'Tổng tài' ra lệnh đánh người ở quán cà phê trước khi bị bắt

Gần 3 tháng sau vụ việc đánh người ở quán cà phê Times City (Hà Nội) gây chú ý trên mạng xã hội, cả người trực tiếp ra tay và đứng ngoài chỉ đạo đều đã bị bắt tạm giam.

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan vụ đánh người, gây rối trật tự công cộng tại quán cà phê ở Khu đô thi Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Trước đó, một người liên quan vụ việc Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002) cũng đã bị bắt tạm giam.

Vào khoảng 14h30 ngày 17/9, Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Long Vũ cùng một số người bạn tới quán cà phê "Góc quán", nơi anh N.M.Đ (sinh năm 1997, con trai chủ quán) làm việc. Khi thấy các vị khách hút thuốc, anh Đ. tiến tới nhắc nhở.

Sau đó khi làm việc trong quầy pha chế, anh Đ. bất ngờ bị Nguyễn Long Vũ xông tới đánh mạnh vào mặt khiến anh choáng váng, ngã ra đất. Khi được một nhân viên khác của quán can ngăn và sự "ra hiệu" từ Nguyễn Văn Thiên, kẻ hành hung mới dừng tay, quay trở lại bàn.

Nguyễn Văn Thiên bị cơ quan chức năng bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp.

Đoạn video trích từ camera an ninh ghi lại vụ việc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào tối cùng ngày. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà X., mẹ anh Đ., cho biết con trai hoảng sợ, đau nhiều ở vùng mặt, không thể ăn uống sau khi bị tấn công.

Sau sự việc, nhóm khách bỏ đi mà không xin lỗi hay có hành động giải quyết với quán cà phê. Bức xúc, ngay trong tối 17/9, gia đình bà X. đã ra cơ quan công an phường Vĩnh Tuy trình báo sự việc.

Đến ngày 18/9, Nguyễn Văn Thiên lên tiếng xác nhận bản thân là người xuất hiện trong clip. Khi đó, Thiên thanh minh rằng chỉ có người bạn đi chung hút thuốc, còn bản thân chỉ kiểm tra chiếc tẩu thuốc được tặng chứ không hút.

Về việc bản thân không chạy lại can ngăn mà chỉ giơ tay lên và hô "thôi, thôi", Thiên cho biết vì hôm trước bận họp, chỉ được ngủ hơn 2 tiếng, anh mệt nên chỉ nói lớn để sự việc dừng lại. Nguyễn Văn Thiên sau đó cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, khẳng định sẽ hợp tác làm việc với cơ quan điều tra.

Thời điểm vụ việc gây ồn ào, phong thái nói chuyện, ăn mặc của Nguyễn Văn Thiên cũng bị nhiều dân mạng cho rằng giống các "tổng tài" (người đứng đầu các công ty) trong phim truyền hình nên dùng biệt danh này gọi nam thanh niên. Thiên cũng tự giới thiệu là chủ tịch Win Business Academy, một công ty chuyên mở khóa học đào tạo tài chính.

Nguyễn Văn Thiên (giữa, giơ tay) "ra hiệu" cho Nguyễn Long Vũ đánh người. Ảnh cắt từ clip.

Sáng ngày 19/9, Nguyễn Văn Thiên và một người đàn ông quay lại quán cà phê để xin gặp mặt, nói chuyện với mẹ nạn nhân. Tuy nhiên, bà X. không chấp nhận, tỏ ra bức xúc và nói rằng "lời xin lỗi lúc này đã quá muộn", yêu cầu Thiên rời đi.

"Mời bọn em ra ngoài, chị không tiếp bọn em. Em chỉ tay cho nhân viên đánh con chị mà giờ này đến xin lỗi là quá muộn", bà X. nói.

Sau khi bị bà X. từ chối lời xin lỗi, Thiên đành rời đi. "Chúng tôi cũng được biết gia đình không cần gì cả, chỉ cần lời xin lỗi", Thiên nói với Tri Thức - Znews khi bước ra khỏi quán.

Trước cảm xúc của người mẹ có con bị hành hung, nói rằng lời xin lỗi đến quá muộn, Thiên giải thích rằng không phải cố tình chậm trễ mà vì còn cần trình báo lên công an nên chưa thể đến ngay.

Nguyễn Văn Thiên tới xin gặp mẹ nạn nhân song bị đuổi về sáng 19/9. Ảnh: Ánh Hoàng.

Ngày 20/9, Nguyễn Long Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt tạm giam để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Sau khi Vũ bị bắt, Nguyễn Văn Thiên vẫn đăng các bài viết bóng gió, thanh minh trên trang cá nhân. Đến hôm 29/10, Thiên bày tỏ sự đau lòng khi em trai bị tạm giam nhiều ngày.

Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Thiên liên tục ra các sản phẩm nhạc rap với nội dung đáp trả dân mạng, "antifan" và bị nhiều người cho cố tình làm lố để thu hút sự chú ý, tương tác trang cá nhân.

Theo điều tra, cơ quan công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Nguyễn Long Vũ đánh anh Đ. trong vụ việc ngày 17/9. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.