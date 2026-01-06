Rầm rộ trào lưu thuê 'trai đẹp' lái môtô, chở đi lượn phố đêm ở TP.HCM

Dịch vụ thuê "trai đẹp" lái môtô thu hút sự chú ý tại TP.HCM thời gian qua, bắt nguồn từ trào lưu viral MXH ở Trung Quốc. Nhiều bạn trẻ chi tiền triệu để có clip "sống ảo".

Khoảnh khắc cô gái 'đu trend' ngồi sau trai lạ, lái môtô gây sốt Một số TikToker không ngại chi 1,9 triệu đồng để thử cảm giác ngồi sau môtô đi dạo, quay video dạo phố. Đây là trào lưu thu hút sự quan tâm những ngày qua.

Xuất phát từ cảm giác tò mò, Thương Nguyễn (sống tại TP.HCM) quyết định chi 1,9 triệu đồng để trải nghiệm dịch vụ quay video ngồi sau môtô dạo phố trên cầu Ba Son. Số tiền đã bao gồm dịch vụ trọn gói từ di chuyển, quay phim đến chỉnh màu, dựng clip ngắn đúng chuẩn nền tảng video dọc.

Đây là trào lưu xuất phát từ Trung Quốc, đang được giới trẻ TP.HCM hưởng ứng sau trend "trạm tỷ". Người tham gia được hướng dẫn ngồi sau môtô, di chuyển theo lộ trình tính toán sẵn, trong khi ê-kíp quay sử dụng camera, gimbal hoặc xe song hành để bắt trọn chuyển động mượt mà của thành phố khi lên đèn.

Các video đang xuất hiện nhiều trên TikTok, Instagram Reels, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Tuy nhiên, bên cạnh được hưởng ứng, trào lưu quay clip trên môtô cũng khiến một bộ phận người dùng mạng băn khoăn về tính an toàn và tuân thủ quy định pháp luật.

Phố đêm TP.HCM thành "phim trường"

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thương Nguyễn tỏ ra hào hứng vì không cần đến Trung Quốc cũng có thể đu trend môtô. Điều khiến cô thích thú không chỉ là việc được "trai lạ đưa đi dạo", mà là cảm giác được ghi lại khoảnh khắc của chính mình trong một khung hình khá điện ảnh.

"Mình muốn biết cảm giác lên clip sẽ như thế nào, thành phố quen thuộc khi nhìn qua ống kính chuyên nghiệp có khác không. Ngoài ra, mình cũng muốn lan tỏa vẻ đẹp rực rỡ của TP.HCM về đêm", Thương nói.

Còn Ngọc Hân (ngụ phường Sài Gòn) quyết định thử dịch vụ vì muốn có kỷ niệm khác lạ so với những kiểu chụp ảnh, quay clip thông thường.

"Xem trên TikTok thấy ai lên hình cũng 'tuyệt đối điện ảnh', nên mình tò mò trải nghiệm. Khi nhận clip, mình khá bất ngờ vì phố đêm TP.HCM nhìn vừa quen vừa lạ, cảm giác như đang xem một cảnh phim ngắn về chính mình", cô bày tỏ.

Thương Nguyễn chi số tiền 1,9 triệu đồng/lần để được "trai lạ" chở đi lượn phố đêm trên môtô. Người tham gia trào lưu này được khuyến cáo di chuyển đúng luật giao thông, đảm bảo an toàn cho chính mình và người đi đường. Ảnh: NVCC.

Khi trào lưu đi dạo bằng môtô du nhập về Việt Nam, các tuyến đường trung tâm, khu vực ven sông, cầu có hệ thống chiếu sáng nghệ thuật hay những con phố sôi động về đêm của TP.HCM như cầu Ba Son, đường Tôn Đức Thắng... được chọn làm bối cảnh.

Nhân vật chính trong khung hình gần như không cần diễn xuất cầu kỳ, chỉ cần ngồi yên, thả lỏng, đôi khi thực hiện một số cử chỉ như ôm eo người lái xe, tạo hình trái tim để máy quay ghi lại cảm xúc tự nhiên giữa không gian đô thị.

Không phải ánh đèn neon tầng tầng lớp lớp như thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc), phố đêm TP.HCM mang nhịp sống trẻ trung, năng động, xen lẫn nét lãng mạn của sông nước và các công trình hiện đại.

Anh Hồ Văn Trực, chủ một nhóm quay clip môtô tại TP.HCM, cho biết trào lưu này bắt đầu được khách hỏi nhiều từ đầu tháng 12/2025, sau khi các video tương tự ở Trung Quốc gây sốt trên mạng xã hội. Đến hiện tại, tổng cộng nhóm anh Trực phục vụ khoảng 20 khách có nhu cầu vừa lượn phố và quay video.

"Các video thường có thời lượng ngắn, tập trung vào động tác tay của khách như khoác eo, mái tóc bay nhẹ theo gió. Phần hậu kỳ được chỉnh màu kỹ, phối nhạc phù hợp xu hướng, giúp tổng thể clip mang hơi hướm điện ảnh dù chỉ kéo dài vài chục giây", anh Trực nói.

Trong khi đó, anh Hào Nguyễn, đại diện một nhóm cung cấp dịch vụ quay clip dạo phố trên môtô khác tại TP.HCM, cho biết lượng khách tăng rõ rệt sau khi các video tương tự từ Trung Quốc lan truyền.

"Ban đầu chỉ là vài người hỏi thử cho biết, nhưng sau đó khách tìm đến nhiều hơn vì họ muốn có một clip ngắn, đẹp, đúng chuẩn để đăng TikTok hoặc lưu làm kỷ niệm", anh nói.

Anh Hào cho biết thêm điều khó nhất nằm ở khâu tính toán thời điểm và góc quay. "Chúng tôi ưu tiên những tuyến đường có ánh sáng đẹp, ít xe lớn và quay vào khung giờ thành phố vừa lên đèn hoặc thời điểm không quá đông. Ê-kíp luôn di chuyển đúng luật giao thông, đảm bảo an toàn cho khách và người đi đường", anh khẳng định.

Bùng nổ dịch vụ

Tương tự trào lưu "trạm tỷ", xu hướng quay clip dạo phố trên môtô cũng từng bùng nổ tại Trung Quốc trước khi lan sang Việt Nam và một số đô thị châu Á.

Ở Trùng Khánh (Trung Quốc), quay clip dạo phố trên môtô ban đầu chỉ là những video tự phát của các nhà sáng tạo nội dung, tận dụng lợi thế đô thị nhiều tầng, cầu vượt chồng chéo và hệ thống ánh sáng rực rỡ về đêm. Hình ảnh người ngồi sau xe, lướt qua các tuyến đường treo giữa các tòa nhà nhanh chóng gây ấn tượng mạnh và trở thành "công thức viral" trên Douyin, Weibo.

Khi mức độ quan tâm ngày càng tăng, trào lưu dần chuyển hóa thành dịch vụ thương mại hoàn chỉnh. Nhiều nhóm bắt đầu cung cấp các gói trải nghiệm trọn gói, từ khâu chọn cung đường đẹp, sắp xếp môtô và người lái, ê-kíp quay chuyên nghiệp đến hậu kỳ chỉnh màu, dựng clip ngắn đúng chuẩn. Khách hàng không cần chuẩn bị nhiều, chỉ việc xuất hiện đúng giờ và ê-kíp lo phần còn lại.

Trào lưu từng rầm rộ ở Trùng Khánh (Trung Quốc) trước khi đến Việt Nam. Ảnh: cắt từ clip.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Cao Thảo, đại diện một công ty du lịch hoạt động chính tại thị trường Trung Quốc, cho biết trào lưu đã phát triển thành dịch vụ ở Trùng Khánh từ lâu, song chỉ dừng ở "thành phố 8D", một số điểm đến khác ở Trung Quốc vẫn chưa rầm rộ trào lưu này.

"Có lẽ vì đặc thù giao thông đêm ở Trùng Khánh. Buổi tối, đường phố ở đây thường vắng, không nhiều xe cộ đi lại nên tiện cho việc quay video", chị Thảo cho hay.

Theo chị Cao Thảo, dịch vụ trên ở Trùng Khánh được các "soái ca" chào mời với mức giá 199 - 400 tệ/khách, tương đương 747.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Ngoài dịch vụ thuê người lạ, du khách có thể chọn gói môtô riêng cho cặp đôi có nhu cầu ghi lại khoảnh khắc cùng nhau, thậm chí thuê các gói cao cấp hơn như quay trên ôtô, tùy theo nhu cầu trải nghiệm và hình ảnh mong muốn.

Theo luật giao thông đường bộ Việt Nam, người điều khiển môtô không được dừng, đỗ xe trên cầu, không chạy dàn hàng ngang, lạng lách hay thực hiện các hành vi gây cản trở giao thông. Việc lưu thông trên cầu phải giữ tốc độ phù hợp, đi đúng làn đường và tuân thủ tín hiệu giao thông, đặc biệt tại các cây cầu lớn, mật độ xe cao ở đô thị. Với hành vi lạng lách, đánh võng bằng xe máy, pháp luật Việt Nam quy định mức xử phạt 6-8 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe 2-4 tháng. Ngoài ra, với các hoạt động quay chụp, việc dừng xe giữa cầu để tạo dáng hoặc ghi hình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và có thể bị xử phạt.