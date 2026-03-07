Thế giới 'nín thở' chờ vá lỗ hổng trên bầu trời Trung Đông

Được vận hành từ mạng lưới hơn 58.000 thiết bị thu tín hiệu trên toàn cầu, Flightradar24 ngày nay trở thành nền tảng giúp công chúng theo dõi các biến động lớn của ngành hàng không.

Khi căng thẳng Trung Đông khiến hàng loạt chuyến bay phải đổi hướng và bầu trời khu vực rơi vào hỗn loạn, hàng triệu người trên khắp thế giới đã mở cùng một trang web để theo dõi tình hình theo thời gian thực - Flightradar24.

Ít ai ngờ rằng nền tảng theo dõi chuyến bay nổi tiếng này ban đầu chỉ là một tính năng phụ của một website so sánh giá vé máy bay tại Thụy Điển.

Công cụ theo dõi bầu trời

Theo chia sẻ của Mikael Robertsson, ông và cộng sự không hề có ý định xây dựng một hệ thống giám sát bầu trời toàn cầu. Mục tiêu ban đầu của họ chỉ là thu hút thêm người truy cập cho trang web so sánh giá vé máy bay. Vì vậy, nhóm đã thêm một trang hiển thị các chuyến bay đang hoạt động trên bầu trời.

“Rất nhanh chóng, công cụ theo dõi chuyến bay này trở nên phổ biến hơn cả trang so sánh giá vé ban đầu”, Robertsson nhớ lại trong cuộc phỏng vấn với The Guardian tại văn phòng công ty ở Stockholm.

Trang hiển thị đó sau này phát triển thành Flightradar24 - nền tảng mà ngày nay hàng triệu người sử dụng để theo dõi những sự kiện lớn diễn ra trên bầu trời thế giới.

Flightradar24 cho thấy không phận trống trải trên khu vực Trung Đông do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ảnh: Flightradar24.

Một trong những bước ngoặt lớn đầu tiên đến vào năm 2010, khi núi lửa Eyjafjallajökull ở Iceland phun trào. Vụ phun trào đã tạo ra đám mây tro khổng lồ khiến hơn 300 sân bay tại châu Âu phải đóng cửa và hơn 100.000 chuyến bay bị hủy.

Hàng triệu người khi đó truy cập Flightradar24 để theo dõi trực tiếp việc các chuyến bay bị đình trệ trên khắp châu lục. “Tôi nhớ lúc đó có khoảng 4 triệu người truy cập chỉ trong vài giờ”, Robertsson kể lại.

Kể từ đó, gần như mọi biến cố lớn liên quan đến hàng không đều kéo theo làn sóng người dùng đổ về nền tảng này. Các sự kiện nổi bật nhất bao gồm vụ mất tích bí ẩn của máy bay MH370, đại dịch Covid-19 khiến ngành hàng không gần như tê liệt năm 2020.

Không chỉ các khủng hoảng lớn, đôi khi chuyến bay của một cá nhân cũng đủ để thu hút sự chú ý toàn cầu. Một trong những sự kiện thu hút lượng theo dõi kỷ lục là chuyến bay chở linh cữu của Nữ hoàng Anh Elizabeth II từ Edinburgh đến căn cứ Northolt năm 2022. Có tới 4,8 triệu người cùng theo dõi chuyến bay này.

Truy cập tăng vọt

Những ngày gần đây, xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran khiến không phận Trung Đông bị thu hẹp đáng kể. Sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran và Tehran đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa, nhiều quốc gia trong khu vực đã đóng cửa không phận.

Trên bản đồ của Flightradar24, tác động này thể hiện rất rõ. Khi phần lớn Trung Đông bị phong tỏa, các chuyến bay buộc phải di chuyển qua hai hành lang hẹp còn lại: tuyến phía bắc qua khu vực Kavkaz; tuyến phía nam qua Ai Cập, Saudi Arabia và Oman.

Hiện mỗi tháng Flightradar24 thu hút khoảng 60 triệu người dùng miễn phí trên toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Các hành lang bay này nhanh chóng trở nên dày đặc với hàng loạt biểu tượng máy bay trên bản đồ.

Theo Fredrik Lindahl, mỗi khi xảy ra sự kiện hàng không lớn, lượng truy cập vào nền tảng đều tăng mạnh. “Sau mỗi sự kiện lớn, lưu lượng truy cập sẽ tăng vọt rồi giảm dần. Nhưng thông thường nó vẫn duy trì ở mức cao hơn trước đó”, ông nói.

Flightradar24 hoạt động như thế nào?

Hệ thống theo dõi chuyến bay của Flightradar24 hoạt động dựa trên mạng lưới khoảng 58.000 thiết bị thu tín hiệu vô tuyến trên toàn cầu, bao gồm cả một số thiết bị đặt tại Nam Cực.

Ban đầu, mạng lưới này chỉ có hai thiết bị thu tín hiệu, được Robertsson và Lindberg lắp đặt tại nhà riêng sau khi phát hiện có thể theo dõi tín hiệu máy bay bằng các thiết bị mua từ Anh.

“Lúc đó nghe giống như điều không thể. Làm sao một chiếc hộp nhỏ lại có thể theo dõi máy bay trên bầu trời?”, Robertsson nhớ lại.

Mỗi máy bay đều phát tín hiệu chứa các thông tin như mã chuyến bay, vị trí, hướng bay, tốc độ, độ cao. Các thiết bị thu trên mặt đất sẽ nhận tín hiệu này và gửi về hệ thống trung tâm, từ đó hiển thị lên bản đồ trực tuyến.

Ngày nay, Flightradar24 đã phát triển thành một doanh nghiệp lớn với hơn 1,5 triệu thuê bao trả phí. Theo CEO Lindahl, khoảng 70% doanh thu của công ty đến từ dịch vụ đăng ký trả phí, cung cấp dữ liệu chi tiết hơn cho những người đam mê hàng không.

Ngoài ra, nền tảng còn bán gói dữ liệu cho ngành hàng không, cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, hiển thị quảng cáo.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất giúp Flightradar24 duy trì hệ thống vẫn là cộng đồng những người yêu hàng không. Nhiều người tình nguyện đặt các thiết bị thu tín hiệu của công ty tại nhà, giúp mở rộng mạng lưới thu dữ liệu toàn cầu.

“Chúng tôi phải duy trì một sản phẩm miễn phí đủ hấp dẫn để càng nhiều người tiếp cận càng tốt. Trong số đó sẽ có những người đủ đam mê để quyết định đặt thiết bị thu tín hiệu cho chúng tôi”, Lindahl nói.

Hiện mỗi tháng Flightradar24 thu hút khoảng 60 triệu người dùng miễn phí trên toàn cầu, và con số này được dự báo còn tăng cao hơn trong tháng 3 khi khủng hoảng hàng không tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.