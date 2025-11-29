Sáng 29/11, thiếu gia Phan Hoàng và Khánh Linh - ái nữ Tập đoàn Sơn Kim - tổ chức lễ tân hôn tại TP.HCM. Buổi lễ được tổ chức kín đáo, chỉ có sự tham gia của gia đình hai bên.

Khánh Linh chia sẻ hình ảnh mặc áo cưới hôm 27/11. Ảnh: @ruberryrum/Instagram.

Theo những hình ảnh hiếm hoi được người thân chia sẻ, Phan Hoàng diện áo dài đỏ truyền thống, xuất hiện cùng dàn siêu xe trước cổng nhà. Từ cửa nhà đến không gian bên trong được trang trí lộng lẫy, phủ đầy hoa tươi sắc đỏ - hồng - trắng.

Phòng tiệc chính được sắp đặt theo phong cách tối giản, hiện đại: bàn dài phủ khăn trắng, hai hàng ghế trong suốt khoảng 30 chỗ ngồi, điểm nhấn là những cụm hoa tươi đồng điệu màu sắc và bộ ly pha lê đỏ nổi bật.

Vợ chồng Primmy Trương - Phan Thành cũng xuất hiện trong ngày vui. Trước lễ tân hôn, hôm 27/11, Khánh Linh đăng trên Instagram bức ảnh diện váy cưới trắng trễ vai với phom dáng cổ điển, cùng dòng chú thích "…and I feel my heart becoming a bride" (tạm dịch: Tôi cảm nhận trái tim mình đang thật sự trở thành một cô dâu).

Hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trong lễ tân hôn của thiếu gia Phan Hoàng.

Trước đó ngày 15/10, người thân trong gia đình tiết lộ lễ đính hôn của Nguyễn Khánh Linh (Ruby Nguyễn, sinh năm 2000) và Phan Hoàng (sinh năm 1996).

Khánh Linh là cháu nội bà Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, một trong những gia đình kinh doanh có ảnh hưởng tại Việt Nam.

Cô tốt nghiệp Đại học Boston (Mỹ) và nhận bằng Thạc sĩ tại Đại học George Washington vào tháng 5 năm nay. Từ năm 2021, Khánh Linh được bà nội định hướng tham gia chương trình International Business Law của Viện IBLA, trước khi đảm nhiệm vị trí trợ lý Hội đồng Quản trị tại Tập đoàn Sơn Kim và tham gia một số dự án của gia đình.

Phan Hoàng có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ. Sau khi trở về Việt Nam, anh hỗ trợ gia đình trong nhiều dự án và được anh trai - doanh nhân Phan Thành - đồng hành dẫn dắt.