rằng cặp đôi bị mắc kẹt từ khoảng 20h50. Khi trực thăng cảnh sát bay qua khu vực vào lúc 22h50, Plamberger được cho là không phát bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào.

Sau nhiều lần lực lượng Cảnh sát Núi cao tìm cách liên lạc, mãi đến khoảng 0h35, Plamberger mới nói chuyện với một sĩ quan. Giới chức cho biết điện thoại của anh để ở chế độ im lặng nên không thể liên lạc được. Đến 3h30 sáng, sau khi đã bỏ Kerstin lại một mình, anh mới quyết định báo cho đội cứu hộ.

Khi nói về con gái, bà Gertraud nghẹn ngào: “Kerstin luôn thích thử thách giới hạn của bản thân. Nhưng trên hết, con bé là người có trách nhiệm và yêu thiên nhiên sâu sắc”.

Người mẹ cho biết con gái luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mỗi chuyến đi. “Việc con phải ra đi đúng ở nơi mình cảm thấy tràn đầy sức sống nhất là điều gần như tôi không thể chấp nhận. Tôi rất nhớ con bé”, bà nghẹn ngào nói.