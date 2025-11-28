Hot girl Hàn 'đẹp như AI' gây sốc khi lộ nhan sắc ngoài đời

|
Trên mạng xã hội Hàn Quốc, Kwon Eunji (25 tuổi) hiện là cái tên thu hút sự chú ý trong số dàn hot girl đang lên. Cô bất ngờ nổi tiếng nhờ xuất hiện trong một video phỏng vấn dạo về thời trang hồi đầu tháng 11, hút tới gần 14 triệu lượt xem.
Trong video, Kwon diện outfit đen hiện đại, để tóc mái ngang và lần lượt trả lời các câu hỏi phỏng vấn về trang phục đang mặc. Video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc với nhiều lời khen cho sắc vóc cô gái 25 tuổi. Theo Koreaboo, nhiều dân mạng so sánh cô với thành viên Karina của nhóm nhạc aespa hay thậm chí gọi cô với biệt danh "hot girl AI".
Tuy nhiên, cũng có người đặt nghi vấn về hình ảnh thật sự của Kwon, cho rằng video đã được chỉnh sửa hoặc sử dụng filter. Số khác cho rằng cô đã can thiệp nhiều liệu pháp thẩm mỹ để có vẻ ngoài như hiện tại.
|
Sau đó, nhiều dân mạng "đào" lại được một video Kwon làm khách mời trên kênh YouTube Kim In-ho TV hồi tháng 7. Trong video, dù không có filter và trang điểm nhẹ nhàng, Kwon vẫn gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm khiến YouTuber Kim In-ho phải liên tục thốt lên: "Bạn đẹp thật đấy, trông như nghệ sĩ nổi tiếng". Hình ảnh này cũng khiến những người còn hoài nghi tin vào nhan sắc thực của Kwon.
Kwon hiện là người mẫu ảnh, influencer hoạt động chủ yếu tại xứ củ sâm. Từng chia sẻ trên trang cá nhân, cô cho biết bản thân nặng 41 kg, cao 1,62 m.
Kwon thường xuyên chia sẻ các mẹo trang điểm, phối đồ cho hơn 300.000 người theo dõi trang Instagram. Nhờ gu thời trang hiện đại, thời thượng, cô cũng nhận được nhiều lời mời tham dự sự kiện của các thương hiệu trong nước.
Trong video phỏng vấn dạo gây sốt, Kwon từng cho biết bản thân chưa có bạn trai và thích những anh chàng mũm mĩm. Cô cũng bày tỏ dù thường trang điểm sắc sảo và trông có vẻ bạo dạn, cô lại khá nhút nhát, ngại nói chuyện với người lạ.
Nhờ sự lan truyền của video phỏng vấn dạo, Kwon cho biết nhận được hàng trăm tin nhắn từ người lạ và cả lời mời hợp tác từ nhãn hàng. "Tôi rất vui và biết ơn sự yêu mến của mọi người", cô chia sẻ trong một video.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.