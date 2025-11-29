Trung Quốc mạnh tay dẹp livestream gợi dục để moi tiền người xem

Cơ quan quản lý Internet của Trung Quốc vừa cấm 3 nhóm nội dung gợi dục trong phòng livestream tập thể, coi mọi hành vi "thô tục" để dụ người xem tặng tiền là bất hợp pháp.

Các nội dung livestream khiêu dâm hoành hành ở Trung Quốc. Ảnh: CGTN.

Từ trang phục hở hang, các màn "ướt át" dàn dựng, đến tiếng rên phóng đại, loại hình livestream tập thể (tuanbo) đang đối mặt với siết chặt kiểm soát khi nhà chức trách tiến hành cấm mọi chiêu trò mang tính gợi dục nhằm kích người xem chi tiền.

Trong quy định mới công bố ngày 26/11, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) nêu rõ: người livestream theo nhóm bị cấm sử dụng "nội dung thô tục để kích tip", "hình phạt thô tục để ép tặng tiền", và "trò chơi bình chọn - tip mang tính thô tục". Cơ quan này cũng cho biết đã gỡ bỏ 9 tài khoản đầu tiên theo bộ quy định mới, theo Sixth Tone.

Loại hình tuanbo bùng nổ trên nền tảng video ngắn Trung Quốc suốt năm qua. Số liệu chính thức cho thấy mỗi ngày có trung bình 8.000 phòng tuanbo phát sóng, tăng hơn 20% so với năm 2024. Doanh thu ngành này được dự báo vượt 15 tỷ nhân dân tệ ( 2,1 tỷ USD ) trong năm nay.

Nội dung tuanbo thường gồm những tương tác có kịch bản như "PK", nơi các nhóm biểu diễn nhảy, thi đấu hoặc tạo tình huống để đẩy thứ hạng và hút quà tặng ảo.

Các nội dung mang tính gợi dục thường thu hút nhiều lượt xem. Ảnh: Weibo.

Dù các nền tảng từng áp dụng biện pháp hạn chế, như Douyin cấm trang phục hở hang và bộ lọc làm đẹp quá mức từ tháng 7, hay chiến dịch chống tip vào tháng 10, nhưng các hành vi mang tính gợi dục vẫn tràn lan.

Quy định mới của CAC đặc biệt cấm các "hình phạt thô tục", như việc nghệ sĩ livestream tự vỗ chân, vỗ mông hay chích điện lẫn nhau để kích người xem tặng tiền. Cơ quan này cũng cấm "trò chơi xếp hạng quà tặng", nơi khán giả thi nhau xem ai tip nhiều hơn, thường bằng cách hiển thị công khai số tiền hoặc chiếu cận cảnh cơ thể người biểu diễn.

Người vi phạm có thể bị giảm tương tác, khóa phòng, cắt doanh thu hoặc cấm vĩnh viễn. Douyin cho biết riêng trong năm qua họ đã xử phạt hơn 1.200 tài khoản tuanbo vì nội dung thô tục và chấm dứt hợp tác với 12 công ty quản lý liên quan.

Zheng Ning, Giám đốc Khoa Luật của Đại học Truyền thông Trung Quốc, nói với báo chí trong nước rằng một số công ty MCN vì lợi nhuận "cố tình dựng kịch bản mang yếu tố tình dục và thao túng lượt xem".

Trong nỗ lực tái định hình lĩnh vực này, Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc và Douyin đã khởi động chương trình "Tuanbo Chất lượng", đặt mục tiêu xây dựng hơn 100 nhóm livestream "chuẩn mực, chất lượng cao" vào cuối năm 2025.