Vợ chồng thiếu gia Phan Thành ở đám cưới của em trai

|
Sự xuất hiện của vợ chồng Phan Thành được nhiều người chú ý. Phan Thành vẫn giữ vẻ điềm đạm quen thuộc, trong khi vợ anh gây ấn tượng bằng ngoại hình tươi tắn. Ảnh: Primmy Truong/Facebook.
|
Primmy Trương (tên thật Trương Minh Xuân Thảo) lựa chọn chiếc đầm vàng nổi bật đến từ nhà thiết kế Công Trí. Chia sẻ trên Story Instagram, bà xã Phan Thành cho biết mẫu váy tương tự do diễn viên Trung Quốc Mao Hiểu Đồng diện khá bắt mắt nên cô quyết định mua và lựa chọn màu sắc tươi tắn hơn. Sau khi kết thúc lễ hợp cẩn, Primmy Trương thay đổi chiếc đầm trắng, dáng ngắn để thuận tiện đi lại. Ảnh: Primmy Truong/Facebook.
Vợ chồng doanh nhân Minh Nhựa (tên thật là Phạm Trần Nhật Minh) và Mina Phạm (tên thật là Phạm Hồng Nga) cũng góp mặt chung vui cùng tiệc cưới tiền tỷ của Phan Thành - Khánh Linh. Sau khi tham dự bữa tiệc, bà xã Minh Nhựa gây chú ý khi đăng tải 4 bức ảnh lễ cưới đính kèm dòng trạng thái: "Người ta thường nghĩ nét quyến rũ của phụ nữ nằm ở sắc đẹp. Nhưng thật ra, điều khiến một người phụ nữ trở nên đặc biệt… chính là sự độc lập. Độc lập trong suy nghĩ, trong cách sống, và cả trong trái tim. Bởi khi biết dựa vào chính mình, người phụ nữ sẽ luôn giữ được sự an yên-dù đi qua bất kỳ sóng gió nào". Ảnh: Mina Phạm/Facebook.
|
Vợ chồng Á hậu Phương Anh - doanh nhân Hồ Đắc Đức (bên trái) cũng tham dự đám cưới của Phan Hoàng và Khánh Linh. Ảnh: hoangvietnguyen/Instagram.
|
Sự xuất hiện của Chi Pu cũng thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ diện trang phục nhã nhặn, xách túi hiệu nửa tỷ đồng tham dự tiệc cưới. Ảnh: Chi Pu/Facebook.
|
Khoảnh khắc bố mẹ cô dâu, chú rể đứng cạnh nhau trên sân khấu, nâng ly chúc mừng đôi trẻ sau nghi thức hợp cẩn. Phan Thành - Khánh Linh công khai hẹn hò vào đầu năm 2023 nhưng vẫn kín kẽ. Thiếu gia Sài thành đăng tải bức ảnh góc nghiêng cùng nửa kia với lời chúc "Happy New Year". Một năm sau đó, cặp đôi mới thoải mái bày tỏ tình yêu trên mạng xã hội. Cả hai được nhận xét là xứng đôi về cả gia thế, ngoại hình lẫn học vấn. Ảnh: Primmy Truong/Facebook.
|
Cô dâu Khánh Linh rạng rỡ trong ngày trọng đại. Khánh Linh là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn - nhà sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, một trong những gia tộc kinh doanh có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam. Cô từng theo học tại Đại học Boston (Mỹ) trước khi trở lại Việt Nam để tham gia các hoạt động trong công ty. Về phía chú rể, Phan Hoàng là con trai thứ hai của doanh nhân Phan Quang Chất, người đứng sau hệ thống trung tâm thương mại Saigon Square. Anh tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại Mỹ rồi trở về nước, tham gia phụ giúp gia đình và đồng hành cùng anh trai Phan Thành trong nhiều dự án kinh doanh. Ảnh: Primmy Truong/Facebook.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.