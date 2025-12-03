Đang ngồi chờ xe buýt, nam sinh thành người bê tráp bất đắc dĩ
Trong lúc ngồi chờ xe để đi học, Trọng Tuấn bất ngờ được người lạ nhờ bê tráp vì đội nhà trai thiếu người.
Sự xuất hiện của hố sụt lớn gần giao lộ Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền lúc 14h10 chiều 3/12 khiến hai ôtô đậu bên lề bị "nuốt chửng". Một công nhân đứng gần đó cũng bị lôi xuống dưới.
Trong những ngày về Nga thăm người thân, thủ môn Đặng Văn Lâm cùng bà xã Yến Xuân tranh thủ "hẹn hò" tại phòng gym.
Khoảng 6h sáng 2/12, đèo Mimosa ghi nhận hiện tượng mây che phủ dày đặc trên đỉnh đèo, bên dưới là dòng phương tiện lưu thông cho thấy sự hồi sinh sau một ngày chính thức mở lại cho phương tiện lưu thông sau vụ sạt lở.
Là đồng nghiệp của chú rể Thế Duy, dàn chiến sĩ văn công thuộc Đoàn văn công Quân khu 1 thu hút sự chú ý của quan khách trong đám hỏi hôm 29/11.
Hình ảnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt (29 tuổi, ở xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) phụ giúp lực lượng bộ đội bê hàng hóa cho người dân vùng lũ tại phường Phú Yên (Đắk Lắk) thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải ngày 1/12.
hoảnh khắc đoàn viên xúc động của chàng trai trở về từ Nhật Bản sau 4 năm viral trên mạng xã hội.
Trần Tâm được mẹ chuẩn bị hơn trăm chiếc bánh bột lọc nhân tôm thịt để mang sang Nhật Bản làm quà, nhưng anh tá hỏa khi biết rằng đây là món bị cấm.
Barron Trump lộ diện sau 8 tháng, lập tức gây sốt với chiều cao 2 m nổi bật giữa bữa tiệc của gia đình.
Đoạn video ghi lại cảnh một ôtô trắng liên tiếp đâm vào nhà một người dân gần Cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh) khiến dân mạng dậy sóng chiều ngày 30/11.
Tối 27/11 rạng sáng 28/11, nhiều đợt sóng khổng lồ cao lên đến 2-3 m đập dồn dập vào khu vực bờ kè Hàm Tiến 1 trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tượng khiến một số phần lát đá bị hỏng hóc nặng.