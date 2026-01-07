Quán cà phê TP.HCM hứng 'bão 1 sao' vì cấm khách đem cả cốp trang điểm

Nhiều quán cà phê nổi tiếng như ThiBa hay Make Room bất ngờ nhận đánh giá xấu sau khi đưa ra quy định cấm trang điểm, làm tóc chuyên nghiệp hay chụp hình flash.

ThiBa Cafe, quán cà phê với không gian đậm chất hoài cổ và nên thơ giữa lòng phường Bến Thành (TP.HCM), là điểm chụp hình nổi tiếng với giới trẻ Sài thành. Quán vốn thoải mái với việc khách trang điểm tại chỗ, thay 1-2 bộ đồ và chụp hình suốt nhiều tiếng.

Nhưng đến ngày 30/12/2025, nơi này đã buộc phải điều chỉnh quy định và hạn chế việc makeup, làm tóc trong quán do phát sinh nhiều bất cập.

"Có những trường hợp khách đi chỉ vài người nhưng mang theo thợ makeup, làm tóc, sử dụng cùng lúc 2-3 bàn. Việc trang điểm, làm tóc kéo dài và bày biện dụng cụ khiến không gian quán bị ảnh hưởng đáng kể", đại diện quán chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Theo người đại diện, có trường hợp khách đến từ 7h để trang điểm nhưng tận 13h mới bắt đầu chụp, khiến quán rơi vào tình trạng kẹt bàn trong nhiều giờ liền và không thể nhận thêm khách mới. Đó là lý do chính khiến quán phải đưa ra quy định mới, dù biết trước sẽ có những phản ứng trái chiều.

Đây không phải quán cà phê duy nhất rơi vào thế khó khi đưa ra những hạn chế với khách trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp, chụp flash hay mang cả ê-kíp chụp hình. Theo ghi nhận, quy định được nhiều nơi đưa ra không chỉ nhằm đảm bảo về vận hành kinh doanh mà còn hướng đến duy trì định vị thương hiệu, trải nghiệm chung của khách hàng.

ThiBa phải đưa ra quy định hạn chế trang điểm, làm tóc và chụp flash trong quán do phát sinh nhiều bất cập. Ảnh: ThiBa Cafe/Instagram.

Hứng 'bão 1 sao' vì lệnh cấm

Như dự đoán, một tuần sau quy định mới, ThiBa đã phải nhận những đánh giá 1 sao do khách bị nhân viên từ chối trang điểm khi đến trải nghiệm.

"Khi thay đổi từ cho phép sang không cho phép make up tại quán, chúng tôi đã lường trước việc sẽ nhận được những đánh giá không tích cực, thậm chí là các review 1 sao trên Google. Tuy vậy, quán vẫn phải chấp nhận để đảm bảo không gian chung và trải nghiệm của đa số khách hàng", đại diện ThiBa nói.

Theo quy định hiện tại, ThiBa vẫn cho phép khách thay 1-2 bộ trang phục, được chụp ảnh bằng máy cơ hoặc máy ảnh thông thường, nhưng không chụp bằng flash ở khu vực trong nhà.

Tương tự, Make Room Café (phường Sài Gòn) cũng đưa ra quy định không sử dụng đèn flash và thiết bị chiếu sáng chuyên dụng ngay từ khi mới khai trương.

Quy định "không hỗ trợ chụp flash" được Make Room dán ở khu vực thu ngân. Ảnh: makeroom_cafe/Threads.

"Quán không hỗ trợ chụp flash, không cho quay phim với ê-kíp sử dụng đèn studio, và không cho dùng máy uốn, máy duỗi tóc. Khách có thể trang điểm, thay đồ nhẹ nhàng, miễn là không làm ảnh hưởng đến không gian chung và trải nghiệm của những người xung quanh", anh Minh Tài, chủ quán, cho hay.

Với concept chung mang màu trầm dịu, việc chụp hình có đèn chớp sáng dễ gây cảm giác khó chịu với những khách khác.

Theo chủ quán, quy định này nhìn chung không gây phản ứng tiêu cực, ngược lại nhận được sự ủng hộ của phần lớn khách hàng bởi giúp giữ được không gian yên tĩnh, tinh tế, đúng với tinh thần mà Make Room Café hướng đến. Các chi nhánh của quán đều áp dụng quy định tương tự.

Tuy nhiên, cách đây ít ngày, khi một bài đăng công khai trên trang mạng xã hội Threads của quán về việc "không hỗ trợ chụp ảnh flash" lan truyền, cửa hàng bất ngờ khi nhận về loạt đánh giá 1 sao từ một số khách hàng.

Anh Tài cho biết trong trường hợp khách sử dụng flash, nhân viên quán sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở, mong khách thông cảm. Đồng thời, quán cũng chủ động xin lỗi những khách bị ảnh hưởng; nếu khách vẫn cảm thấy không hài lòng, quán sẵn sàng hoàn tiền hoặc tặng bánh như một cách bù đắp trải nghiệm.

Song đến hôm 6/1, dù đã có thông báo dán ở quầy thu ngân, một số khách vẫn tỏ ra tức giận khi bị nhân viên nhắc về quy định cấm đèn flash và đánh giá xấu sau đó.

Anh Tài cho biết thêm hiện trên thị trường có những quán cà phê được thiết kế riêng cho mục đích chụp ảnh, quay video và sẵn sàng hỗ trợ đèn flash, ánh sáng. Vì vậy, anh khuyến nghị khách hàng nên tìm hiểu trước hoặc nhắn tin cho quán để nắm rõ quy định, từ đó lựa chọn không gian phù hợp với nhu cầu.

Nhiều khách chụp ảnh check-in có nhu cầu trang điểm tại chỗ, song các quán có quy định khác nhau. Ảnh: An Khánh.

Trải nghiệm khách hàng là trên hết

Ngay khi mở cơ sở đầu tiên tại đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội) vào tháng 4/2023, 80plus Coffee Roastery (80+), thương hiệu chuyên về cà phê đặc biệt (specialty coffee), đã đưa ra quy định hạn chế makeup chuyên nghiệp tại cửa hàng.

Chị Lê, nhân sự của 80+, cho biết quy định này hướng tới mục tiêu bảo vệ trải nghiệm cho khách hàng. Theo đó, những vị khách đến với quán đa phần là người có gu nhất định, thứ nhất là muốn trải nghiệm cà phê đặc biệt, thứ hai là nhu cầu tìm nơi ngồi làm việc.

"Những bạn trang điểm chuyên nghiệp thường sẽ dùng các loại xịt, gôm khi làm tóc. Những mùi đó rất nồng, chỉ cần xịt lên sẽ lấn át hết hương đặc trưng của cà phê, đặc biệt trong không gian kín", chị Lê giải thích, cho biết quy định hiện được áp dụng cho cả 8 chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM.

Cơ sở tại Nguyễn Thái Học nằm gần các địa điểm tham quan, di tích như Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay Hoàng Thành Thăng Long, vì vậy khách có nhu cầu tìm chỗ ngồi trang điểm đi chụp ảnh khá lớn.

Ghi chú được dán ở ngay cửa ra vào, để khách muốn makeup sẽ cân nhắc tìm nơi khác. Tuy nhiên đến nay, thỉnh thoảng vẫn có trường hợp khách không biết, hoặc nhân viên sơ ý không nhắc nên họ vẫn trang điểm.

"Với tình huống này, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách một phần, để khách được make up nhưng nhắc họ thông cảm, trang điểm nhanh và không dùng các loại xịt có mùi", chị Lê nói.

80plus Coffee Roastery hạn chế make up chuyên nghiệp nhằm giữ trải nghiệm tốt nhất với khách hàng. Ảnh: @80pluscoffeeroastery/Instagram.

Anh Vũ Hoàng, quản lý của R.C. - một quán cà phê nằm trong khu vực gần các điểm tham quan ở phường Ba Đình (Hà Nội), cũng "đau đầu" với tình trạng nhiều khách mang cả cốp make up chuyên nghiệp, chiếm chỗ hơn nửa ngày.

Đại diện quán cho biết nhiều khách đi theo nhóm nhỏ nhưng chiếm 2-3 bàn để bày đồ đạc, trang điểm suốt nhiều tiếng. Có trường hợp nhóm trang điểm xong, di chuyển ra ngoài chụp ảnh nhưng cử người ở lại giữ chỗ rồi cả buổi sau mới trở lại, cũng không gọi thêm đồ uống.

"Điều này ảnh hưởng lớn đến doanh thu của chúng tôi, khi không có bàn để nhận thêm khách mới. Bên cạnh đó, tình trạng bày bừa đồ make up, máy làm tóc rồi đủ loại phụ kiện ra bàn cũng làm xấu bối cảnh chung, gây khó chịu cho khách khác", anh Hoàng nói.

Khoảng một năm nay, quán đã đưa ra quy định cấm make up. Theo quản lý, việc áp dụng quy định này cũng cần có sự linh hoạt, bởi lo ngại nhận phản ứng tiêu cực, nhất là khi mạng xã hội bùng nổ.

"Trước đây chúng tôi đã nghĩ đến việc phụ thu nếu khách muốn trang điểm lâu hay thay trang phục tại quán, tuy nhiên khá khó định giá mức phí, có thể gây phản ứng ngược. Vì vậy từ chối là hợp lý nhất", anh chia sẻ.

Anh Hoàng cho biết dù có quy định cấm, quán vẫn cho phép một số trường hợp khách tự trang điểm nhanh, đơn giản, hoặc đề nghị khách di chuyển ra khu vực ngoài trời nếu muốn trang điểm lâu.