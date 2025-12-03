Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vợ chồng thiếu gia Phan Thành ở đám cưới của em trai

  • Thứ tư, 3/12/2025 06:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hôn lễ thiếu gia Phan Hoàng và Khánh Linh diễn ra tối 29/11 tại một khách sạn sang trọng ở TP.HCM, quy tụ đông đảo bạn bè, người thân và nhiều doanh nhân.

thieu gia Phan Thanh anh 1

Sự xuất hiện của vợ chồng Phan Thành được nhiều người chú ý. Phan Thành vẫn giữ vẻ điềm đạm quen thuộc, trong khi vợ anh gây ấn tượng bằng ngoại hình tươi tắn. Ảnh: Primmy Truong/Facebook.

thieu gia Phan Thanh anh 2

Primmy Trương (tên thật Trương Minh Xuân Thảo) lựa chọn chiếc đầm vàng nổi bật đến từ nhà thiết kế Công Trí. Chia sẻ trên Story Instagram, bà xã Phan Thành cho biết mẫu váy tương tự do diễn viên Trung Quốc Mao Hiểu Đồng diện khá bắt mắt nên cô quyết định mua và lựa chọn màu sắc tươi tắn hơn. Sau khi kết thúc lễ hợp cẩn, Primmy Trương thay đổi chiếc đầm trắng, dáng ngắn để thuận tiện đi lại. Ảnh: Primmy Truong/Facebook.


thieu gia Phan Thanh anh 3thieu gia Phan Thanh anh 4

Vợ chồng doanh nhân Minh Nhựa (tên thật là Phạm Trần Nhật Minh) và Mina Phạm (tên thật là Phạm Hồng Nga) cũng góp mặt chung vui cùng tiệc cưới tiền tỷ của Phan Thành - Khánh Linh. Sau khi tham dự bữa tiệc, bà xã Minh Nhựa gây chú ý khi đăng tải 4 bức ảnh lễ cưới đính kèm dòng trạng thái: "Người ta thường nghĩ nét quyến rũ của phụ nữ nằm ở sắc đẹp. Nhưng thật ra, điều khiến một người phụ nữ trở nên đặc biệt… chính là sự độc lập. Độc lập trong suy nghĩ, trong cách sống, và cả trong trái tim. Bởi khi biết dựa vào chính mình, người phụ nữ sẽ luôn giữ được sự an yên-dù đi qua bất kỳ sóng gió nào". Ảnh: Mina Phạm/Facebook.

thieu gia Phan Thanh anh 5

Vợ chồng Á hậu Phương Anh - doanh nhân Hồ Đắc Đức (bên trái) cũng tham dự đám cưới của Phan Hoàng và Khánh Linh. Ảnh: hoangvietnguyen/Instagram.
thieu gia Phan Thanh anh 6

Sự xuất hiện của Chi Pu cũng thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ diện trang phục nhã nhặn, xách túi hiệu nửa tỷ đồng tham dự tiệc cưới. Ảnh: Chi Pu/Facebook.

thieu gia Phan Thanh anh 7

Khoảnh khắc bố mẹ cô dâu, chú rể đứng cạnh nhau trên sân khấu, nâng ly chúc mừng đôi trẻ sau nghi thức hợp cẩn. Phan Thành - Khánh Linh công khai hẹn hò vào đầu năm 2023 nhưng vẫn kín kẽ. Thiếu gia Sài thành đăng tải bức ảnh góc nghiêng cùng nửa kia với lời chúc "Happy New Year". Một năm sau đó, cặp đôi mới thoải mái bày tỏ tình yêu trên mạng xã hội. Cả hai được nhận xét là xứng đôi về cả gia thế, ngoại hình lẫn học vấn. Ảnh: Primmy Truong/Facebook.

thieu gia Phan Thanh anh 8

Cô dâu Khánh Linh rạng rỡ trong ngày trọng đại. Khánh Linh là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn - nhà sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, một trong những gia tộc kinh doanh có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam. Cô từng theo học tại Đại học Boston (Mỹ) trước khi trở lại Việt Nam để tham gia các hoạt động trong công ty. Về phía chú rể, Phan Hoàng là con trai thứ hai của doanh nhân Phan Quang Chất, người đứng sau hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square. Anh tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ rồi trở về nước, tham gia phụ giúp gia đình và đồng hành cùng anh trai Phan Thành trong nhiều dự án kinh doanh. Ảnh: Primmy Truong/Facebook.

Hà Vi

  • Phan Quang Thành

    Phan Quang Thành

    Phan Quang Thành sinh ra trong gia đình danh giá, giàu có bậc nhất Sài thành. Anh thừa kế trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn cùng nhiều doanh nghiệp từ cha là đại gia Phan Quang Chất. Thiếu gia có bộ sưu tập siêu xe trị giá gần 100 tỷ đồng gồm các thương hiệu như Roll Royce Phanthom, Bentley, Lexus GX570, Ferrari 458. Anh nhiều lần dự các sự kiện có sao quốc tế sang Việt Nam và từng chụp hình cùng David Beckham. 30/12/2014, Phan Thành đã bí mật tổ chức lễ đính hôn với hot girl Midu nhưng đã chia tay vào năm 2015.

    Bạn có biết: Công ty Phan Thành chuyên kinh doanh phụ gia dầu nhờn nhập khẩu được đánh giá có chất lượng hàng đầu Việt Nam mà hầu hết các dòng xe hơi thường sử dụng.

    • Ngày sinh: 17/04/1989
    • Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
    • Học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
    • Công ty: Công ty TNHH TMDV Phan Thành

    Facebook

Đọc tiếp

