Ảnh cưới TikToker Hannah Olala 20 năm trước gây chú ý

Hình ảnh TikToker Hannah Olala cùng chồng trong tấm ảnh cưới cách đây hai thập kỷ khiến những người theo dõi bất ngờ.

Hannah Olala khoe ảnh cưới 20 năm trước.

Ngày 3/12, Hannah Olala (Hannah Nguyễn) - TikToker và là influencer nổi tiếng trong mảng mỹ phẩm và làm đẹp - chia sẻ lại tấm ảnh cưới cách đây 20 năm. "Tìm được tấm hình hai vợ chồng đi chụp hình cưới ngày xưa nhìn trẻ măng", cô bày tỏ.

Trong hình, cô diện chiếc váy liền thân màu trắng, phối ren, cổ đeo bộ trang sức ngọc trai cùng tông. Còn chồng cô, khi đó là một kỹ sư xây dựng, mặc bộ vest đen phối sơ mi trắng. Cả hai tạo dáng thoải mái trong khung hình.

Trong bài đăng, influencer sinh năm 1984 tiết lộ thêm rằng hai vợ chồng vừa đi chụp một bộ hình kỷ niệm 20 năm và háo hức được chia sẻ với những người theo dõi.

Hannah Olala là gương mặt nổi tiếng trong giới làm đẹp, với 1,4 triệu người theo dõi trên Facebook và 1,8 triệu follow trên TikTok. Cô nổi lên với những nội dung chia sẻ về trải nghiệm các dòng mỹ phẩm hạng sang, hiện tại cũng là ngôi sao livestream kết hợp với các thương hiệu cao cấp.

Bên cạnh chuyên môn, Hannah Olala còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống giàu sang, hôn nhân viên mãn.

Hannah Olala có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Hannah Olala từng giới thiệu bản thân có hơn 10 năm làm việc trong ngành mỹ phẩm và hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới thông qua một công ty phân phối do cô làm chủ.

Sau khi từ Mỹ về Việt Nam vào năm 2011, Hannah bắt đầu xây dựng sự nghiệp và trực tiếp bán hàng trên các nền tảng.

Hannah Olala và chồng hiện có một con trai sinh năm 2015. Trên các nền tảng mạng, cô thường xuyên chia sẻ về việc được chồng chiều chuộng và hỗ trợ hết mình trong công việc.

Trong nhiều teaser quảng cáo trước mega livestream gần đây, chồng cô cũng nhiệt tình tham gia đóng tiểu phẩm cùng vợ, dù anh vốn là người ít nói và khá kín tiếng.

Cách đây không lâu, nữ influencer có những dòng chia sẻ sau buổi hẹn hò với chồng. Trong đó, cô kể thấy hơi ngại khi định mặc lại chiếc đầm có phần hơi "hở", phần cổ khoét sâu và được chồng khích lệ.

"Ngày xưa quen anh này Na khá ngạc nhiên, vì anh thoáng so với một người đàn ông Việt Nam bình thường. Na làm gì, với ai anh cũng không cản. Đi chơi với bạn, đi ăn tối riêng với đối tác là đàn ông, đi du lịch một mình hay bạn bè... anh đều đồng ý hết", cô viết trong bài đăng hôm 29/11.

Cô cũng chia sẻ rằng chưa bao giờ cảm thấy ràng buộc bởi hôn nhân, và nhiều chị em mà cô biết cũng thoải mái như vậy sau khi kết hôn.

"Quan trọng là mình muốn cuộc sống như thế nào rồi lấy một người phù hợp với các chỉ tiêu đó, chứ không phải hôn nhân là ngục tù chôn vùi cuộc sống như một số người vẫn hay nói", cô giải thích.