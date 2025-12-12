Sắc vóc nóng bỏng của vợ 'Quỷ lùn' Đào Hồng Sơn

|
Sáng 12/12, Đào Hồng Sơn bước vào nội dung thi đấu thứ hai tại SEA Games 33 ở hạng cân 62 kg. "Quỷ lùn" nỗ lực nhưng gặp bất lợi trước đối thủ Philippines có thể hình vượt trội, dừng bước ở vòng 16 nội dung Ne-waza. Trước đó, ngày 10/12, Hồng Sơn vào tứ kết Fighting 62 kg, thua võ sĩ Thái Lan 7-16 rồi giành HCĐ. Vợ anh, Cao Thị Mai Hương, luôn đứng trên khán đài cổ vũ chồng. Ảnh: Minh Chiến.
|
Trong những ngày Hồng Sơn thi đấu tại SEA Games 33, Mai Hương có mặt từ rất sớm. Ngay cả khi chồng đã kết thúc phần thi, cô vẫn nán lại quay phim, động viên các VĐV khác. Ảnh: Minh Chiến.
|
Mai Hương quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ thường xuyên xuất hiện trong các video triệu view trên kênh TikTok hơn 650.000 người theo dõi của Đào Hồng Sơn, giúp chồng xây dựng hình ảnh. Ảnh: Cao Thị Mai Hương/Facebook.
|
Ngoài trang TikTok của Đào Hồng Sơn, hai vợ chồng còn duy trì một kênh chung, nơi họ đăng các video tập luyện và những khoảnh khắc đời thường. Sau mỗi chiến thắng, "Quỷ lùn" đều nhắc đến người bạn đời của mình: "Mọi thành công của tôi đều có bạn đời song hành. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh - hậu phương vững chắc của anh". Ảnh: Cao Thị Mai Hương/Facebook.
|
Hai vợ chồng luôn đồng hành trong những dịp quan trọng. Tổ ấm của "Quỷ lùn" hiện đã có hai bé gái. Ảnh: Đào Hồng Sơn/Facebook.
|
Mai Hương cũng gây chú ý bởi sắc vóc và phong cách thời trang nổi bật. Trên trang Facebook hơn 8.000 người theo dõi, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh với phong thái tự tin, cuốn hút. Ảnh: Cao Thị Mai Hương/Facebook.
|
Vợ "Quỷ lùn" có thân hình nóng bỏng, khéo khoe lợi thế mỗi khi đi biển, nghỉ dưỡng. Ảnh: Cao Thị Mai Hương/Facebook.
