6 phút trước
Đời sống
Khoảng 6h sáng 2/12, đèo Mimosa ghi nhận hiện tượng mây che phủ dày đặc trên đỉnh đèo, bên dưới là dòng phương tiện lưu thông cho thấy sự hồi sinh sau một ngày chính thức mở lại cho phương tiện lưu thông sau vụ sạt lở.
16 giờ trước
Đời sống
2.6K
Trong lúc ngồi chờ xe để đi học, Trọng Tuấn bất ngờ được người lạ nhờ bê tráp vì đội nhà trai thiếu người.
19:03 30/11/2025
Đời sống
32.6K
Đoạn video ghi lại cảnh một ôtô trắng liên tiếp đâm vào nhà một người dân gần Cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh) khiến dân mạng dậy sóng chiều ngày 30/11.
09:10 1/12/2025
Đời sống
6.3K
Barron Trump lộ diện sau 8 tháng, lập tức gây sốt với chiều cao 2 m nổi bật giữa bữa tiệc của gia đình.
15:08 28/11/2025
Đời sống
8.4K
Tối 27/11 rạng sáng 28/11, nhiều đợt sóng khổng lồ cao lên đến 2-3 m đập dồn dập vào khu vực bờ kè Hàm Tiến 1 trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tượng khiến một số phần lát đá bị hỏng hóc nặng.
07:25 28/11/2025
Đời sống
7.0K
Gần 4h sáng, một con rắn cạp nong dài gần 2 m bò vào phòng ngủ của gia đình chị Thu Nhân ở TP.HCM. May mắn, chị phát hiện và xử lý kịp thời.
00:01 28/11/2025
Đời sống
10.8K
Tối 27/11, biển Nha Trang có sóng cao, đánh tràn vào đường phố. Cảnh tượng được người dân địa phương ghi lại.
18:15 27/11/2025
Đời sống
Sau vụ cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court (Tai Po) ngày 26/11 gây chấn động Hong Kong, nhiều người dân được bố trí khu vực để tạm trú. Vụ cháy đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng.
18:15 27/11/2025
Đời sống
Vụ cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court (Tai Po, Hong Kong) ngày 26/11 đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề an toàn.
06:00 27/11/2025
Đời sống
Đêm xuống, nhiều người dân vẫn tập trung ở khu vực nhóm Văn Danh làm việc để chờ được sửa tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước.