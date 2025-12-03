Vợ chồng thiếu gia Phan Thành ở đám cưới của em trai

Phan Quang Thành sinh ra trong gia đình danh giá, giàu có bậc nhất Sài thành. Anh thừa kế trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn cùng nhiều doanh nghiệp từ cha là đại gia Phan Quang Chất. Thiếu gia có bộ sưu tập siêu xe trị giá gần 100 tỷ đồng gồm các thương hiệu như Roll Royce Phanthom, Bentley, Lexus GX570, Ferrari 458. Anh nhiều lần dự các sự kiện có sao quốc tế sang Việt Nam và từng chụp hình cùng David Beckham. 30/12/2014, Phan Thành đã bí mật tổ chức lễ đính hôn với hot girl Midu nhưng đã chia tay vào năm 2015.

Bạn có biết: Công ty Phan Thành chuyên kinh doanh phụ gia dầu nhờn nhập khẩu được đánh giá có chất lượng hàng đầu Việt Nam mà hầu hết các dòng xe hơi thường sử dụng.