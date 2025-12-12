TikToker TP.HCM thuê người ra sân bay 'chụp lén' như sao hạng A

|
Bắt nguồn từ Trung Quốc, trào lưu "trạm tỷ" (thuê người đóng giả làm fan để chụp ảnh tại sân bay) đang phủ sóng trên TikTok Việt Nam. Hàng loạt nhà sáng tạo nội dung không ngại chi tiền, săn lùng "trạm tỷ" với mục đích ghi lại khoảnh khắc theo phong cách sao hạng A. Nguyễn Thị Kiều Dương (còn gọi là KiDu) hoàn tất bộ ảnh tại ga Ba Son và trung tâm thương mại ở phường Sài Gòn (TP.HCM) hôm 7/12. Đoạn video ghi lại cảnh TikToker 24 tuổi hóa thân thành idol thu hút hơn 500.000 lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi. Ảnh: kidu/Instagram.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Kiều Dương cho biết điều quan trọng để bộ ảnh trông chân thật nhất có thể không chỉ nằm ở "trạm tỷ" hay thiết bị, mà còn phụ thuộc nhân vật. "Tôi yêu thích và theo đuổi phong cách tối giản, sang trọng của các nữ diễn viên nên không khó để hóa thân thành idol. Ngoài ra, phong thái lạnh lùng là một trong số yếu tố cần đó", cô nói. Ảnh: kidu/Instagram.
Khi du nhập về Việt Nam, xu hướng "trạm tỷ" ghi nhận sự sáng tạo của nhiều bạn trẻ. Nguyễn Huy Long (26 tuổi) lựa chọn khuôn viên của một tòa tháp hạng A+ ở phường Sài Gòn, thay vì sân bay. Huy Long cho biết khu vực sảnh chờ với thang cuốn, ánh sáng và chuyển động đông đúc vẫn cho ra "vibe idol" tương tự sân bay, mà không làm gián đoạn hoạt động xuất, nhập cảnh cũng như đảm bảo an ninh. "Tôi muốn một lần trở thành sao hạng A nên không thể bỏ qua 'trend' này", Huy Long nói. Thay vì thuê "trạm tỷ", nam TikToker cho biết thêm anh thuê thợ chụp ảnh thân quen với số tiền 1,5 triệu đồng/giờ. Ảnh: _huylong/Instagram.
Nhờ ngoại hình điển trai, Peter Thiên Phú Nguyễn (tên thật là Nguyễn Ông Thiên Phú) là một trong số TikToker được đánh giá là thành công khi hưởng ứng trào lưu "trạm tỷ". Video ghi lại khoảnh khắc săn ảnh thu hút 3,8 triệu lượt xem sau một ngày lên sóng. Nhiều bình luận còn ví nam TikToker giống idol Hàn Quốc. Ảnh: Peter Thiên Phú/TikTok.
Trong khi đó, Trà Mi (ở Hà Nội) biến tấu trào lưu chụp sao ở sân bay thành khoảnh khắc "nghệ sĩ" bị paparazzi bắt gặp khi lén lút hẹn hò. Theo bạn trẻ, điểm khó khi "đu trend" này là sự thiếu tương tác giữa người chụp và nhân vật bởi thợ phải đứng từ xa để săn góc đẹp. "'Trend' này đâu nhất thiết phải chụp một mình. Tôi ngại nên rủ luôn người yêu chụp cùng. Bản thân không phải mẫu ảnh nên vẫn còn lúng túng trước camera", Mi cho hay. Ảnh: _tra.my._/TikTok.
Bên cạnh TP.HCM và Hà Nội, trào lưu "trạm tỷ" tiếp tục lan đến Đà Lạt (Lâm Đồng). Dũng Lee (nhiếp ảnh gia địa phương) cho biết bối cảnh sân bay Liên Khương khá đẹp và điện ảnh, đặc biệt là dễ chụp và khai thác các góc. Anh dành ra khoảng 3 tiếng đồng hồ thành "trạm ca" để chiều vợ. "Xu hướng nổi quá nên vợ tôi cũng muốn chụp. Nói là dễ nhưng nếu muốn chụp ra chất thần tượng hay cảm xúc ảnh đặc trưng, người chụp cần có góc nhìn và kinh nghiệm xử lý ánh sáng, màu sắc nữa", Dũng Lee nói. Ảnh: Dũng Lee/Facebook.
Hoài Thu, cô gái nổi tiếng từ video phỏng vấn "gái xinh qua đường" năm 2023, là một trong số TikToker hưởng ứng trào lưu này đầu tiên. Nhà sáng tạo nội dung sinh năm 2002 hóa thân thành thần tượng Kpop đi tàu điện ngầm. Khuôn mặt nhỏ nhắn, vóc dáng thon gọn, trang phục một màu kết hợp kính đen giúp Hoài Thu dễ dàng nhập vai nghệ sĩ với thần thái lạnh lùng. Video "đu trend" của cô nàng thu hút hơn 6,8 triệu lượt xem. Ảnh: hthuu_chuahecaolanh/TikTok.
"Trạm tỷ" hay "fansite" là cách gọi của cộng đồng người hâm mộ Trung Quốc dành cho đối tượng thường xuyên săn khoảnh khắc thần tượng tại sân bay, sân khấu... bằng máy ảnh chuyên nghiệp. Trào lưu được khởi xướng ở Trung Quốc hồi tháng 11 và nhanh chóng rầm rộ ở Việt Nam vào đầu tháng 12. Ảnh: Chu Trang Anh.
