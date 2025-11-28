'Quái vật phòng gym' Nga đột tử ở tuổi 30

Cố tình tăng nhiều cân rồi giảm nhanh để quảng bá chương trình giảm cân, Dmitry Nuyanzin (30 tuổi) qua đời vì ngừng tim trong lúc ngủ.

Dmitry Nuyanzin, huấn luyện viên thể hình kiêm influencer sống tại thành phố Orenburg (Nga), đã liên tục nạp 10.000 calo mỗi ngày trong nhiều tuần. Kế hoạch của anh là tăng khoảng 23 kg, sau đó giảm cân bằng chương trình tập luyện mình biên soạn để chứng minh hiệu quả, theo People.

Ngày 27/11, truyền thông Nga đưa tin Nuyanzin qua đời khi đang ngủ do ngưng tim. Trước đó một ngày, Nuyanzin bắt đầu cảm thấy không khỏe và hủy các buổi tập, nói với bạn bè rằng sẽ đi khám bác sĩ.

Nuyanzin tăng 13 kg trong một tháng khi thực hiện thử thách.

Hôm 18/11, anh tuyên bố đã nặng 104 kg. Anh từng hứa sẽ thưởng 100 USD cho bất kỳ ai giảm được 10% trọng lượng cơ thể trước năm 2026 bằng chương trình tập luyện của mình.

"Khóa giảm cân của tôi sẽ sớm bắt đầu, nơi bạn có thể giành được những giải thưởng hấp dẫn và quan trọng nhất là có được một thân hình đẹp, học cách ăn uống và tận hưởng niềm vui. Tôi sẽ giảm cân cùng những người theo dõi mình, điều này sẽ thú vị gấp đôi", anh viết trên Instagram.

Nuyanzin tăng cân do nạp thực phẩm chứa nhiều cholesterol. Bữa sáng, anh ăn một đĩa bánh ngọt và nửa cái bánh kem. Bữa trưa, anh thường ăn 800 gram bánh bao với sốt mayonnaise.

"Ban ngày, tôi có thể ăn vặt bằng khoai tây chiên, còn bữa tối, tôi ăn một chiếc burger và hai chiếc pizza nhỏ, ăn ở quán cà phê hoặc đặt giao hàng", anh nói.

Nuyanzin là influencer thể hình có tiếng với hơn 43.000 người theo dõi.

Nuyanzin tốt nghiệp Trường Dự bị Olympic Orenburg và Đại học Thể dục Thể hình Quốc gia St Petersburg. Anh có 10 năm kinh nghiệm làm huấn luyện viên cá nhân cho nhiều vận động viên và khách hàng cao cấp. Nhiều người theo dõi sốc trước sự ra đi của anh, đồng thời lên tiếng cảnh tỉnh những ai có ý định thực hiện thử thách tương tự.

Theo báo cáo từ Đại học Brown, thừa cân có thể gây áp lực lên tim. Theo đó, cơ thể càng lớn, tim càng phải làm việc nhiều hơn để bơm và lưu thông máu. Thừa cân cũng làm tăng thể tích cơ thể, khiến tim phải vượt qua nhiều lực cản hơn mỗi khi co bóp.