Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm cả rổ mỹ phẩm 'khóc ròng'

Sau khi toàn bộ hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa đóng cửa và 162 sản phẩm bị thu hồi, nhiều khách hàng hoang mang, lo lắng vì đã chi không ít tiền cho liệu trình làm đẹp ở đây.

Vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh là hai cá nhân chủ chốt đứng sau hệ sinh thái Mailisa. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm và hủy 80 số tiếp nhận phiếu công bố của MK Skincare - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Mailisa do không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định. Đến tối 27/11, thẩm mỹ viện Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động toàn hệ thống và gửi lời xin lỗi tới khách hàng.

Động thái diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại hệ sinh thái Mailisa. Trong số 9 bị can bị khởi tố, tạm giam, có vợ chồng Phan Thị Mai (Mailisa) và Hoàng Kim Khánh - chủ thẩm mỹ viện Mailisa.

Trên các nền tảng mạng xã hội của Mailisa, bình luận dưới nhiều bài đăng bị hạn chế, khiến khách hàng không thể để lại ý kiến. Nhiều người rơi vào trạng thái hoang mang: người lo về chất lượng những sản phẩm đã sử dụng, số khác lại băn khoăn chuyện hoàn tiền liệu trình điều trị dang dở.

"Tiền mất tật mang"

Chị Đài Trang (xã Hóc Môn, TP.HCM) cho biết đã gắn bó với dịch vụ và mỹ phẩm Mailisa suốt 4 năm. Tổng chi phí chị bỏ ra cho các gói điều trị và sản phẩm chăm sóc da khoảng 20 triệu đồng - khoản tiền đáng kể với thu nhập của một lao động bình thường.

Chị Trang kể da mặt từng bị nám, tàn nhang do đi nắng nhiều và thay đổi nội tiết sau sinh. Từng điều trị ở vài cơ sở khác nhưng không hiệu quả, chị đặt niềm tin vào Mailisa sau khi nghe phản hồi tích cực từ khách quen. "Bà chủ quảng cáo mạnh, nói nếu bán hàng giả sẽ đền tiền nên tôi tin tưởng", chị nói với Tri Thức - Znews.

Theo chị Trang, mỗi gói điều trị nám cách nhau 3 tháng, chi phí 800.000 - 1.000.000 đồng/lần. Mỗi liệu trình, chị mua thêm bộ mỹ phẩm chăm sóc da giá 2,1-2,9 triệu đồng.

Rổ mỹ phẩm của chị Đài Trang từng ở Mailisa. Ảnh: NVCC.

Khi thông tin Phan Thị Mai, chủ thương hiệu Mailisa, bị bắt, chị Trang lập tức ngừng sử dụng toàn bộ sản phẩm. Sau vài tháng, chị bất ngờ nhận thấy da vẫn ổn, không thay đổi nhiều.

"Trước đây, tôi dùng rất đều vì nghĩ phải tuân thủ liệu trình. Giờ thì ngưng hết rồi, chỉ mong không ảnh hưởng sức khỏe", chị bộc bạch.

Khác với chị Đài Trang, chị Ngọc Vân (ở Khánh Hòa) cho biết đã đặt cọc 12 triệu đồng để làm dịch vụ nâng mũi tại Mailisa hồi tháng 4. Chị tin tưởng vì được người quen giới thiệu và thấy bà chủ thường làm từ thiện.

Chị Vân cho biết khách đến Mailisa khá đa dạng, từ người trẻ đến lớn tuổi, điều trị nám, sạm, sắc tố và thường được tư vấn mua thêm mỹ phẩm đi kèm.

"Giá sản phẩm không hề rẻ, toàn hơn 2 triệu đồng. Nhân viên nói mua thêm để đẩy nhanh hiệu quả, hàng được kiểm nghiệm từ nước ngoài nên tôi cũng tin", chị kể.

Sau khi ngừng thoa kem, da mặt chị Ngọc Vân bị nám trở lại. Ảnh: NVCC.

Ngày 13/11, khi quay lại nộp số tiền còn lại, chị Vân choáng váng khi thấy công an kiểm tra cơ sở. "Lúc đó tôi hoang mang lắm. Đến khi nghe tin bà chủ bị bắt mới thật sự vỡ lẽ", chị kể.

Chị Vân cho biết bộ sản phẩm trị nám, dưỡng mà chị mua dùng "tạm ổn", nhưng ngừng một thời gian thì nám quay lại. "Tôi lên mạng tìm hiểu xem có ai giống tôi không và trường hợp như mình được hoàn tiền thế nào mà vẫn chưa thấy câu trả lời. Thẩm mỹ viện đóng cửa rồi, vậy ai hoàn tiền cho khách?", chị băn khoăn.

Hiện tại, chị Vân chỉ biết "tiền mất tật mang", rút kinh nghiệm và tìm bác sĩ da liễu để được điều trị bài bản.

Khách làm sao để bảo vệ quyền lợi?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật, cho biết khách hàng đã sử dụng sản phẩm bị thu hồi vẫn được đảm bảo một số quyền lợi pháp lý:

Yêu cầu bồi thường: Theo Khoản 5 Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, khách hàng có quyền yêu cầu Mailisa bồi thường nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng, công dụng, giá cả như quảng cáo. Nếu sản phẩm gây thiệt hại sức khỏe, quyền bồi thường được quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015.

Khởi kiện, khiếu nại: Khoản 7 Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 cho phép người tiêu dùng khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trực tiếp hoặc thông qua tổ chức xã hội để bảo vệ quyền lợi. Khách hàng cũng có thể liên hệ cơ quan điều tra để được xác định là người bị hại và yêu cầu xử lý các bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc lừa dối khách hàng.

Giao dịch vô hiệu: Nếu cơ quan chức năng xác định sản phẩm Mailisa không đủ điều kiện lưu hành và có yếu tố gian dối, giao dịch mua bán có thể bị tuyên vô hiệu theo các Điều 123-129 Bộ luật Dân sự 2015. Khi đó, khách hàng đã thanh toán tiền có quyền yêu cầu hoàn trả, sản phẩm chưa sử dụng sẽ bị thu hồi và tiêu hủy.

Về cách thức bảo vệ quyền lợi, luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP.HCM, khuyên khách hàng nên thực hiện các bước sau để bảo vệ quyền lợi:

Bước 1: Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức. Giữ lại toàn bộ sản phẩm kể cả vỏ hộp, bao bì nếu còn, để làm bằng chứng.

Bước 2: Tập hợp chứng từ. Tìm lại hóa đơn mua hàng, tin nhắn đặt hàng, biên lai chuyển khoản, hoặc email xác nhận đơn hàng... Đây là bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh giao dịch.

Bước 3: Liên hệ yêu cầu hoàn tiền.

Tuy nhiên, cả hai luật sư đều lưu ý rằng do công ty đang bị điều tra, lãnh đạo bị bắt và tài sản có thể bị phong tỏa, việc hoàn tiền sẽ phụ thuộc kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra hoặc phán quyết tòa án. Dù có cơ sở pháp lý, việc đòi quyền lợi trong thực tế có thể gặp nhiều khó khăn.