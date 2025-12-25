Hé lộ chân dung 'trạm tỷ' được săn đón tại TP.HCM

Hoàng Oanh và J.M. là những “trạm tỷ” hoạt động độc lập, âm thầm ghi lại khoảnh khắc đẹp của nghệ sĩ, góp phần lan tỏa hình ảnh thần tượng trong cộng đồng fan Việt.

Hoàng Oanh (28 tuổi, TP.HCM) là “trạm tỷ” của hai nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo. Thường xuyên tham gia các lịch trình lớn nhỏ của thần tượng, những bức hình do Oanh đăng tải thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích trên mạng xã hội.

“Tôi chỉ hoạt động độc lập, phần vì là người hướng nội, phần để giữ khoảng cách vừa phải với nghệ sĩ, từ đó cho ra những bức ảnh tự nhiên nhất”, Hoàng Oanh nói với Tri Thức - Znews.

“Trạm tỷ” là một khái niệm quen thuộc tại Trung Quốc, thường được sử dụng trong cộng đồng người hâm mộ Cpop. Đây là cách gọi những fan nữ kỳ cựu và nhiệt huyết, chuyên chụp ảnh thần tượng tại các địa điểm công cộng như sân bay, buổi biểu diễn và các sự kiện khác.

So với các fan thông thường, “trạm tỷ” có mức độ đầu tư và tính chuyên nghiệp cao hơn. Họ trang bị máy ảnh, ống kính chất lượng cùng kỹ năng chụp ảnh bài bản để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thần tượng. Sau mỗi sự kiện, hình ảnh được chỉnh sửa và đăng tải nhanh chóng, trở thành nguồn cập nhật quen thuộc của cộng đồng người hâm mộ.

Hình ảnh hai nghệ sĩ do "trạm tỷ" Hoàng Oanh ghi lại. Ảnh: Hoàng Oanh.

Hoạt động độc lập

Trước đây, Hoàng Oanh làm công việc thiết kế đồ họa, hiện cô chuyển sang hoạt động với vai trò nhiếp ảnh gia tự do. Nhờ đó, Oanh có thể chủ động sắp xếp lịch trình để vừa đảm bảo công việc, vừa theo đuổi vai trò một “trạm tỷ”. Cô thường cập nhật thông tin từ các trang chính thức của thần tượng hoặc nhãn hàng để kịp thời có mặt tại sự kiện, ghi lại hình ảnh nghệ sĩ.

Theo Oanh, phần lớn các “trạm tỷ” hoạt động độc lập, bởi mỗi người đều có phong cách và “nước ảnh” riêng. Việc tác nghiệp cá nhân không chỉ giúp họ thỏa mãn nhu cầu thể hiện tay nghề mà còn tạo dấu ấn rõ nét.

Hoàng Oanh là "trạm tỷ" của hai nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Ảnh: NVCC.

Hoạt động xuất phát từ đam mê và tình yêu dành cho nghệ sĩ, các “trạm tỷ” cũng đối mặt với không ít khó khăn, trong đó có rủi ro tổn hao thiết bị.

“Do thường phải chụp ở khoảng cách xa, tôi phải giữ ống kính nặng trong thời gian dài để tránh rung, gây đau và mỏi tay. Việc đứng nhiều giờ liền hoặc chạy theo hướng di chuyển của nghệ sĩ cũng khiến tôi thường xuyên đau chân. Những hôm chụp dưới mưa, nguy cơ ướt và hư hỏng máy móc càng cao”, Oanh chia sẻ.

J.M. (29 tuổi, TP.HCM) là fansite của nghệ sĩ Gemini Hùng Huỳnh. Tương tự Hoàng Oanh, cô cũng hoạt động độc lập. Ngoài vai trò fansite, J.M. hiện là nhân viên văn phòng và đã lập gia đình.

Chia sẻ về việc làm fansite, J.M. cho biết cô giữ hoạt động này cho riêng mình, không chia sẻ với bạn bè hay người thân. “Tôi buộc phải sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và việc theo đuổi đam mê fangirl”, cô khẳng định.

Trong fandom của J.M., ước tính có khoảng 15-20 người thường xuyên chụp và đăng tải hình ảnh nghệ sĩ. Theo cô, một “trạm tỷ” luôn chọn vị trí đẹp để tác nghiệp nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của thần tượng. Cô cũng cho rằng sự thầm lặng mang lại một nét thú vị riêng.

“Không cần xuất hiện quá nhiều, nhưng mỗi lần đăng ảnh chụp thần tượng, mọi người vẫn nhận ra tôi nhờ phong cách riêng. Việc kín tiếng không phải để giấu mình đi, mà để giữ sự tập trung và tạo nên chút bí mật khiến việc làm fansite trở nên đặc biệt hơn”, cô bày tỏ.

Tuỳ từng sự kiện, J.M. sẽ lựa chọn thiết bị phù hợp, do đó, tổng mức đầu tư cho máy móc trải dài theo từng giai đoạn. “Tôi ưu tiên những thiết bị đủ tốt để bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của thần tượng, không đặt nặng việc liệt kê giá trị chính xác”, cô nhấn mạnh.

Sức ảnh hưởng

Theo quan sát của J.M., trong khoảng 1-2 năm trở lại đây, cộng đồng “trạm tỷ” tại Việt Nam phát triển khá đông đảo, song phần lớn hoạt động âm thầm nên không dễ nhận ra.

“Các ‘trạm tỷ’/fansite xuất hiện ở nhiều fandom khác nhau, đặc biệt xoay quanh những nghệ sĩ có lượng fan trẻ, hoạt động sôi nổi hoặc thường xuyên tham gia sự kiện. Mỗi "trạm" mang một phong cách riêng, tạo nên cộng đồng đa dạng và giàu màu sắc”, cô nhận định.

Với fandom, “trạm tỷ” như một nơi lưu giữ những hình ảnh đẹp của thần tượng. Không ít người hâm mộ biết đến và quan tâm sâu hơn đến nghệ sĩ từ bức ảnh do các “trạm” đăng tải.

“Những hình ảnh ấn tượng do các fansite hay “trạm tỷ” chụp và đăng trên mạng xã hội có thể trở thành điểm chạm ban đầu, thu hút sự chú ý và thôi thúc khán giả tìm hiểu nhiều hơn về nghệ sĩ”, J.M. nói.

Về phía nghệ sĩ, dù không phải lực lượng chính thức, các “trạm tỷ” vẫn góp phần làm dày thêm hình ảnh, lan tỏa những khoảnh khắc đẹp, tự nhiên của thần tượng đến công chúng.

J.M. cho rằng tại Việt Nam, các fansite hoạt động mềm mại và linh hoạt, chủ yếu xuất phát từ đam mê nên phong cách gần gũi, mang đậm dấu ấn cá nhân. Trong khi đó, tại Trung Quốc hay Hàn Quốc, mô hình này có lịch sử lâu đời, vận hành bài bản và quy mô lớn hơn nhờ "văn hoá idol" phát triển mạnh.

Trào lưu thuê "trạm tỷ" chụp ảnh gây chú ý trong thời gian gần đây. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, Hoàng Oanh cho rằng, các “trạm tỷ” có sức ảnh hưởng nhất định đối với cộng đồng người hâm mộ do những giá trị thiết thực mà họ mang lại cho nghệ sĩ.

“Nhiều “trạm tỷ” sẵn sàng đi hầu hết các sự kiện có sự góp mặt của nghệ sĩ, đứng chụp nhiều giờ liền với máy ảnh và ống kính nặng. Các bạn trong fandom sẽ tự nhiên dành sự tôn trọng cho “trạm tỷ” vì những công sức đó”, Oanh bày tỏ.

Theo cô, những hình ảnh do các fan gắn bó lâu năm ghi lại thường mang nhiều cảm xúc, xuất phát từ tình cảm họ dành cho nghệ sĩ. Chính yếu tố này tạo nên sự khác biệt, điều mà ống kính của ê-kíp hay ban tổ chức sự kiện đôi khi khó có thể tái hiện.

Gần đây, khi trào lưu thuê “trạm tỷ” chụp ảnh lan rộng tại Việt Nam, nhiều fansite bắt đầu nhận được sự chú ý. Trang Anh (23 tuổi) cho biết cô từng được “trạm tỷ” của hai nghệ sĩ Kay Trần và Bùi Công Nam chụp ảnh nhờ mối quan hệ quen biết.

Theo Trang Anh, các “trạm tỷ” này không muốn bị hiểu lầm là tận dụng hình ảnh thần tượng cho mục đích thương mại, nên chỉ chụp miễn phí và giữ kín danh tính. Cùng quan điểm, J.M. cho biết cô chỉ nhận chụp cho những người quen trong fandom và không đặt nặng vấn đề chi phí.