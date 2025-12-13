'1 m2 có 10 girl phố, boy phố' trước Nhà thờ Đức Bà TP.HCM

Trước Giáng sinh, khu vực Nhà thờ Đức Bà đã đông nghịt dịp cuối tuần. Nhiều người chi 300.000-400.000 đồng để thuê thợ ảnh dạo chụp hình nhằm bắt trend "cháy phố" TikTok.

Nhà thờ Đức Bà TP.HCM lên đèn rực rỡ trở thành điểm check-in hot trước Giáng sinh năm nay.

Lần đầu đón Giáng sinh tại TP.HCM, Yến Vi (18 tuổi) hào hứng khi được nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt, rộn ràng cùng ánh đèn lung linh tỏa ra từ Nhà thờ Đức Bà. Xem những video triệu view về trend thuê thợ ảnh dạo trên mạng xã hội, Vi rủ bạn đến nhà thờ, quyết tâm “săn” bằng được chú thợ ảnh đang hot để chụp thử.

“Đây là lần đầu tiên mình thử thuê thợ nhiếp ảnh dạo. Chú chụp ảnh hướng dẫn tạo dáng rất nhiệt tình. Mình hoàn toàn hài lòng với thành quả”, Yến Vi chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Để có được bộ ảnh này, cô gái trẻ phải vượt qua đoạn kẹt xe kéo dài quanh khu vực trung tâm vào chiều tối thứ 6. Chưa kể, việc tìm nơi gửi xe cũng là một thử thách khi các điểm xung quanh đều đã kín chỗ, có nơi không nhận thêm xe.

“Ban đầu mình để xe trước cổng một trường tiểu học nhưng các chú công an nhắc nhở, phải dắt xe đi chỗ khác. Sau gần 20 phút chạy lòng vòng, cuối cùng mình ghé vào một quán cà phê, gọi nước rồi gửi xe nhờ để qua đây chụp hình”, Vi kể.

Nhưng khó khăn vẫn chưa hết khi cô phải chật vật tìm một góc không vướng người với phông nền là nhà thờ lên đèn rực rỡ, bởi giờ đây "cứ 1 m2 có 10 girl phố, boy phố" đang đứng tạo dáng.

Yến Vi cùng bạn vượt qua đoạn kẹt xe kéo dài để đến chụp ảnh ở Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: NVCC.

Đông đúc

Đi cùng với Yến Vi là Anh Thư (18 tuổi) cũng háo hức thử trend chụp ảnh đang gây sốt. Ban đầu, Thư chỉ định chụp vài tấm cho vui. Nhưng khi đứng trước ống kính, thợ ảnh liên tục bắt khoảnh khắc, vừa chụp vừa gợi ý tạo dáng, khiến cô không kịp trở tay.

“Mình chỉ định 3-4 tấm thôi nhưng chú nhiếp ảnh nhiệt tình quá, thành ra kết quả nhiều hơn dự định”, Thư cười nói.

Buổi chụp của hai cô gái kết thúc với 18 bức ảnh file mềm, tổng chi phí 300.000 đồng. “Mình cũng hơi bất ngờ khi nghe báo giá, ban đầu mình nghĩ 50.000 đồng cho 3 tấm là hợp lý nhưng lỡ chụp hơi nhiều nên số tiền bị đội lên. Trải nghiệm này vui nhưng khá khó kiểm soát số lượng ảnh vì lúc chụp mình không đếm”, Thư chia sẻ.

Dù chi phí vượt dự kiến, cô cho biết vẫn cảm thấy hài lòng và xem đây là cách ủng hộ thợ nhiếp ảnh lớn tuổi. Đồng thời, cô cũng tranh thủ quay lại toàn bộ quá trình chụp ảnh để làm video bắt trend trên mạng xã hội.

“Mình đã lưu sẵn nhạc và mẫu để dựng clip rồi, chỉ cần chụp xong là có thể đu trend ngay”, Anh Thư nói, vẻ mặt đầy thích thú.

Rất đông người kéo về khu vực xung quanh Nhà thờ Đức Bà để chụp ảnh vào dịp cuối tuần.

Vị trí được yêu thích nhất của người dân và các phó nháy là khu vực bên hông trung tâm thương mại Diamond Plaza. Bởi tại đây, người chụp có thể bắt trọn khung cảnh nhà thờ phía đối diện.

"Mặc dù rất đông đúc nhưng việc chụp ảnh diễn ra nhanh gọn. Mọi người xếp hàng chờ nhau, không chen lấn xô đẩy", Sĩ Tân (24 tuổi) nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên đoạn đường ngắn trước trung tâm thương mại có hơn 10 thợ chụp ảnh. Tuy nhiên, tình trạng chèo kéo, tranh giành khách gần như không xảy ra.

"Các chú chụp hình ở đây rất lịch sự, ai có khách trước thì chụp trước, không hối thúc hay làm phiền ai cả. Ngược lại mình thấy các chú còn trao đổi, hỗ trợ nhau", Mai Anh (24 tuổi) chia sẻ.

Tràn ra đường để chụp ảnh

Anh Thiên Tuấn (32 tuổi) làm nghề sale nhưng dịp Giáng sinh này anh tranh thủ mang máy ảnh ra khu vực Nhà thờ Đức Bà để kiếm thêm thu nhập. Khoảng 18h, anh có mặt tại điểm chụp, hơn một giờ sau đã có 5 khách thuê, thu về khoảng 300.000 đồng.

“Tôi xem đây là cơ hội để vừa làm thêm vừa được hòa vào không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội”, anh Tuấn chia sẻ.

Làm thợ ảnh dạo đã 8 năm, ông Nguyễn Văn Út (68 tuổi) cho biết năm nay lượng khách đông hơn hẳn. Mỗi ngày, ông bắt đầu làm từ 7h sáng đến khoảng 12h. Sau khi nghỉ trưa, ông lại tiếp tục rong ruổi quanh khu vực nhà thờ từ 15h đến khi thưa người. Theo ông, những ngày này, lượng khách buổi tối đặc biệt đông, nhất là sau 18h45 - thời điểm nhà thờ lên đèn.

“Sau 23h, khi nhà thờ tắt đèn thì khách mới vãn dần, lúc đó tôi mới về. Trung bình mỗi ngày tôi kiếm được từ 600.000 đến 800.000 đồng”, ông nói.

Anh Thiên Tuấn (ảnh trái) và ông Văn Út (ảnh phải) gửi ảnh cho khách sau khi chụp.

Do lượng người đổ về quanh Nhà thờ Đức Bà quá đông, không chỉ vỉa hè chật kín mà nhiều người còn tràn xuống lòng đường để chụp ảnh, ảnh hưởng đến các phương tiện qua lại.

Di chuyển qua tuyến đường Lê Duẩn giao với Phạm Ngọc Thạch, chị Phương Hoa (23 tuổi) cho biết cảm thấy khá lo lắng vì phải liên tục né những người chụp ảnh giữa lòng đường.

“Xe cộ đông, nhiều người lại đứng chụp ảnh giữa đường khiến mình phải chạy rất chậm để tránh va chạm. Nếu không có công việc đi ngang qua, chắc chắn mình sẽ không đến tuyến đường này vì quá đông đúc”, chị Hoa chia sẻ.

Cảnh tượng đông đúc trước Nhà thờ Đức Bà vào tối 12/12.