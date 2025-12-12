TikToker TP.HCM thuê người ra sân bay 'chụp lén' như sao hạng A

Khi du nhập về Việt Nam, xu hướng "trạm tỷ" ghi nhận sự sáng tạo của nhiều bạn trẻ. Nguyễn Huy Long (26 tuổi) lựa chọn khuôn viên của một tòa tháp hạng A+ ở phường Sài Gòn, thay vì sân bay. Huy Long cho biết khu vực sảnh chờ với thang cuốn, ánh sáng và chuyển động đông đúc vẫn cho ra "vibe idol" tương tự sân bay, mà không làm gián đoạn hoạt động xuất, nhập cảnh cũng như đảm bảo an ninh. "Tôi muốn một lần trở thành sao hạng A nên không thể bỏ qua 'trend' này", Huy Long nói. Thay vì thuê "trạm tỷ", nam TikToker cho biết thêm anh thuê thợ chụp ảnh thân quen với số tiền 1,5 triệu đồng/giờ. Ảnh: _huylong/Instagram.