Sắc vóc 5 'hot girl thể thao' gây sốt tại SEA Games 33

Tham gia tranh tài tại SEA Games 33, Lê Trần Kim Uyên (24 tuổi), nữ VĐV đội tuyển taekwondo Việt Nam, nhanh chóng để lại dấu ấn. Trong ngày ra quân 10/12, cô giành HCV ở nội dung quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp và HCĐ nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ. "Hot girl taekwondo" thu hút người người hâm mộ với những cú đá xoay dứt khoát, thần thái mạnh mẽ. Ảnh: Duy Hiệu.
Kim Uyên cho biết cô rất hạnh phúc vì lần đầu tiên giành HCV sau 4 kỳ SEA Games. "Em muốn giành tặng HCV này cho ba mẹ, thầy cô những người đã luôn ủng hộ em. Ngoài ra em cũng tặng chính bản thân mình vì đã luyện tập không ngừng nghỉ, không bỏ cuộc", Uyên nói với Tri Thức - Znews. Kim Uyên sinh ra tại An Giang, bắt đầu theo học taewondo năm 9 tuổi. Năm 17 tuổi, nữ VĐV cùng đồng đội từng đem về HCV quyền sáng tạo trong Giải Vô địch quyền taekwondo thế giới 2016 ở Peru. Ảnh: Duy Hiệu.
Là cái tên quen thuộc trong làng thể thao Việt Nam, Phí Thanh Thảo (21 tuổi, Hà Nội) để lại ấn tượng mỗi lần thi đấu nhờ ngoại hình sáng và kỹ thuật chuyên môn vững vàng. Ra quân tại SEA Games 33, "hoa khôi bắn súng" được kỳ vọng đem về thành tích tốt cho nước nhà. Xạ thủ 21 tuổi từng góp mặt ở SEA Games 31 tại sân nhà Việt Nam năm 2022 khi 18 tuổi. Cô xuất sắc giành HCV nội dung 10 m súng trường 3 tư thế. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Facebook.
Đầu năm 2023, Thanh Thảo khiến cộng đồng thể thao bất ngờ khi thông báo nhập ngũ. Cuối tháng 9 năm nay, nữ xạ thủ chia sẻ tin vui được thăng quân hàm trên Facebook cá nhân. Hiện, cô mang quân hàm Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp. Trước khi bén duyên với bắn súng, Thanh Thảo từng có thời gian thử sức với môn lặn và cũng là VĐV tiềm năng bộ môn này. Ảnh: Phí Thanh Thảo/Facebook.
Ngô Thị Hương (24 tuổi, Hải Phòng) bén duyên với bộ môn đấu kiếm từ năm cấp hai. Đến năm cấp ba, cô được gọi vào đội tuyển quốc gia và nhanh chóng khẳng định năng lực ở lứa trẻ. Nữ VĐV từng giành HCV nội dung kiếm chém nữ ở Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2022. Tại SEA Games 33, cô được kỳ vọng mang về thành tích nổi bật trên đấu trường khu vực khi sở hữu sự nhanh nhẹn cùng lợi thế về chiều cao 1m75. Ảnh: Ngô Thị Hương/Facebook.
Được chú ý nhờ tài năng và ngoại hình nổi bật, Ngô Thị Hương khá kín tiếng trên mạng xã hội, thỉnh thoảng chia sẻ một vài bức ảnh đời thường, uống cà phê cùng bạn bè. Lần cập nhật bài viết đầu tiên trong năm 2025 của cô là vào ngày 6/10. Ảnh: Ngô Thị Hương/Facebook.
Trần Thị Duyên (25 tuổi, Ninh Bình) là một trong số 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam dự SEA Games 33. Với vai trò hậu vệ, Trần Thị Duyên đã nhiều lần được triệu tập thi đấu quốc tế, bao gồm vòng loại World Cup 2023 và các giải đấu cấp châu lục. Ngày 11/12, tuyển nữ Việt Nam vượt qua Myanmar với chiến thắng 2-0, giành tấm vé vào bán kết. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung dành nhiều lời khen cho hậu vệ cánh phải Trần Thị Duyên. Cô cũng được đánh giá là một trong số cầu thủ xuất sắc trong trận. Ảnh: Trần Thị Duyên/Facebook.
Ngoài sân cỏ, Trần Thị Duyên nổi tiếng với gu thời trang gợi cảm, hình thể chuẩn. Nữ VĐV tương đối kín tiếng trong chuyện tình cảm. Hồi tháng 4, hậu vệ sinh năm 2000 gây chú ý khi đăng tải bộ hình du lịch biển bên cạnh đồng đội Nguyễn Thị Bích Thùy (sinh năm 1994) nhưng nhanh chóng ẩn đi sau đó khi dân mạng đồn đoán về mối quan hệ của cả hai. Ảnh: Trần Thị Duyên/Facebook.
Nguyễn Thùy Linh (28 tuổi, Phú Thọ) là một trong những tay vợt chủ lực của cầu lông Việt Nam với 8 lần liên tiếp vô địch giải cầu lông cá nhân quốc gia. Cô sở hữu phong thái chuyên nghiệp, hình ảnh thanh lịch và thái độ thi đấu bản lĩnh. Trong trận thi đấu trưa 7/12, Thùy Linh xuất sắc giành chiến thắng trước đối thủ Karupathevan Letshanaa, tay vợt số 1 Malaysia. Ảnh: Nguyễn Thùy Linh/Facebook.
Thùy Linh ở đời thường khá giản dị và hồn nhiên. Cô sở hữu nụ cười tươi tắn cùng nét đẹp dịu dàng. Tranh tài trong trận thi đấu cầu lông tại SEA Games 33 ngày 11/12, tay vợt nữ số 1 Việt Nam thua ngược đáng tiếc với tỷ số 1-2 trước tay vợt Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi (Indonesia, hạng 82 thế giới, được đánh giá là yếu hơn). Ảnh: Nguyễn Thùy Linh/Facebook.
